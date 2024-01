Téléchargez la sonnerie Over The Horizon du Samsung Galaxy S24

Les smartphones alimentés par l’IA, la série Galaxy S24, ont été officiellement présentés lors de l’événement Galaxy Unpacked. En plus des fonctionnalités Galaxy AI, Samsung a intégré aux nouveaux téléphones quelques nouveaux fonds d’écran exclusifs et une nouvelle sonnerie « Over The Horizon ». Nous avons déjà partagé les fonds d’écran de la série Galaxy S24 et il est maintenant temps pour la nouvelle sonnerie.

Si vous cherchez la nouvelle sonnerie Galaxy S24, vous êtes au bon endroit, vous pouvez télécharger la sonnerie Over The Horizon du S24 ici.

La tradition de composer un nouveau « Over The Horizon » se poursuit avec le Galaxy S24. L’édition de cette année mêle nature et tradition sous le thème « Sound of Nature ». Réalisée par Won il, qui est connu pour superviser la musique des Jeux olympiques d’hiver de 2018 à Pyeongchang.

La sonnerie présente la musique traditionnelle de la Corée du Sud, réalisée à l’aide d’instruments classiques ainsi que de ceux utilisés dans le « Gugak ». Samsung affirme que la piste a été enregistrée en Dolby Atmos. Vous pouvez également voir la réalisation de la sonnerie Over The Horizon 2024.

Samsung a également téléchargé la nouvelle sonnerie Over The Horizon sur sa chaîne YouTube, vous pouvez écouter la piste complète. Mis à part la vidéo, nous avons extrait la sonnerie originale directement du Galaxy S24 Ultra. Vous pouvez facilement la télécharger et l’appliquer sur votre smartphone. Ici, vous pouvez télécharger la nouvelle sonnerie.

Télécharger la sonnerie Galaxy S24 Over The Horizon [Google Drive]

Une fois téléchargée, allez dans le dossier de téléchargement, ouvrez la sonnerie, puis définissez-la comme sonnerie par défaut. C’est tout.