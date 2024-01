Les Samsung Galaxy S24 sont-ils livrés avec des écrans courbés ?

La gamme Samsung Galaxy S24 vient d’être dévoilée. Les nouveaux appareils sont disponibles en précommande et seront bientôt disponibles en store pour que vous puissiez les découvrir. Les écrans incurvés ont toujours été présents sur plusieurs appareils Galaxy.

Alors, Samsung continue-t-il la tendance de l’écran incurvé sur la nouvelle gamme S24 ? Découvrons-le.

La gamme Samsung Galaxy S24 – Les écrans incurvés sont-ils de retour ?

Avec la gamme S24, Samsung a définitivement abandonné les écrans incurvés. Oui, les écrans incurvés ont un effet « wow » cool. La dernière fois que nous avons vu un appareil à écran incurvé de Samsung, c’était sur le Galaxy S23 Ultra en 2023. Cette année, Samsung s’est éloigné des écrans incurvés et est revenu à l’écran plat de coin à coin.

Oui, même le puissant Galaxy S24 Ultra est maintenant équipé d’un écran plat pratique. L’avantage de l’écran plat est que vous pouvez facilement ajouter un protecteur d’écran ou un verre trempé sans avoir à chercher un protecteur courbé spécial pour votre Galaxy S24 Ultra. De plus, il est plus logique d’avoir un affichage plat lors de l’utilisation du stylet Galaxy S Pen inclus avec le Galaxy S24 Ultra.

Et le Galaxy S24 et S24+ ?

Avec les appareils de la série S précédente, l’écran incurvé était l’une des plus grandes caractéristiques de ces appareils. Cependant, Samsung s’est rendu compte que l’utilisation des écrans incurvés sur la variante de base et intermédiaire de la gamme S24 n’aurait aucun sens et a décidé de continuer à opter pour un affichage entièrement plat.

Les écrans plats sont meilleurs pour la protection ainsi que pour la praticité. De plus, vous n’avez pas à vous soucier des erreurs de contact qui pourraient survenir lorsque la paume de votre main repose sur le bord de l’appareil lorsque vous le tenez.

Oui, nous voyons beaucoup de smartphones de différentes marques sortir avec des écrans incurvés. Alors que Samsung a décidé que les écrans incurvés peuvent maintenant être abandonnés, cela pourrait devenir une tendance et bientôt les smartphones d’autres marques pourraient également opter pour le style d’écran plat à l’ancienne.

Nous devrons attendre de voir ce que les autres marques feront à ce sujet pour les nouveaux appareils sortis plus tard cette année et dans les années à venir.

Pensées finales

Alors, que pensez-vous de la décision de Samsung d’abandonner l’écran incurvé et de se concentrer entièrement sur l’écran plat pour la gamme S24 ? Les écrans incurvés sont-ils toujours votre truc ou préférez-vous simplement un écran plat en raison de tous les avantages qu’il offre ? Partagez vos réflexions sur nos réseaux sociaux.