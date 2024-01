Immense complexe de cités perdues détecté sous la Forêt amazonienne : une découverte merveilleuse

Grâce à la technologie LIDAR, qui permet de voir ce qui se trouve sous la dense végétation, une équipe internationale de recherche a découvert le plus vaste et ancien complexe de villes perdues de l’époque préhispanique au cœur de l’Amazonie. La zone urbanisée s’étendait sur 300 kilomètres carrés et était caractérisée par un réseau complexe de routes, de canaux et de plateformes construites.

Crédit : Antoine Dorison, Stéphen Rostain

Sous la dense forêt amazonienne de l’Équateur, une découverte incroyable et fascinante a été faite : un ancien complexe de villes perdues de l’époque préhispanique couvrant une immense aire d’environ 300 kilomètres carrés. Les bâtiments, construits sur des plateformes rectangulaires ou circulaires, étaient reliés par un réseau routier dense, suggérant un intense échange social, culturel et commercial entre les nombreux habitants. Ce qui rend cette découverte particulièrement précieuse est le fait qu’il s’agit du plus grand de son genre et aussi le plus ancien, les scientifiques ayant daté les complexes urbains entre 500 av. J.-C. et 600 après J.-C.. Les plus anciens ont donc environ 2 500 ans, ce qui les rend 1 000 ans plus anciens que tout autre complexe urbain des sociétés amazoniennes identifiées.

La découverte de ce magnifique ensemble de vestiges de cités perdues a été réalisée par une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques français du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), qui ont collaboré étroitement avec des collègues de différents instituts, dont l’Université de Paris, la Kommission für Archäologie Außereuropäischer Kulturen de Bonn (Allemagne) et le Département d’anthropologie et d’archéologie de l’Université catholique de l’Équateur. Les chercheurs, dirigés par le professeur Stéphen Rostain, enseignant à la section d’archéologie des Amériques de l’université française, ont découvert les cités préhispaniques grâce à la technologie LiDAR (Détection et Localisation par Laser), en d’autres termes des scanners laser aériens qui permettent d’observer à travers la dense végétation et de découvrir ce qui se trouve en dessous.

Un des complexes urbains révélé par la technologie LiDAR. Crédit : Stéphen Rostain

Il s’agit de l’une des technologies les plus impactantes de ces dernières années dans le domaine de l’archéologie, car elle permet de faire de nombreuses découvertes précieuses, difficiles à réaliser même sur le terrain. Parmi les plus récentes et significatives, citons la découverte de la cité maya perdue d’Ocomtún dans la jungle mexicaine, de l’établissement de Kweneng des Twsana en Afrique du Sud, de la cité de Mahendraparvata de l’Empire khmer au Cambodge et d’un monument de 3 500 ans dans la forêt de Dean au Royaume-Unis. Comme l’indiquent les auteurs de la nouvelle étude, grâce aux scanners LiDAR, qui créent une carte 3D du terrain « caché », plus de 6 000 plates-formes terrestres ont été identifiées sous la dense forêt amazonienne équatorienne. Plus précisément, elles ont été trouvées dans la vallée luxuriante d’Upano, traversée par la rivière du même nom. Les enquêtes LiDAR sur la vallée ont commencé en 2015, lorsque l’Institut national du patrimoine culturel de l’Équateur a accordé le premier financement, mais le professeur Rostain étudie la vallée d’Upano depuis plus de 30 ans.

En plus des milliers de bases pour les bâtiments (privés et cérémoniels), les places et les routes, des champs agricoles, des systèmes de drainage fluvial, des canaux et d’autres structures étroitement entrelacées ont été trouvés, répartis en quinze principaux établissements. Il s’agit d’un complexe architectural vivant qui met en valeur des compétences d’ingénierie éclairées. « Des efforts précédents ont décrit des tumulus et de grands monuments en Amazonie, mais la complexité et l’ampleur de ce complexe dépassent largement ces sites précédents », écrivent le professeur Rostain et ses collègues dans le résumé de l’étude. Ces plateformes ont généralement une forme rectangulaire – un petit pourcentage est circulaire – et ont une taille moyenne de 20 x 10 mètres. Il s’agit généralement de petits groupes dispersés autour d’une place centrale.

L’un des aspects qui a le plus surpris les experts est le complexe système routier, qui s’étend sur plusieurs dizaines de kilomètres et relie les différents centres urbains, « créant ainsi un réseau à l’échelle régionale », expliquent les chercheurs. La plus magnifique des routes construites à travers la forêt vierge mesure environ 25 kilomètres et selon les scientifiques, elle pourrait s’étendre au-delà de ce qui a été détecté par le LIDAR. « Un développement initial aussi étendu dans l’Amazonie supérieure est comparable à des systèmes urbains mayas similaires récemment mis en évidence au Mexique et au Guatemala », soulignent les experts. Ces découvertes suggèrent que nous avons une connaissance très limitée de la densité de population en Amazonie à l’époque préhispanique, c’est-à-dire avant la colonisation par les Européens. Les détails de la recherche intitulée « Two thousand years of garden urbanism in the Upper Amazon » ont été publiés dans la prestigieuse revue scientifique Science.