Chute dramatique de la glace au Groenland : la calotte glaciaire est vouée à disparaître

Des chercheurs américains ont déterminé que la Groenlande a perdu 20% de glace au cours des 40 dernières années, soit plus que ce qui était estimé jusqu’à présent. La surface des glaciers a diminué de 5 000 kilomètres carrés. La calotte glaciaire ne survivra pas au réchauffement climatique.

La quasi-totalité des glaciers du Groenland a subi une réduction significative au cours des dernières décennies en raison de l’impact de plus en plus dramatique de la crise climatique. Mais le recul et l’amincissement de la calotte glaciaire de l’île – appartenant au realme du Danemark – sont nettement plus graves que ce qui était estimé jusqu’à présent. Selon une nouvelle étude publiée dans la prestigieuse revue scientifique Nature, de 1985 à 2022, les glaciers du Groenland (définis par les experts par l’acronyme GrIS) ont perdu 5 000 kilomètres carrés de surface, avec une marge d’erreur d’environ 72 kilomètres carrés. Cela équivaut à environ 1 000 gigatonnes (mille milliards de tonnes) de glace. C’est une quantité monstre, supérieure de 20 pour cent à ce qui avait été calculé auparavant.

Une équipe de recherche américaine dirigée par des scientifiques du Jet Propulsion Laboratory de la NASA au California Institute of Technology (CALTECH), en étroite collaboration avec des collègues du Moss Landing Marine Laboratories de l’Université d’État de San José et du Joint Institute for Regional Earth System Science and Engineering de l’Université de Californie, a déterminé que la fonte des glaciers au Groenland est bien pire que prévu. Les chercheurs, dirigés par le professeur Chad A. Greene, glaciologue de la NASA, en sont arrivés à cette conclusion après avoir analysé plus de 236 000 images satellites des portions terminales des glaciers de l’île, collectées au cours des 40 dernières années. L’analyse a été réalisée avec le support de l’intelligence artificielle pour affiner le traitement des données.

Comme indiqué, de 1985 à 2022, les glaciers de l’île ont perdu une énorme masse, précisément 1 034 gigatonnes, avec une marge d’erreur d’environ 120 gigatonnes. Ce qui préoccupe les experts n’est pas seulement la masse perdue, mais aussi l’étendue totale, qui a diminué d’environ 5 000 kilomètres carrés. La diminution de l’étendue entraîne une diminution correspondante de l’albédo, c’est-à-dire de la capacité de la surface terrestre à réfléchir les rayons du soleil. L’eau de mer et la terre ferme ont un albédo nettement plus faible que la couverture glacée blanche et absorbent de la chaleur, catalysant à leur tour le processus de fonte des glaciers. Il n’est pas surprenant que lors des journées les plus dramatiques, comme du 15 au 17 juillet 2022, les glaciers du Groenland aient perdu 6 milliards de tonnes d’eau chaque jour, tandis que le mardi 27 juillet 2021, les milliards de tonnes perdues s’élevaient à 8,5 (une quantité suffisante pour recouvrir toute la Floride d’une épaisseur de 5 centimètres).

La fonte des glaces du Groenland. Crédit : Alfred-Wegener-Institut / S. Kipfstuhl

Des études récentes indiquent que l’Arctique se réchauffe quatre fois plus rapidement que le reste de la planète et l’été 2023 – ainsi que toute l’année – a été le plus chaud de tous les temps. La température moyenne de la planète était d’environ 1,5 °C de plus que l’époque préindustrielle, ce qui a encore accéléré la fonte des glaciers. Selon une récente étude de l’Université d’État de l’Ohio, la calotte glaciaire du Groenland est destinée à disparaître, quelles que soient les mesures que nous prendrons pour contenir les émissions de CO2 (dioxyde de carbone) et d’autres gaz à effet de serre, principaux moteurs du réchauffement climatique. Les experts prévoient que si toute la glace de l’île venait à fondre, le niveau de la mer augmenterait de 7 mètres. Le fait que la fonte soit pire que ce qui était estimé jusqu’à présent montre que la crise climatique frappe encore plus durement et que l’impact au niveau mondial risque d’être catastrophique. Les détails de l’étude « Ubiquitous acceleration in Greenland Ice Sheet calving from 1985 to 2022 » ont été publiés dans Nature.