Le spectacle de la « fumée » sortant du lac Michigan : voici quelle en est la cause

Vue de Chicago et du lac Michigan qui a commencé à « fumer » ces jours-ci / Crédit : Instagram/@bestdatefood

Comme lors de nombreux hivers précédents, un phénomène spectaculaire impressionne les habitants de Chicago : les eaux du lac Michigan ont commencé à « fumer », produisant une épaisse couche de brouillard qui traverse tout le bassin. De nombreux utilisateurs partagent des photos et des vidéos du phénomène sur Instagram et TikTok, ce qui amène beaucoup de personnes à se demander ce qu’est la vapeur – c’est ainsi que les Américains appellent la fumée – et quelle en est la cause.

Quelle est la cause de la « fumée » sur le lac Michigan

La vapeur, comme son nom l’indique, est de la vapeur d’eau qui se forme lorsque l’air est beaucoup plus froid que l’eau du bassin. Ces jours-ci, à Chicago, les températures minimales ont été très froides, descendant même en dessous de 20°C dans certaines zones, tandis que l’eau du lac Michigan est encore relativement chaude, avec une température de 4°C enregistrée au Chicago Crib. Dans ces conditions, lorsque le vent glacial – pour lequel le National Weather Service a également émis une alerte – souffle sur les eaux du lac, la fine couche d’air chaud juste au-dessus de la surface du bassin se condense, dans un processus similaire à ce qui se produit lorsque nous respirons par temps froid.

Sur le lac Michigan, la grande différence de température entre le vent glacial et la couche d’air chaud au-dessus du bassin a donc conduit à la formation d’une épaisse couche de vapeur d’eau. Cependant, à terme, avec des températures minimales qui devraient rester très froides dans les prochains jours, la température de la couche d’air chaud atteindra zéro, il est donc probable que de la glace commencera à se former à la surface du lac et que la fumée ne sera plus présente. Avant cela, la « fumée » continuera à traverser le lac, offrant un spectacle.