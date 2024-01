Xiaomi triche pour éviter de donner des prix lors de concours

Xiaomi accorde beaucoup d’importance à leurs employés lors de compétitions organisées. Ils organisent des compétitions auxquelles de nombreux utilisateurs participent, mais seuls les employés de Xiaomi peuvent remporter ces prix. Vous n’êtes probablement pas surpris par cela. Cependant, le dernier concours photo organisé par Xiaomi en Turquie révèle cela. Lorsque nous avons examiné les règles du concours, il a été constaté qu’il y avait certaines Stranger Things. Cela confirme les tricheries du concours.

Xiaomi ignore les autres utilisateurs dans les concours

Le concours des Prix de l’Imagerie Xiaomi a eu lieu en Turquie. De nombreux fans de Xiaomi ont partagé leurs images sur des forums et ont attendu longtemps que le gagnant soit annoncé. Et récemment, Xiaomi Turquie a annoncé les gagnants du concours. Immédiatement après l’annonce des gagnants, les photos prises ont été partagées.

Lorsque nous examinons ces photos, nous constatons qu’il y a des violations des règles. De plus, on constate qu’une personne qui examine les appareils Xiaomi dans la Communauté Xiaomi Turquie et qui est invitée aux lancements a remporté le concours. Nous recommandons aux utilisateurs de ne plus avoir d’attentes vis-à-vis des concours de Xiaomi.

Vous serez vraiment surpris lorsque vous évaluerez les photos prises. Elles sont complètement trompeuses et enfreignent les règles. Examinons d’abord les photos, puis jetons un coup d’œil aux règles.

Les photos ont l’air normales et nous acceptons déjà qu’elles ne soient pas mauvaises. Mais le problème ici est la présence d’une figure humaine sur les photos. Sur la 1ère et la 3ème photo, il y a une figure humaine. Xiaomi Turquie avait fait une déclaration à ce sujet sur son site officiel.

Dans le mécanisme de participation numéro 5, règle 2 : « Si une figure humaine apparaît sur la photographie, la photographie concernée ne peut pas être évaluée. » C’est la règle, mais si c’est la règle, pourquoi Xiaomi Turquie et les membres du jury prennent-ils de mauvaises décisions? La réponse est très simple. Xiaomi donne toujours la priorité à ses employés et ne se soucie pas de ses utilisateurs. Sans les fans de Xiaomi, Xiaomi n’en serait pas là aujourd’hui. Mais Xiaomi ignore beaucoup de ses fans qui le soutiennent, ne se soucie pas d’eux et ne veut même pas leur offrir des cadeaux.

Ne parlons pas non plus de ceci. Vous pouvez voir que la personne qui se classe 3ème dans la compétition rédige des critiques sur les appareils sur la Communauté Xiaomi Turquie. Xiaomi envoie des smartphones, des accessoires et des articles d’écosystème à la personne spécifiée. Dans quelle mesure est-il correct d’inclure la personne qui examine ces articles dans la compétition?

Nous ne vous recommandons pas d’acheter des produits de la marque Xiaomi. Parce que Xiaomi n’aime pas ses utilisateurs. De plus, MIUI avec son optimisation terrible affecte négativement l’expérience utilisateur. Nous allons maintenant révéler tous les faits à ce sujet. Vous verrez à quel point le fabricant de smartphones est terrible.