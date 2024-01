La mission Axiom-3 est partie dans l’espace, à bord il y a aussi un Italien : la vidéo du lancement

Une fois à l’intérieur de la Station spatiale internationale, l’équipe effectuera des expériences scientifiques pendant 14 jours afin de mieux comprendre la réponse du corps humain dans l’espace.

La fusée Falcon 9 de SpaceX a décollé de la base de Cape Canaveral à 22h50 (heure italienne). Il s’agit de la troisième mission de la société texane Axiom Space vers la Station spatiale internationale, et la première mission privée avec un équipage entièrement européen à être lancée vers l’observatoire orbital. À bord se trouve l’Italien Walter Villadei, Colonel de l’Armée de l’air et pilote de la mission Ax-3. Le lancement était initialement prévu pour le 17 janvier, puis le départ a été reporté de 24 heures en raison de retards techniques liés à « l’achèvement des vérifications pré-lancement et à l’analyse des données sur le véhicule », a expliqué SpaceX dans un article sur X.

Une fois à l’intérieur de la Station spatiale internationale, l’équipe effectuera plus de 30 expériences scientifiques pendant 14 jours. Les données collectées, indique le site d’Axiom, « auront un impact sur la compréhension de la physiologie humaine sur Terre et en orbite, ainsi que sur la progression de la compréhension scientifique, l’exploitation des opportunités de développement industriel et le développement de technologies pour le progrès de l’humanité. Les activités de partenariat commercial et académique demeurent un point central pour cette mission d’Axiom Space, car l’entreprise est leader dans la construction d’une communauté de recherche mondiale et d’un écosystème économique solide et durable« .

L’équipage de la mission Axiom-3

C’est le premier équipage entièrement européen. Aux côtés de Villadei, qui pilote le vaisseau Dragon, il y aura également le capitaine naturalisé américain Michael Lopez-Alegria, astronaute en chef d’Axiom Space, le Suédois Marcus Wandt, spécialiste de mission et astronaute de l’ESA, ainsi que le Turc Alper Gezeravci, également spécialiste de mission. Le commandant Lopez Alegria est le seul à avoir une expérience de vol spatial, ayant déjà voyagé à trois reprises à bord de la navette spatiale et commandé l’ISS lors de l’Expédition 14. « Cette mission marque une nouvelle ère d’opportunités pour les pays de se joindre à la communauté spatiale internationale et d’accéder à l’orbite terrestre basse pour faire avancer l’exploration et la recherche en microgravité« , a expliqué Axiom dans une note.

Un Italien dans l’espace

Pour Villadei, c’est sa première mission au-delà de la ligne de Karman, la ligne imaginaire située à 100 kilomètres d’altitude qui sépare idéalement l’atmosphère terrestre de l’espace. Il avait déjà fait partie de l’équipage de la mission Virtute 1 de Virgin Galactic, effectuant un vol suborbital à bord d’un vaisseau spatial. En plus de piloter le vaisseau, Villadei supervisera également les expériences prévues par l’Armée de l’air italienne et l’Agence spatiale italienne, développées en collaboration avec des universités et différentes entreprises et startups impliquées dans la mission, afin de mieux comprendre la réponse du corps humain dans l’espace et sa résistance au stress et aux radiations.