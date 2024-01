Ces appareils Samsung Galaxy sont éligibles aux fonctionnalités d’intelligence artificielle Galaxy

Samsung a dévoilé la série Galaxy S24, mettant l’IA au premier plan lors de l’événement Galaxy Unpacked. Les nouveaux téléphones de la série Galaxy S24 sont dotés d’une multitude de nouvelles fonctionnalités d’IA, et ce qui est encore mieux, c’est que ces nouvelles fonctionnalités d’IA Galaxy seront également disponibles sur les anciens modèles.

Les nouveaux téléphones de la série Galaxy S24 sont livrés avec le système d’exploitation One UI 6.1 basé sur Android 14 pré-installé. La mise à jour sera également proposée sur les anciens appareils Galaxy, cependant, il est important de noter que toutes les fonctionnalités, y compris les fonctionnalités d’IA Galaxy, ne seront pas disponibles sur chaque appareil.

Samsung prévoit de proposer les fonctionnalités d’IA Galaxy sur les téléphones phares de la génération précédente – Galaxy S23, Galaxy S23 Plus, Galaxy S23 Ultra et le nouveau modèle milieu de gamme Galaxy S23 FE. En plus des téléphones de la série S, la mise à jour sera également disponible sur le Galaxy Z Flip 5 et le Galaxy Z Fold 5. Pour les tablettes, Samsung proposera les nouvelles fonctionnalités d’IA sur la série Galaxy Tab S9.

Voici la liste complète des appareils Galaxy éligibles aux nouvelles fonctionnalités d’IA.

Galaxy S23

Galaxy S23 Plus

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9+

Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9+ FE

Samsung proposera également la mise à jour One UI 6.1 sur d’autres téléphones et tablettes Galaxy, mais les fonctionnalités d’IA Galaxy resteront limitées aux appareils mentionnés ci-dessus. Les nouvelles fonctionnalités devraient être disponibles d’ici la première moitié de l’année, ce qui signifie que vous recevrez la mise à jour One UI 6.1 sur votre appareil d’ici la fin juin.

Pour l’instant, les détails sur les fonctionnalités ne nous sont pas connus, il est prévu que vous bénéficierez de fonctionnalités limitées sur les anciens appareils. Nous partagerons les détails des fonctionnalités une fois confirmés. Samsung l’a confirmé à Android Authority, voici ce que la société a dit à propos des fonctionnalités d’IA Galaxy.