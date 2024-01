Cancer, la consommation de cette mousse réduit la croissance et le développement des tumeurs dans les tests en laboratoire

Des chercheurs américains ont démontré que la consommation d’une mousse spéciale est capable de réduire considérablement la croissance et la progression des tumeurs chez des modèles murins. Le composé moussant a été enrichi en monoxyde de carbone ; voici pourquoi.

Crédit : Università dell’IOWA

Les chercheurs ont créé une mousse comestible qui a réussi à ralentir de manière significative la croissance et la progression du cancer chez les souris malades. Curieusement, le principe actif de ce composé moussant est le monoxyde de carbone (CO), un gaz incolore connu pour sa grande toxicité et qui a à plusieurs reprises fait la une de l’actualité nationale. Il est souvent impliqué dans des accidents mortels causés par des poêles et d’autres dispositifs défectueux, qui peuvent tuer « silencieusement » et très rapidement ; le monoxyde de carbone se fixe de manière extrêmement stable sur l’ion fer de l’hémoglobine, beaucoup plus que l’oxygène, ce qui fait chuter les niveaux de cet élément dans le sang et conduit à la mort. Pourtant, à des concentrations adéquates, ce composé pourrait devenir l’élément clé de futures et plus efficaces thérapies anticancéreuses.

Une équipe de recherche américaine dirigée par des scientifiques de l’Université de l’Iowa a mis au point la mousse imprégnée de monoxyde de carbone en étroite collaboration avec des collègues de nombreux instituts, dont la Division de gastroentérologie de l’Hôpital Brigham and Women’s de l’Université Harvard, le Département de biologie et biologie marine de l’Université de Caroline du Nord à Wilmington, et le Centre du cancer Abramson de l’Université de Pennsylvanie. Les chercheurs, dirigés par le professeur James D. Byrne, enseignant au Département de radiothérapie oncologique de l’université de Iowa City, ont décidé de tester le monoxyde de carbone pour une raison bien précise.

Tout est lié à l’autophagie, un processus biologique naturel qui permet d’éliminer les parties endommagées/inutilisables des cellules et de recycler leurs précieux éléments constitutifs. C’est un système essentiel pour maintenir la santé et l’équilibre à la fois de l’environnement mobile et de l’organisme dans son ensemble, étant également impliqué dans la prévention des maladies. Lorsque l’autophagie ne fonctionne pas bien, cependant, elle peut être associée à des maladies graves telles que le cancer. Ce processus est en effet beaucoup plus efficace dans les cellules cancéreuses, il représente donc une cible thérapeutique pour les chercheurs. Mais les médicaments inhibiteurs de l’autophagie – tels que l’hydroxychloroquine et la 3-méthyladénine – n’ont pas donné des résultats très prometteurs. Cependant, l’analyse de ces études a révélé que les inhibiteurs de l’autophagie semblent mieux fonctionner chez les fumeurs, parmi les catégories les plus exposées au risque de cancer. Étant donné que chez les personnes ayant ce vice de fumer, les niveaux de monoxyde de carbone sont plus élevés que la normale, et étant donné que ce composé, dans des tests en laboratoire, a montré qu’il augmentait l’autophagie mobile, le professeur Byrne et ses collègues ont décidé d’administrer aux souris du monoxyde de carbone afin d’en vérifier le potentiel anticancéreux.

Crédit : ScienceAdvance

Pour administrer en toute sécurité le monoxyde de carbone aux souris, les scientifiques ont créé la mousse comestible mentionnée ci-dessus ; le travail du professeur Byrne a été essentiel, car il est spécialisé dans la création de matériaux GEM, qui ont la capacité de piéger les gaz. Chez les souris atteintes de cancer du pancréas et de la prostate, la consommation de cette mousse (associée aux médicaments antitumoraux inhibiteurs de l’autophagie) a donné des résultats extrêmement positifs, en réduisant considérablement la croissance et la progression des tumeurs. Le composé, en effet, augmente la cytotoxicité des inhibiteurs qui détruisent plus facilement les cellules malades. Mais ce n’est pas tout. Le monoxyde de carbone et les médicaments ont également donné des résultats prometteurs sur des cellules tumorales humaines (du pancréas, des poumons et de la prostate) cultivées sur une boîte de Petri. « Les fumeurs ont des niveaux plus élevés de monoxyde de carbone et, bien que nous ne recommandions absolument pas de fumer, cela suggère que des niveaux élevés de monoxyde de carbone pourraient améliorer l’efficacité des inhibiteurs de l’autophagie », a déclaré le professeur Byrne dans un communiqué de presse.

Il est clair que le monoxyde de carbone est une substance extrêmement dangereuse à introduire dans l’organisme, par ailleurs, ce qui fonctionne sur les modèles murins (souris et rats) et sur des cellules en culture ne garantit pas nécessairement son fonctionnement chez l’homme, il sera donc nécessaire de mener des enquêtes supplémentaires et plus approfondies pour déterminer l’efficacité potentielle de cette mousse « boostée » au CO contre le cancer, également sur le plan clinique. Mais une fois les mécanismes biologiques sous-jacents compris, de nouvelles thérapies anticancéreuses efficaces pourraient émerger à l’avenir. Les détails de la recherche intitulée « Oral Carbon Monoxide Enhances Autophagy Modulation in Prostate, Pancreatic, and Lung Cancers » ont été publiés dans la revue spécialisée Advanced Science.