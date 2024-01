Quels sont les dix virus respiratoires qui peuvent causer une nouvelle pandémie

Il nuovo Plan pandémique du gouvernement Meloni mentionne dix groupes de virus qui ont été identifiés par l’Organisation mondiale de la santé comme des « exemples de pathogènes présentant un potentiel pandémique élevé » : les adénovirus, les coronavirus, les entérovirus, les hénipavirus, les orthomyxovirus, les orthopoxvirus, les paramyxovirus, les respirovirus, les rhinovirus et les rubulavirus.

Il s’agit de dix virus respiratoires inclus dans le nouveau plan pandémique du gouvernement Meloni, qui peuvent être la « cause la plus probable » d’une future nouvelle pandémie. Déjà mentionnés dans un document de l’Organisation mondiale de la santé comme des « exemples de pathogènes présentant un potentiel pandémique élevé », ces virus, notamment les virus à ARN, « possèdent une plus grande capacité de mutation génétique, ce qui leur permet d’échapper plus facilement à un médicament ou à un vaccin, et ont une plus grande possibilité de diffusion et de pathogénicité ». Selon le projet du nouveau plan, « cela rend les virus à ARN la cause la plus probable d’une pandémie ».

Les dix virus respiratoires pouvant causer une nouvelle pandémie

Les virus respiratoires, ou plus précisément les dix groupes viraux mentionnés par l’OMS comme des pathogènes respiratoires potentiellement épidémiques et pandémiques et inclus dans le nouveau plan pandémique italien, comprennent des pathogènes déjà connus, contre lesquels des vaccins existent dans certains cas, ou des virus qui ont été éradiqués grâce aux vaccins (comme dans le cas du virus de la variole – orthopoxvirus), mais pour lesquels il est néanmoins « nécessaire de se préparer en cas de réémergence naturelle, de libération accidentelle ou intentionnelle du virus vivant ou créé par des techniques de biologie synthétique », précise le plan italien.

Ces dix groupes de virus connus, potentiellement épidémiques et pandémiques, sont les suivants :

adénovirus

coronavirus

entérovirus

hénipavirus

orthomyxovirus

orthopoxvirus

paramyxovirus

respirovirus

rhinovirus

rubulavirus

Pour chaque groupe, le plan pandémique italien décrit certains des pathogènes connus, fournissant un compte rendu de la maladie et de l’état actuel de la recherche. En particulier, pour les adénovirus, les pathogènes connus sont « les sous-types qui infectent l’homme : A-F », et ils peuvent provoquer « une maladie respiratoire et conjonctivale ainsi que des pneumonies ». Parmi les coronavirus pouvant infecter l’homme, on trouve « SARS-CoV-1, MERS-CoV et Sars-Cov-2 » : le Sars-CoV-2, le virus de la pandémie de Covid-19, « est capable de se transmettre de manière asymptomatique et pré-symptomatique, en particulier dans les environnements fermés et/ou mal ventilés ; le virus présente un taux élevé d’évolution. Des vaccins et des traitements sont disponibles ». Le plan pandémique italien précise également que « MERS-CoV est un virus zoonotique avec des introductions répétées dans les populations humaines, une propagation limitée d’homme à homme, y compris la transmission nosocomiale ; le taux de mortalité est élevé. Aucun vaccin ou traitement n’est actuellement disponible ».

Parmi les entérovirus, on trouve EV-D68, EV-A71, deux pathogènes « hautement contagieux » qui provoquent une maladie de gravité variable. « En plus des sécrétions respiratoires, EV-A71 se trouve également dans les selles et les vésicules cutanées des cas symptomatiques. Aucun vaccin ou traitement n’est disponible ». Pour les hénipavirus, le virus du Nipah est mentionné, un pathogène « d’origine zoonotique, à transmission limitée d’homme à homme, avec une mortalité très élevée. Il est su que le virus se transmet également par exposition à des produits alimentaires contaminés par des animaux infectés et par contact direct avec des animaux infectés ou leurs fluides corporels. Aucun vaccin ou traitement n’est actuellement disponible ».

Dans le groupe des orthomyxovirus, on trouve les virus de la grippe, « contagieux pendant la période d’incubation » et caractérisés par une « transmission par voie aérienne et par gouttelettes ». Pour ces pathogènes, le plan souligne également qu’une « capacité pandémique a été démontrée, une grande mutabilité associée à des réassortiments de matériel génétique, y compris à partir de virus grippaux de plusieurs espèces animales. Des vaccins et des traitements sont disponibles ». Parmi les paramyxovirus sont cités le virus respiratoire syncytial (VRS) et le métapneumovirus humain, définis comme « hautement contagieux, avec une large gamme de gravité de la maladie. Des vaccins et des anticorps monoclonaux (mAb) contre le VRS sont disponibles ».

La liste est complétée par les respirovirus (virus parainfluenza humain 1 et 3), considérés comme « hautement contagieux » et pouvant provoquer un « large éventail de maladies et d’infections graves » pour lesquels aucune contre-mesure n’est disponible, les rhinovirus (rhinovirus humain C), classés comme « hautement contagieux, avec une large gamme de gravité de la maladie pouvant également provoquer des infections graves, ubiquitaires, aucune contre-mesure » et les rubulavirus (virus parainfluenza humain 2 et 4), décrits comme « hautement contagieux, avec une large gamme de gravité de la maladie pouvant également provoquer des infections graves ».

Le plan pandémique 2024-2028 du gouvernement Meloni

« La réalisation d’un plan de préparation et de réponse aux pandémies potentielles – indique le projet de document – représente un défi important qui trouve ses racines dans l’impossibilité de prévoir quand, d’où et quel type de pathogène respiratoire sera responsable de la prochaine pandémie ». La plupart des classes de micro-organismes, souligne-t-on, « peuvent évoluer ou être manipulées de manière à constituer un risque catastrophique pour l’homme ; cependant, les virus, en particulier ceux à ARN, sont les micro-organismes qui, en possédant une plus grande capacité de mutation génétique, peuvent échapper plus facilement à un médicament ou à un vaccin et ont une plus grande possibilité de diffusion et de pathogénicité. Cela rend les virus à ARN la cause la plus probable d’une pandémie ».

Les quatre phases d’alerte : des masques aux confinements

Le plan identifie également quatre phases selon la gravité de l’impact de la maladie en cas de pathogène respiratoire transmis par voie aérienne et/ou par gouttelettes, avec des exemples de recommandations sur l’utilisation d’interventions non pharmaceutiques pour chaque stade. Dans la première phase, les mesures recommandées comprennent l’hygiène des mains, la recherche des contacts, les masques pour les individus symptomatiques, le nettoyage des surfaces et des objets, l’amélioration de la qualité de l’air intérieur, l’isolement/quarantaine des individus suspects/malades/contaminés, les recommandations de voyage. Dans la deuxième phase (définie comme « modérée »), les mêmes mesures sont prises, auxquelles s’ajoute l’évitement des événements de masse ou des foules, avec un renforcement du télétravail. La troisième phase, « élevée », prévoit les mêmes mesures que les deux premières phases, auxquelles s’ajoutent les masques ou les EPI pour la population générale et les travailleurs, la fermeture des écoles et des universités, les mesures pour réduire l’affluence dans les transports. Enfin, la dernière phase – définie comme « extraordinaire » – prévoit les mêmes mesures que les phases précédentes, ainsi que la fermeture des lieux de travail et des restrictions de voyage.