Ce chien est parvenu à terminer un jeu vidéo en moins de 27 minutes

Un chien a réussi à terminer un jeu vidéo en seulement 26 minutes et 24 secondes. Il s’appelle Peanut Butter et c’est un Shiba Inu. L’exploit s’est produit lors de l’Awesome Games Done Quick 2024, un événement caritatif majeur axé sur les speedruns, c’est-à-dire la réalisation d’un jeu vidéo en un minimum de temps. Bien évidemment, il y a eu une intervention humaine : le propriétaire de Peanut Butter, JSR, un speedrunner qui a voulu se lancer dans quelque chose d’épique, suscitant ainsi une vague de dons de la part des spectateurs de l’Awesome Games Done Quick 2024 ainsi que la création d’un t-shirt officiel portant l’inscription « Good Boy ».

Quel est le jeu vidéo terminé par le chien Peanut Butter

Le jeu choisi pour cet exploit s’appelle Gyrodome, sorti sur Nintendo Entertainment System en 1985. Ce choix n’est pas anodin : ce titre est l’un des rares à prendre en charge R.O.B., un périphérique également commercialisé par Nintendo en 1985 qui est en forme de petit robot, avec des plateaux, des gyroscopes et des boutons. Dans Gyrodome, vous devez guider le professeur Hector, qui souffre de somnambulisme, à travers des niveaux remplis de menaces, comprenant des dynamites, des obstacles et des petites créatures affamées appelées Smick. Lors de l’Awesome Games Done Quick 2024, Peanut Butter n’a pas utilisé le périphérique R.O.B. dans sa forme traditionnelle : JSR a créé une manette spéciale avec deux énormes boutons, l’un de couleur noire, l’autre de couleur rouge. Pour le reste, cela a nécessité une année d’entraînement quotidien et de nombreux (bien mérités) applaudissements.

Le phénomène des speedruns en bref

Il s’agit d’une forme très particulière de jeu vidéo, qui connaît également un succès en Italie, étroitement liée à la philanthropie. Selon Statista, lors de l’édition précédente, Games Done Quick a recueilli plus de 3 millions de dollars en dons. Gidano s’engage également activement dans des événements similaires, tels que Giochi d’un fiato, qui impliquent des associations telles que ABIO (Association des Enfants Hospitalisés), AISM (Association Italienne Sclérose en Plaques) et AIRC (Fondation pour la recherche sur le Cancer).