La navette spatiale américaine qui a échoué en route vers la Lune est revenue sur Terre et s’est…

La fin de ce vaisseau a été totalement contraire à ce qui avait été prévu. Des millions de dollars ont été incinérés lorsque le vaisseau est revenu sur Terre pour « mourir » au lieu d’atterrir sur la Lune. Le module Peregrine Mission One a subi de graves dommages lors du décollage et la mission CLPS-1 de la NASA a été condamnée lorsqu’une fuite de carburant a été détectée dans ce module qui devait alunir.

Des millions de dollars brûlés dans l’atmosphère

Une fin aigre-douce pour le vaisseau spatial Peregrine de la société américaine Astrobotic. Il était destiné à devenir le premier vaisseau spatial privé à effectuer un atterrissage en douceur sur la Lune, mais au lieu d’arriver sur la Lune, il est finalement revenu sur Terre pour accomplir sa mission avec une rentrée brûlante dans le Pacifique.

Le lancement du Peregrine marque le retour des États-Unis à la surface de la Lune depuis Apollo 17, qui a eu lieu il y a plus d’un demi-siècle. Une anomalie dans le système de propulsion, apparemment due à une défaillance d’une valve, a fait perdre au vaisseau trop de carburant, mettant fin à toute possibilité d’atteindre la Lune.

Le vaisseau transportait à son bord 20 charges utiles qui devaient être envoyées à la surface de la Lune dans le cadre du programme Commercial Lunar Payload Services (CLPS), un partenariat public-privé entre la NASA et des modules lunaires commerciaux.

La société a préféré brûler le vaisseau plutôt que d’augmenter les débris spatiaux

Malgré le fait que son objectif principal a été exclu, l’équipe d’Astrobotic a réussi à stabiliser le vaisseau spatial et à prolonger sa durée de vie de 10 jours.

En effet, le Peregrine aurait pu opérer dans l’espace cislunaire pendant plus longtemps, mais ses propriétaires ont décidé de maintenir sa trajectoire pour que cela rentre dans l’atmosphère terrestre au lieu de dériver comme des débris spatiaux.

Le module Peregrine et ses multiples charges utiles se désintégreront dans l’atmosphère vers 21h00 UTC le jeudi 18 janvier. S’il reste des débris, ils tomberont dans une zone sécurisée.

La planification de la rentrée n’a pas été facile. Astrobotic a dû effectuer 23 courtes poussées du moteur principal pour éviter que la défaillance de propulsion ne détourne le vaisseau spatial. Ensuite, il a dû ajuster l’attitude du vaisseau spatial afin que la force induite par la fuite de carburant le dirige vers l’océan Pacifique Sud, près de l’île de Fidji.

Mais il y a autre chose dont Astrobotic est plus fier : pendant ces jours, l’entreprise a réussi à alimenter les charges actives à l’intérieur avec l’énergie de ses panneaux solaires et a constaté que 9 sur 10 avaient survécu au lancement et communiquaient correctement avec le vaisseau spatial, y compris les nanorobots de la mission mexicaine COLMENA.

Les nouvelles missions lunaires des États-Unis ont mal commencé, mais il y aura d’autres opportunités. Le prochain objectif d’Astrobotic sera d’envoyer le rover lunaire VIPER de la NASA sur la Lune avec un module lunaire appelé Griffin.