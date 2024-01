Comment réparer l’absence de fonctionnement des reçus de lecture sur WhatsApp

Vous ne voyez pas le double coche bleu même lorsque vous êtes sûr que le destinataire a lu vos messages WhatsApp ? Ou êtes-vous en train de discuter en continu avec un utilisateur, mais vos messages n’ont pas le double coche bleu ? Si c’est le cas, vous n’êtes pas seul ; de nombreux utilisateurs rencontrent le même problème ces jours-ci.

Aujourd’hui, vous apprendrez comment résoudre le problème des accusés de réception qui ne fonctionnent pas sur WhatsApp pour Android et iPhone.

Depuis son lancement, WhatsApp est devenu l’une des applications de messagerie instantanée les plus populaires pour l’envoi de messages texte, d’images, de documents, de messages vocaux et vidéo, pour passer des appels vocaux et vidéo, et bien plus encore avec un utilisateur individuel ou un groupe de personnes.

Lorsque vous envoyez un message à quelqu’un sur WhatsApp, s’il y a un seul coche, cela signifie que le message a été envoyé avec succès ; un double coche signifie que le message a été remis à l’utilisateur.

Le double coche bleu indique que le message a été lu par le destinataire. Les coches bleues fonctionnent bien tout le temps. Si vous ne voyez pas de coches bleues sur les messages envoyés, même si vous êtes sûr qu’ils ont été lus ou que la personne discute continuellement avec vous, vos messages n’ont pas de coche bleue.

Lisez la suite pour découvrir les solutions au problème.

Activer les accusés de réception sur votre compte

La première chose à faire lorsque les accusés de réception ne fonctionnent pas sur WhatsApp est de vérifier si les accusés de réception sont activés ou non, car si vous ne voyez pas les deux coches bleus, un microphone bleu ou un message ouvert à côté de votre message vocal, vous ou votre destinataire avez peut-être désactivé la fonction des accusés de réception dans les paramètres.

Alors que vous n’avez pas de contrôle sur les paramètres des accusés de réception du destinataire, vous pouvez essayer de vérifier et d’activer vos paramètres de confidentialité pour voir si le problème est résolu ou non. Suivez les étapes ci-dessous pour vérifier et activer les accusés de réception sur WhatsApp.

Pour Android

Si vous êtes un utilisateur Android et que vous naviguez dans l’application WhatsApp sur celui-ci, suivez les étapes ci-dessous pour vérifier et activer les accusés de réception.

Étape 1 : Ouvrez l’application WhatsApp sur votre téléphone Android.

Étape 2 : Cliquez sur l’icône à trois points en haut et sélectionnez Paramètres.

Étape 3 : Choisissez Confidentialité parmi les paramètres disponibles.

Étape 4 : Ici, vous verrez l’option Accusés de réception. Assurez-vous qu’elle est activée ; sinon, activez le bouton à bascule à côté de celle-ci.

Pour iPhone

Si vous avez un iPhone et que vous souhaitez activer les accusés de réception dans les paramètres de confidentialité de WhatsApp, suivez les étapes ci-dessous :

Étape 1 : Ouvrez l’application WhatsApp sur votre iPhone.

Étape 2 : Cliquez sur Paramètres et sélectionnez Confidentialité.

Étape 3 : Faites défiler vers le bas et assurez-vous que les Accusés de réception sont activés. Si ce n’est pas le cas, activez le bouton à bascule pour les Accusés de réception.

Accusés de réception des destinataires

Si vous ne voyez toujours pas le double coche bleu même après avoir activé les accusés de réception dans les paramètres, cela signifie que les destinataires à qui vous essayez d’envoyer des messages ont désactivé les accusés de réception sur leur compte.

Si c’est le cas, vous ne pourrez pas voir le double coche bleu même lorsqu’ils lisent vos messages. De plus, lorsque vous discutez avec eux, tous les messages seront quand même marqués d’un double coche sans couleur bleue.

Les destinataires n’ont pas ouvert votre discussion

S’ils sont en ligne et que les messages que vous leur avez envoyés sont marqués d’un double coche sans coche bleue, cela signifie qu’ils n’ont peut-être pas encore ouvert votre discussion. WhatsApp ne vous montrera un double coche bleu que lorsqu’ils liront votre message, soit en ouvrant votre discussion, soit en marquant le message comme lu depuis le panneau de notification.

Message à une personne pour la première fois

Si vous envoyez un message à une personne pour la première fois, c’est peut-être la raison pour laquelle vous ne voyez pas les accusés de réception, car lorsqu’une personne reçoit votre message pour la première fois, un accusé de lecture peut ne pas vous être envoyé en raison des paramètres de confidentialité de WhatsApp. Si c’est le cas, vous ne verrez les accusés de réception que lorsqu’ils confirmeront vos messages.

Vous êtes bloqué

Si vous ne voyez qu’un seul coche sur les messages, mais que votre ami ou d’autres personnes reçoivent deux coches lorsqu’ils envoient des messages à la même personne, il y a de fortes chances que vous soyez bloqué par le destinataire.

Pour confirmer cela, vérifiez simplement si vous pouvez voir leur statut, leur statut en ligne, leur dernière connexion et autres informations. Si ce n’est pas le cas, et qu’une autre personne en voit un, alors vous êtes bloqué. De plus, si vous deux n’êtes pas en mesure de voir aucune information de confidentialité, envoyez simplement un message à la personne en même temps depuis les deux comptes et vérifiez le statut. Si l’autre personne voit un double coche et que vous ne voyez qu’un seul coche, alors vous êtes bloqué, c’est certain.

Si les solutions mentionnées ci-dessus ne fonctionnent pas pour vous, essayez de mettre à jour WhatsApp vers la dernière version, car les mises à jour de l’application apportent des corrections de bugs ou de problèmes et des améliorations par rapport à la version précédente et vous aident à vous débarrasser des bugs qui pourraient causer le problème. Voici comment vous pouvez mettre à jour l’application :

Étape 1 : Ouvrez le Google Play Store ou l’App Store.

Étape 2 : Recherchez WhatsApp (Android, iPhone) et ouvrez la page de l’application.

Étape 3 : Cliquez sur Mettre à jour pour installer la dernière version.

Vérifier l’état des serveurs WhatsApp

Si aucune des solutions que nous avons énumérées ci-dessus ne fonctionne pour résoudre le problème, il est possible que les serveurs WhatsApp soient hors service. Donc, vérifiez s’ils sont en panne ou non en suivant les étapes ci-dessous :

Étape 1 : Ouvrez un navigateur et visitez un site Web de détection des pannes comme Downdetector, IsTheServiceDown, etc.

Étape 2 : Tapez WhatsApp dans la barre de recherche et recherchez-le.

Étape 3 : Désormais, sélectionnez WhatsApp parmi les résultats disponibles.

Étape 4 : Ici, vous devrez vérifier le pic dans le graphique. Un pic énorme signifie que de nombreux utilisateurs rencontrent une erreur et qu’il est probablement en panne.

Étape 5 : S’il est hors service, attendez quelques heures, car cela peut prendre un certain temps pour que WhatsApp résolve le problème.

Réflexions finales sur les accusés de réception qui ne fonctionnent pas

Voilà comment vous pouvez résoudre le problème des accusés de réception qui ne fonctionnent pas sur l’application WhatsApp pour les appareils Android et iPhone. Il y a de nombreuses situations où nous devons savoir si les destinataires ont lu le message que vous avez envoyé sur WhatsApp.