ReTro, le singe rhesus cloné en Chine est le premier à survivre plus de deux ans

L’exemplaire a été cloné par des scientifiques chinois en utilisant une approche légèrement différente de celle utilisée pour créer la brebis Dolly : c’est le premier singe rhesus cloné à atteindre l’âge de deux ans. L’expérience est décrite dans Nature Communications.

Le singe rhesus cloné, appelé ReTro, est le premier à survivre jusqu’à l’âge adulte / Crédit : Qiang Sun

Un singe rhesus cloné a réussi pour la première fois à atteindre l’âge adulte, en survivant pendant plus de deux ans. C’est ce qu’ont annoncé des scientifiques chinois qui ont utilisé une approche légèrement différente de celle utilisée pour créer la brebis Dolly et d’autres mammifères, y compris les macaques à longue queue, les premiers primates à être clonés. L’individu de Macaca mulatta – c’est le nom scientifique de l’espèce, communément appelée singe rhesus – a été obtenu en remplaçant le placenta de l’embryon cloné par celui produit par un autre type d’embryon pour réduire les problèmes de développement qui peuvent affecter la survie, en utilisant moins d’embryons et de mères porteuses.

Les scientifiques estiment que cette nouvelle technique pourrait être utilisée pour produire des primates clonés à utiliser dans les tests pharmacologiques et la recherche comportementale. « Nous pourrions produire un grand nombre de singes génétiquement uniformes pour les tests d’efficacité des médicaments« , a déclaré Mu-ming Poo, directeur de l’Institut de neurosciences de l’Académie chinoise des sciences de Shanghai, dans un article paru dans Nature.

Le singe rhesus cloné est un mâle de Macaca mulatta, que les scientifiques chinois ont appelé ReTro. Pour la clonage, décrit en détail dans une étude publiée dans la revue scientifique Nature Communications, les chercheurs ont utilisé une technique appelée transfert nucléaire de cellules somatiques (SCNT), dans laquelle le noyau d’une cellule corporelle est transféré dans un ovule dont le noyau a été enlevé.

Auparavant, l’utilisation de cette technique avait montré des taux de naissance et de survie particulièrement limités chez les primates – lors d’une expérience menée en 2018 sur les macaques à longue queue, sur 109 embryons clonés, dont près de trois quarts ont été implantés dans 21 mères porteuses, seules six grossesses se sont établies, avec seulement deux singes ayant survécu à la naissance. Par la suite, en utilisant la même technique lors d’une expérience en 2022, les chercheurs ont réussi à cloner un singe rhesus mais l’animal est mort moins de 12 heures après la naissance.

Sur la base de ces expériences, les chercheurs ont essayé d’optimiser la technique de clonage, en remplaçant les trophoblastes de l’embryon en développement (la couche externe de cellules qui constitueront ensuite la majeure partie du placenta) par ceux obtenus à partir d’embryons produits en injectant directement un spermatozoïde dans un ovule, une technique appelée injection intracytoplasmique de spermatozoïde (ICSI). Selon Zhen Liu, co-auteur de l’étude et neuroscientifique de l’Académie chinoise des sciences, ce remplacement a entraîné le développement d’un « placenta naturel » tandis que le fœtus est resté un fœtus cloné.

Avec cette approche, les chercheurs ont créé 113 embryons clonés de singe rhesus, dont 11 implantés dans sept mères porteuses, entraînant deux grossesses. D’une mère porteuse, est né ReTro, qui est parvenu à l’âge adulte, survivant jusqu’à présent pendant plus de deux ans. L’autre mère porteuse, qui était enceinte de jumeaux, a perdu les deux fœtus après 106 jours de gestation.

Le résultat obtenu avec ReTro « fournit des informations précieuses sur le mécanisme de reprogrammation du SCNT chez les singes et introduit une stratégie prometteuse pour le clonage des primates« , ont souligné les chercheurs, notant qu’avec un taux de clonage de 1 fœtus vivant pour 11 embryons transférés, l’approche de substitution des trophoblastes a le potentiel d’ « améliorer les taux de réussite, en jouant un rôle crucial dans les premières étapes du développement et de l’implantation embryonnaire ».