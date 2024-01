Tekken 8 aura un mode spécifique pour les daltoniens: c’est différent de tout ce que nous avons déjà vu

Tekken 8 n’est pas encore sorti, mais il a déjà attiré l’attention grâce à des colorations de support innovantes pour répondre aux besoins des utilisateurs daltoniens. Quelque chose de « jamais vu auparavant », commente la communauté.

Il ne reste que quelques jours avant la sortie de Tekken 8, le nouveau chapitre de la série emblématique de jeux de combat de Bandai Namco, prêt pour la première fois à arriver sur les consoles de dernière génération, à savoir la PlayStation 5 et la Xbox Series X\S. Depuis quelques semaines, la démo gratuite est disponible sur les différentes plateformes numériques, ce qui permet de se faire une idée de ce que sera le jeu. Au-delà du système inédit « Heat » qui promet d’accélérer et de rendre les combats entre les combattants et les combattantes de l’Iron First Tournment plus spectaculaires, ce qui a surpris la communauté de joueurs, ce sont les options de coloration de support innovantes pour répondre aux différents besoins des utilisateurs. Une fonctionnalité jamais vue auparavant dans un jeu vidéo, ce qui a déclenché une discussion sur X, le réseau social d’Elon Musk, à laquelle a participé le directeur de jeu historique de la série, Katsuhiro Harada.

« J’ai développé et testé une version accessible de Tekken 7 (bien qu’elle ne soit pas en vente), il y a plusieurs années », écrit Harada sur X. « Ces études ont été introduites dans cette version de Tekken 8 ». En d’autres termes, dès l’époque de Tekken 7, sorti en 2015, l’équipe de Tekken a travaillé de manière expérimentale pour étendre l’accessibilité de la franchise à un public daltonien. Le résultat est devenu concret avec Tekken 8, grâce à différentes combinaisons de lignes et de couleurs, chacune étant ensuite plus personnalisable grâce à quatre options. Comme le rapportent les utilisateurs sur X, « une chose pareille ne s’est jamais vue ».

TEKKEN 8 | Les options personnalisables des colorations de support

Le problème de l’accessibilité dans les jeux vidéo

Ces dernières années, la question de l’accessibilité dans les jeux vidéo est devenue de plus en plus présente. Le nombre de titres adoptant des modes et des options pour satisfaire un public de plus en plus large ne cesse de croître. En restant dans le domaine des jeux de combat, Street Fighter 6, sorti en juin dernier, propose des options d’accessibilité basées sur le son. Mais ce n’est pas seulement une question de jeux individuels : en janvier 2023, Sony a présenté Project Leonardo, une manette pour PlayStation 5 dédiée aux personnes ayant des difficultés physiques et motrices. Elle peut être personnalisée grâce à un ensemble de boutons et de leviers de différentes formes et tailles. L’équivalent de Microsoft pour Xbox, appelé Adaptive Controller, remonte même à 2018. Il existe également des expériences non officielles mais particulièrement intéressantes, comme cette manette Nintendo Switch réalisée par un père pour permettre à sa fille de jouer à des jeux vidéo malgré des problèmes moteurs. Tekken 8 sortira le 26 janvier prochain sur PlayStation 5, Xbox Series X\S et PC.