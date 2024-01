Samsung Galaxy S24 Ultra VS S23 Ultra: Comparaison

Le Samsung Galaxy S24 Ultra améliore quasiment tous les aspects, que ce soit en termes d’appareil photo, d’écran ou de processeur. Cependant, la comparaison entre le S24 Ultra et le S23 Ultra montre que le prédécesseur est toujours un excellent smartphone qui bénéficie de la plupart des nouvelles fonctionnalités d’IA du S24 Ultra grâce à la mise à jour vers OneUI 6.1.

Les points clés en bref

Le Samsung Galaxy S24 Ultra est le dernier fleuron de Samsung.

Le fabricant a amélioré le processeur, l’écran et le boîtier par rapport au S23 Ultra. Pour la première fois, on y trouve également le Wi-Fi.

Les principales nouveautés sont les fonctionnalités d’IA regroupées sous le nom Galaxy.AI par Samsung.

Grâce à une mise à jour (OneUI 6.1), Galaxy.AI est également disponible sur le Samsung Galaxy S23 Ultra.

Le nouveau Samsung Galaxy S24 Ultra

Environ un an après la présentation du Samsung Galaxy S23 Ultra, son successeur est maintenant le nouveau fleuron de smartphone coréen. Le S24 Ultra dispose à nouveau d’un stylet qui se range à l’intérieur du téléphone. Le S Pen est inclus, comme d’habitude.

Samsung améliore presque tous les aspects de l’Ultra : un processeur plus rapide, une résolution d’écran plus élevée, un cadre plus solide, le Wi-Fi 7 et une révision (plus petite) du système de caméra sont les nouveautés les plus remarquables.

Le Samsung Galaxy S24 Ultra est proposé dans de nouvelles couleurs. (Photo : Samsung)

Et : Il y a les nouvelles fonctionnalités d’IA regroupées sous le nom de Galaxy.AI par Samsung. Elles ont été développées en collaboration avec Google. Le géant du logiciel a contribué des éléments de sa plateforme IA Google Gemini.

Il y a aussi de nouvelles couleurs, à savoir Titanium Gray, Titanium Black, Titanium Violet, Titanium Yellow, ainsi que les variantes exclusives à Samsung, Titanium Blue, Titanium Green et Titanium Orange. Les prix commencent à 1449 euros (PVC) pour le modèle le plus petit avec 256 Go de ROM et 8 Go de RAM. Le modèle haut de gamme est à 1809 euros (PVC) pour 1 To de ROM et 12 Go de RAM.

Samsung Galaxy S24 Ultra vs. S23 Ultra : Comparaison de la configuration matérielle

Lors de la comparaison entre le S24 Ultra et le S23 Ultra, les différences sont rapidement apparentes. Un point important : Samsung mise sur le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 – c’est actuellement la puce la plus rapide pour les appareils Android. Elle supporte même le ray tracing. Le Samsung Galaxy S24 et le S24+ sont quant à eux équipés du processeur Samsung Exynos 2400, qui est probablement légèrement moins performant que le Snapdragon 8 Gen 2 du S23 Ultra. En tout cas, il surpasse ce dernier en termes de performances.

Le S Pen est également présent sur le S24 Ultra. (Photo : Samsung)

Grâce au nouveau Snapdragon, le S24 Ultra dispose pour la première fois du WI-Fi 7. L’écran de ce nouvel Ultra a une résolution plus élevée et une luminosité maximale considérablement augmentée jusqu’à 2 600 Nits. Impressionnant.

De manière générale, le S24 Ultra est probablement un peu plus robuste que le S23 Ultra. Cela est dû à un cadre en titane et au verre Gorilla Glass Armour à l’avant et à l’arrière du smartphone.

Samsung Galaxy S24 Ultra Samsung Galaxy S23 Ultra Dimensions :

162,3 x 79,0 x 8,6 mm Dimensions :

163,3 x 78,1 x 8,9 mm Poids :

232 grammes Poids :

233 grammes Boîtier :

Cadre en titane

Verre Gorilla Glass Armour à l’avant et à l’arrière

Certification IP68 Boîtier :

Cadre en aluminium Armour

Verre Gorilla Glass Victus 2 à l’avant et à l’arrière

Certification IP68 Écran :

Écran 6,8 pouces (3120 x 1440 pixels ; Quad HD+)

Dynamic Amoled 2X adaptatif jusqu’à 120 Hz (1 – 120Hz)

Luminosité maximale : 2 600 Nits

505 ppp Écran :

Écran 6,8 pouces (3088 x 1440 pixels ; Quad HD+)

Dynamic Amoled 2X

adaptatif jusqu’à 120 Hz (1 – 120Hz)

Luminosité maximale : 1 750 Nits

500 ppp Processeur :

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 pour Galaxy

(1x 3,39 GHz + 3x 3,1 GHz + 2x 2,9 GHz + 2x 2,2 GHz, 4 nm, 64 bits, Octa-Core) Processeur :

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 pour Galaxy

(1x 3,36 GHz + 4x 2,8 GHz + 3x 2,0 GHz, 4 nm, 64 bits, Octa-Core) Mémoire :

8 / 12 Go de RAM

256 / 512 Go / 1 To de ROM Mémoire :

8 / 12 Go de RAM

256 / 512 Go / 1 To de ROM Batterie :

5 000 mAh

USB-Type-C

Charge inductive (15 watts)

Charge rapide (45 watts)

Partage d’énergie sans fil Batterie :

5 000 mAh

USB-Type-C

Charge inductive (15 watts)

Charge rapide (45 watts)

Partage d’énergie sans fil Connectivité :

Wi-Fi 7 (WLAN 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be (2,4 GHz + 5 GHz + 6 GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM)

Wi-Fi Direct

NFC

5G / LTE

USB Type-C (USB 3.2 Gen 1)

Bluetooth 5.3 UWB

GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS

2x Nano-SIM + eSim Connectivité :

Wi-Fi 6E (6, 5, 4, WLAN 802.11 a/b/g/n/ac/ax, HE160, MIMO, 1024-QAM, Triband)

Wi-Fi Direct

NFC

5G / LTE

USB Type-C (USB 3.2 Gen 1)

Bluetooth 5.3 UWB

GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS

2x Nano-SIM + eSim

La capacité de la batterie des deux smartphones est identique, mais Samsung donne néanmoins des durées d’utilisation différentes. Ainsi, le S24 Ultra peut lire des vidéos pendant jusqu’à 30 heures (contre 26 heures pour le S23 Ultra) et lire de la musique pendant 95 heures (contre 99 heures pour le S23 Ultra). Les deux appareils sont donc assez similaires à cet égard.

Caméras : S24 Ultra vs. S23 Ultra

Samsung a remplacé le téléobjectif de 10 mégapixels du S23 Ultra par un objectif de 50 mégapixels. Cela permet un zoom optique de qualité pour un agrandissement de 2x et 10x. Grâce à l’IA, le S24 Ultra devrait obtenir des résultats similaires au zoom 10x du S23 Ultra.

Samsung a discrètement retravaillé le système de caméra du S24 Ultra. (Photo : Samsung)

Samsung Galaxy S24 Ultra Samsung Galaxy S23 Ultra Caméra frontale :

12 mégapixels (grand-angle F2.2) Caméra frontale :

12 mégapixels (grand-angle F2.2) Caméra principale :

200 mégapixels (grand-angle F1.7, autofocus Super Quad Pixel)

50 mégapixels (téléobjectif F3.4, zoom optique 5x)

10 mégapixels (téléobjectif F2.4, zoom optique 3x)

12 mégapixels (ultra grand-angle, F/2.2) Caméra principale :

200 mégapixels (grand-angle F1.7)

10 mégapixels (téléobjectif F/4.9) 10 mégapixels (téléobjectif F2.4) 12 mégapixels (ultra grand-angle F2.2) Fonctions supplémentaires :

Zoom numérique : Zoom spatial 100x

Zoom optique : 5x Fonctions supplémentaires :

Zoom numérique : Zoom spatial 100x

Zoom optique : 3x

La fonction Nightography permettant la prise de vue avec l’appareil photo grand-angle de 200 mégapixels reste inchangée. Les éléments d’IA tels que Super HDR, le traitement génératif, les suggestions de retouche et le zoom de qualité devraient être disponibles de manière similaire également sur le S23 Ultra via la mise à jour vers OneUI 6.1.

Nouvelles fonctionnalités d’IA et politique de mise à jour

Que ce soit pour le Samsung Galaxy S24, S24+ ou S24 Ultra, les nouvelles fonctionnalités d’IA sont les points forts des nouveaux smartphones haut de gamme de Samsung.

Vous obtenez notamment les éléments suivants :

Circle to Search avec Google : Encerclez des objets sur des images ou même sur les réseaux sociaux pour les rechercher sur Google. Cela fonctionne de manière transversale aux applications en maintenant enfoncé le bouton Accueil.

: Encerclez des objets sur des images ou même sur les réseaux sociaux pour les rechercher sur Google. Cela fonctionne de manière transversale aux applications en maintenant enfoncé le bouton Accueil. Traduction en direct : Traduisez chats et appels téléphoniques en temps réel et localement sur votre smartphone.

Traduisez chats et appels téléphoniques en temps réel et localement sur votre smartphone. Photo Assist : Facilitez la retouche des photos. Par exemple, modifiez la taille ou même la position des personnes sur les images.

Facilitez la retouche des photos. Par exemple, modifiez la taille ou même la position des personnes sur les images. Assistant de transcription : Transformez les enregistrements vocaux en texte et présentez-les de manière claire et structurée.

Transformez les enregistrements vocaux en texte et présentez-les de manière claire et structurée. Assistant de notes et de chat : L’IA structure les textes et les résume. Vous recevez également des suggestions de texte pour les messageries ou les médias sociaux.

Tout cela est manquant sur le S23 Ultra. Avec la mise à jour vers OneUI 6.1, la plupart des fonctionnalités d’IA devraient également être disponibles sur le prédécesseur.

Avec le S Pen, entourez des objets que Google cherchera. (Photo : Samsung)

Ce qui peut servir d’exemple à d’autres fabricants : le S24 Ultra (ainsi que le S24 et le S24+) recevra sept grandes mises à jour d’Android et jusqu’à sept ans de correctifs de sécurité. Que vous souhaitiez garder votre téléphone aussi longtemps est une autre question. Mais le service est plus que exemplaire. Le S23 Ultra ne recevra que les mises à jour d’Android jusqu’en 2026 et les mises à jour de sécurité jusqu’en 2028.

Au final : Le S24 Ultra clairement supérieur au S23

Samsung entretient son meilleur cheval dans l’écurie – cela se voit avec le S24 Ultra. Le processeur le plus rapide sur le marché, des composants de meilleure qualité, une caméra améliorée et un meilleur écran témoignent des efforts que le fabricant a déployés pour surpasser le déjà excellent S23 Ultra. Il n’y avait presque plus de marge de manoeuvre, mais il y a quelques améliorations sensibles dans les détails. Elles ne justifient pas un changement du S23 Ultra vers le modèle actuel, mais si vous possédez encore un ancien Ultra ou même un Galaxy Note, c’est maintenant le moment idéal pour acquérir ce bijou.

Le S24 Ultra est également disponible dans cette superbe couleur orange. (Photo : Samsung)

Le Samsung Galaxy S23 Ultra n’est cependant loin d’être obsolète : il abrite une technologie exceptionnelle dans un bel écrin. Et grâce à la prochaine mise à jour vers OneUI 6.1, la plupart des fonctionnalités d’IA devraient être disponibles sur le prédécesseur du S24 Ultra. Mais une chose est certaine : le S24 Ultra est actuellement le summum de la technologie.

Vous pouvez précommander le Samsung Galaxy 24 Ultra chez Euronics. Profitez des offres de précommande et économisez de l’argent.