Le lander américain Peregrine en route vers la Lune s’est détruit dans le Pacifique

Addio al lander Peregrine: le 18 janvier vers 22h, le vaisseau spatial endommagé a été ramené dans l’atmosphère terrestre et s’est désintégré par ablation au-dessus de l’océan Pacifique. Il aurait dû alunir le 25 janvier, ramenant les États-Unis sur le satellite de la Terre plus de cinquante ans après les missions Apollo.

Le lander Peregrine d’Astrobotic a été détruit lors de son impact avec l’atmosphère terrestre au-dessus de l’océan Pacifique vers 22h00 (heure italienne) le jeudi 18 janvier. Ainsi s’est terminée la mission privée financée par la NASA dans le cadre du programme Commercial Lunar Payload Services (CLPS), visant à impliquer des entreprises dans les opérations spatiales pour transporter du matériel scientifique et d’autres matériaux sur le satellite de la Terre. L’agence spatiale américaine est actuellement engagée dans le programme Artemis pour ramener l’homme sur la Lune et a clairement les yeux tournés vers Mars, où un immense dépôt de glace d’eau équatoriale vient d’être découvert. Elle a donc laissé le champ libre aux entreprises privées pour l’orbite basse terrestre, la Station spatiale internationale (ISS) et les missions robotiques sur la Lune, tout en finançant généreusement certains projets (elle a alloué 100 millions de dollars au CLPS).

Malheureusement, Peregrine, la première sonde américaine à tenter l’alunissage depuis le programme Apollo et la première d’une compagnie privée américaine, après les échecs d’autres pays, a connu un destin ironique. Une explosion s’est en effet produite au moment de la séparation avec la fusée, qui avait été lancée depuis le Kennedy Space Center de la NASA à Cape Canaveral (Floride) le 8 janvier de cette année. Cela a entraîné une perte significative de carburant, ce qui a immédiatement rendu évident aux ingénieurs d’Astrobotic que Peregrine ne pourrait pas accomplir sa mission, c’est-à-dire alunir en douceur le 25 janvier 2024.

La sonde transportait plusieurs instruments précieux tels qu’un spectromètre à neutrons pour rechercher de la glace d’eau ; un spectromètre proche infrarouge (NIRVSS) pour étudier certains composés en surface ; un détecteur de rayonnement ; cinq petits rovers ; et une série d’objets « pop » tels que des cendres de personnes, des BitCoin, des textes commémoratifs, entre autres. Tout a été détruit au-dessus de l’océan Pacifique, vers lequel Astrobotic – en collaboration avec la NASA – avait décidé d’orienter la sonde (heureusement encore manœuvrable) pour un retour contrôlé et sûr.

La société a annoncé sur X (anciennement Twitter) que le signal émis par Peregrine a été perdu vers 21h50, heure italienne, le jeudi 18 janvier (15h50 EST) : « Cela indique que le véhicule a terminé son retour contrôlé dans le sud de l’océan Pacifique à 22h04 le 18 janvier. Nous attendons la confirmation des agences gouvernementales », a déclaré l’entreprise. Mais il y a peu de doutes que le voyage de la sonde se soit terminé de manière peu triomphale, en brûlant dans l’atmosphère terrestre. Dans l’océan Pacifique se trouve un véritable cimetière de véhicules spatiaux (le soi-disant Point Nemo) car il est le plus éloigné de toute côte et donc considéré comme absolument sûr pour la chute de débris éventuels ; dans ce cas, Peregrine aurait subi le processus d’ablation au nord de la Nouvelle-Zélande, sur la base de la trajectoire calculée par Astrobotic.