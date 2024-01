Historique! Le Japon est le cinquième pays à se poser sur la Lune

Le Japon vient de s’affirmer comme l’une des puissances spatiales en parvenant à faire atterrir sa navette SLIM à la surface de la Lune.

Le module d’atterrissage SLIM a été lancé en septembre et s’est posé à la surface lunaire vers 10h20 heure de l’Est (environ 15h20 au Portugal), selon les lectures de l’Agence d’exploration aérospatiale du Japon, la JAXA.

Le SLIM du Japon, qui signifie « Smart Lander for Investigating Moon », est une mission de recherche de charge. Par conséquent, il transporte une variété de charges scientifiques, y compris une caméra d’analyse et une paire de véhicules lunaires. Plus précisément, il transporte une sonde sphérique légèrement plus grande qu’une balle de tennis qui est capable de modifier sa forme pour se déplacer à la surface lunaire. Celle-ci a été développée par la société japonaise de jouets Takara Tomy, responsable des « Transformers » lancés en 1984.

Selon la CNBC, depuis les premières tentatives au début des années 1960, les gouvernements et les entreprises privées ont effectué plus de 50 tentatives d’atterrissage sur la Lune, dans un progrès qui reste instable, même à l’ère moderne.

Cette étape historique fait du Japon le cinquième pays à atterrir sur la Lune, après la Russie (à l’époque de l’Union soviétique), les États-Unis, la Chine et l’Inde. Cette dernière a rejoint la liste des atterrissages sur la Lune l’année dernière avec la mission Chandrayaan-3.

L’année dernière, l’entreprise japonaise ispace a fait sa première tentative d’atterrissage sur la Lune, mais le vaisseau spatial s’est écrasé dans les derniers instants. De plus, en début de ce mois, l’entreprise américaine Astrobotic a réussi à lancer sa première mission vers la Lune, mais a rencontré des problèmes peu de temps après le lancement, obligeant à interrompre le vol et ne pas réussir une tentative d’atterrissage sur la Lune.