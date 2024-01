Le scénariste d’It et d’Annabelle est en train d’écrire le scénario de Until Dawn, basé sur le jeu vidéo PS4

Retour à la cabane

Page de couverture du jeu vidéo Until Dawn

Depuis que la technologie le permet, il y a beaucoup de jeux qui ressemblent à des films. Nous le disons précisément à propos des derniers jeux de Kojima en raison de leur grande quantité de cinématiques, et A24 Films adaptera d’ailleurs Death Stranding pour le grand écran, mais d’autres jeux cherchent vraiment à ressembler à un film, bien qu’ils soient interactifs.

C’est le cas de nombreux jeux du développeur Supermassive Games qui, bien qu’ils n’aient pas créé le genre, l’ont perfectionné jusqu’à ce qu’il soit ce qu’il est aujourd’hui, créant un produit qui brouille souvent la ligne entre les deux formats. De plus, ils se sont accrochés au genre de l’horreur comme peu l’ont fait auparavant, et sous cet étendard, ils nous ont offert des titres tels que ceux qui composent l’anthologie The Dark Pictures, que ce soit Man of Medan, Little Hope, House of Ashes ou le plus récent Devil In Me, ainsi que le recommandable The Quarry ou celui qui nous occupe, qui est par ailleurs antérieur aux précédents : Until Dawn.

Until Dawn, le film

Dans un communiqué émis par Asad Qizilbash, responsable du produit chez PlayStation Studios, dans lequel il affirme être « ravi de travailler sur notre premier film avec Screen Gems », nous avons également appris qui serait chargé de réaliser ce projet qui n’a pour l’instant pas de distribution d’acteurs confirmée, bien que des noms tels que Galadriel Stineman, Hayden Panettiere et Rami Malek aient travaillé dans l’original.

Le choix s’est porté sur David F. Sandberg, également réalisateur des deux films Shazam! et des films d’horreur Annabelle: Creation et Lights Out, entre autres, nous pouvons donc être tranquilles quant à sa capacité à transposer l’atmosphère oppressante du petit écran au grand écran. Surtout s’il le fait avec le scénario de Gary Dauberman, responsable de l’écriture de la saga Annabelle, du retour de It et de sa suite, ainsi que des deux films The Nun.

Cependant, on ne sait pas encore s’il suivra les événements du jeu PlayStation 4 ou s’il racontera une histoire différente, nous savons seulement que ce sera une « lettre d’amour effrayante et classée R pour le genre de l’horreur ».

Until Dawn le jeu vidéo

Tes décisions déterminent qui survivra

Quand huit amis reviennent au refuge en montagne où deux membres du groupe ont disparu il y a un an, les choses tournent rapidement mal. Paralysé par la peur et dans une ambiance tendue, vous devrez prendre des décisions qui entraîneront la vie ou la mort des membres du groupe.