Le module lunaire Peregrine se consumera dans l’atmosphère terrestre: la décision « difficile » d’Astrobotic

Le véhicule qui devait tenter un atterrissage sur la Lune sera brûlé lors de son retour contrôlé dans l’atmosphère terrestre « pour préserver l’avenir de l’espace cis-lunaire ».

Le lander Peregrine sera brûlé lors de son retour dans l’atmosphère terrestre: c’est ce qu’a annoncé Astrobotic, la société qui gère la mission, expliquant avoir pris « la décision difficile » de maintenir la trajectoire actuelle du véhicule afin qu’il retourne dans l’atmosphère terrestre. « En collaborant avec la NASA, nous avons reçu l’avis de la communauté spatiale et du gouvernement américain sur l’action la plus sûre et responsable à prendre pour mettre fin à la mission de Peregrine », a expliqué la société basée à Pittsburgh, en Pennsylvanie, dans un communiqué. La recommandation que nous avons reçue est de laisser le vaisseau brûler lors de son retour dans l’atmosphère terrestre ».

Le lander Peregrine, lancé depuis Cap Canaveral en Floride le 8 janvier 2024, se trouve maintenant à environ 380 000 kilomètres de la Terre. Son objectif était d’effectuer le premier atterrissage en douceur sur la Lune par une entreprise privée et le premier alunissage américain depuis plus de 50 ans depuis la fin des missions Apollo, avec pour objectif de toucher la surface lunaire fin février. Cependant, peu après le lancement, les ingénieurs au sol ont détecté une anomalie dans le système de propulsion, qui s’est avérée être une grave fuite de carburant qui a contraint Astrobotic à annoncer l’échec de la mission.

“Le vaisseau spatial continue de perdre du propellant, mais maintenant à un rythme très lent. Hier après-midi, nous avons effectué le premier test d’allumage d’un des moteurs principaux. Nous avons atteint une autonomie de 200 millisecondes et obtenu des données indiquant que le Peregrine pouvait avoir une capacité propulsive du moteur principal. Cependant, en raison de l’anomalie, le communiqué carburant/oxygénant est très en dehors de la plage de fonctionnement normale des moteurs principaux”.

La décision de brûler le lander Peregrine dans l’atmosphère terrestre

“Depuis l’anomalie du lander lunaire Peregrine, il y a 6 jours, nous avons évalué la meilleure façon de terminer en toute sécurité la mission du vaisseau spatial pour protéger les satellites en orbite terrestre et garantir de ne pas créer de débris dans l’espace cis-lunaire », a souligné Astrobotic. Comme il s’agit d’une mission commerciale, la décision finale sur la trajectoire de vol finale du Peregrine est entre nos mains. En fin de compte, nous devons équilibrer notre désir de prolonger la vie de Peregrine, d’utiliser les charges utiles et d’en apprendre davantage sur le vaisseau spatial, avec le risque que notre vaisseau spatial endommagé puisse poser des problèmes dans l’espace cis-lunaire. Par conséquent, nous avons pris la difficile décision de maintenir la trajectoire actuelle du vaisseau spatial pour qu’il retourne dans l’atmosphère terrestre. En mettant fin de manière responsable à la mission de Peregrine, nous faisons notre part pour préserver l’avenir de l’espace cis-lunaire pour tous”.

La société n’a pas encore précisé exactement quand Peregrine rentrera dans l’atmosphère terrestre. À ce stade, elle a cependant souligné qu’elle « travaille avec la NASA pour continuer à mettre à jour et évaluer la trajectoire de retour contrôlée de Peregrine ».

“Nous ne pensons pas que le retour de Peregrine pose des risques pour la sécurité et le vaisseau spatial brûlera dans l’atmosphère terrestre. Nous le validons à travers des analyses en collaboration avec le gouvernement américain. Nous continuerons d’utiliser le véhicule spatial et de fournir des mises à jour sur son état jusqu’à la fin de la mission”.

Cependant, le PDG d’Astrobotic, John Thornton, a déclaré que la mission se terminera le jeudi 18 janvier, ajoutant que malgré le problème du système de propulsion, le lancement de Peregrine « a déjà beaucoup appris et a donné grande confiance » pour la prochaine mission d’Astrobotic.