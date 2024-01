Pourquoi 2024 risque d’être plus chaud que l’année brûlante qui vient de se terminer

Activez les notifications pour recevoir les mises à jour sur

L’année 2023 a été officiellement déclarée comme l’année la plus chaude jamais enregistrée, du moins depuis que nous suivons les températures de l’air à la surface de la planète. L’année écoulée, en effet, selon le dernier communiqué de Copernicus – la mission copilotée par la Commission européenne et l’Agence spatiale européenne (ESA) – a enregistré une température moyenne de 14,98 °C, soit 0,17°C de plus que 2016, l’année qui détenait le précédent record. Les chercheurs ont également constaté que la température moyenne en 2023 était de 0,60°C plus chaude que la moyenne de référence historique (1991-2020) et même 1,48 °C plus élevée par communiqué à l’ère préindustrielle, qui fait référence à la période de 1850 à 1900. Nous nous approchons ainsi à un pas d’un réchauffement de 1,5°C, le seuil fixé par l’Accord de Paris sur le Climat (2015) au-delà duquel, selon les experts, nous ferons face aux conséquences les plus catastrophiques et irréversibles de la crise climatique en cours. À présent, l’objectif de 1,5°C est pratiquement hors de portée pour les années à venir, il est donc impératif de faire de notre mieux pour rester en dessous de 2°C de réchauffement.

Les nouveaux données de l’Organisation météorologique mondiale (OMM ou WMO) viennent appuyer les résultats de Copernicus, consolidant six séries de données collectées à partir de sources fiables. Selon l’agence des Nations Unies, en effet, une augmentation de 1,45°C a été enregistrée en 2023, avec une marge d’erreur d’environ 0,12°C par communiqué aux niveaux préindustriels, toujours considérés dans la plage de temps entre 1850 et 1900. « Le changement climatique est le plus grand défi auquel l’humanité est confrontée. Il nous touche tous, en particulier les plus vulnérables », a déclaré le Professeur Celeste Saulo, directrice du Service météorologique national (SMN) argentin depuis 2014 et Secrétaire général de l’OMM à partir du 1er janvier 2024, dans un communiqué de presse. « Nous ne pouvons pas attendre. Nous agissons déjà, mais nous devons en faire plus et rapidement. Nous devons réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre et accélérer la transition vers des sources d’énergie renouvelables », a ajouté la scientifique, qui vient tout juste de prendre ses fonctions au siège de Genève, en Suisse.

Ce qui préoccupe les experts n’est pas une seule année chaude, mais la tendance croissante de la courbe de réchauffement, comme le montre le graphique ci-dessous. L’augmentation n’est en effet pas linéaire – ce qui indique que toutes les années ne sont pas plus chaudes que les précédentes – et les graphiques extrapolés à partir des données ressemblent à une « dent de scie », pour citer une comparaison faite par le professeur Luca Mercalli, climatologue et président de la Société météorologique italienne. Mais l’inclinaison de cette « dent de scie », la tendance, est clairement orientée à la hausse. Il n’est pas possible de dire si 2024 sera plus chaud que 2023, mais il y a une forte possibilité que cela puisse arriver, en raison de l’influence du phénomène climatique cyclique El Niño, caractérisé par un réchauffement des eaux de surface de l’océan Pacifique central, méridional et oriental et par des variations de pression atmosphérique (Oscillation Australe) dans le Pacifique central-occidental. Sans entrer dans les détails techniques, ce phénomène périodique entraîne une augmentation temporaire des températures mondiales, qui s’ajoute au réchauffement global causé par les émissions de CO2 (dioxyde de carbone) et autres gaz. Étant donné que El Niño, qui alterne avec le phénomène opposé « rafraîchissant » La Niña, s’est manifesté en 2023 et que ses effets les plus intenses se font sentir l’année suivante, de nombreux experts estiment que l’année chaude qui vient de passer deviendra rapidement un lointain souvenir.

Credit: OMM

« Le passage du refroidissement de La Niña au réchauffement de El Niño à partir de la mi-2023 se reflète clairement dans l’augmentation de la température par communiqué à l’année dernière. Étant donné qu’El Niño a généralement le plus grand impact sur les températures mondiales après son pic, 2024 pourrait être encore plus chaud », a déclaré la professeure Saulo. « Alors que les événements El Niño se produisent naturellement et se produisent d’une année à l’autre, les changements climatiques à long terme s’intensifient, et cela est incontestablement dû à l’activité humaine. La crise climatique aggrave la crise de l’inégalité. Elle affecte tous les aspects du développement durable et mine les efforts pour lutter contre la pauvreté, la faim, les maladies, les déplacements et la dégradation de l’environnement », a souligné l’experte. Son prédécesseur à l’OMM, Petteri Taalas, avait également lancé une alerte similaire concernant 2024 : « probablement plus chaud que 2023 », qui était déjà un record.

Auparavant, le Dr Giulio Betti, climatologue auprès du Consortium LaMMA (Laboratoire de Surveillance et de Modélisation Environnementale) et de l’Institut de Bioéconomie du CNR de Florence, avait déclaré dans une interview à Netcost-security.fr que l’effet de El Niño devrait se dissiper au printemps de cette année, ce qui rend incertaines les températures de la seconde moitié de l’année. En d’autres termes, on ne sait pas si 2024 dépassera 2023 car l’effet du phénomène de réchauffement (naturel) s’additionnera à celui causé par l’activité humaine seulement au cours des premiers mois de cette nouvelle année, donc nous ne saurons pas avant janvier 2025 si nous aurons un nouveau détenteur du record.

Ce qui est certain, c’est que selon l’ONU, la production de combustibles fossiles est en augmentation et si nous ne réduisons pas les émissions de carbone, l’élément moteur du changement climatique, d’ici la fin du siècle, on prévoit un réchauffement de 2,7°C par communiqué à l’ère préindustrielle. Une valeur énorme qui aurait un impact catastrophique sur l’ensemble de l’humanité et sur les équilibres écologiques de la planète, en raison de la chute conséquente de la biodiversité et des altérations des écosystèmes. Il n’est pas surprenant que le changement climatique soit considéré par les scientifiques comme la principale menace existentielle pour notre espèce. À ce rythme, nous pourrions perdre la civilisation telle que nous la connaissons aujourd’hui en seulement 30 ans.