Vous vous sentez triste ? La faute peut être celle du Blue Monday

En 2004, le psychologue Cliff Arnall a analysé une série de variables pour calculer quel serait le jour le plus triste de l’année. Les conclusions l’ont amené à théoriser que les personnes seraient plus déprimés le troisième lundi de l’année en raison de:

Le froid et le mauvais temps;

Les dettes accumulées des festivités;

La culpabilité d’abandonner leurs résolutions du Nouvel An;

Le manque de motivation.

Cette conclusion est apparue suite à une demande de l’agence de voyage Sky Travel, qui voulait trouver le meilleur jour pour que les personnes réservent leurs vacances d’été, en vue d’une promotion.

Au départ, on m’a demandé de réfléchir au meilleur jour pour réserver des vacances d’été, mais quand j’ai commencé à penser aux raisons de prendre des vacances, en réfléchissant à ce que des milliers de personnes m’ont dit lors des ateliers sur la gestion du stress et du bonheur, il y avait des facteurs qui indiquaient que le troisième lundi de janvier était particulièrement déprimant.

A déclaré Cliff, dans une interview au quotidien The Daily Telegraph publiée en 2010, selon SIC Notícias.

En utilisant le calcul de Cliff Arnall pour le Blue Monday, l’entreprise a utilisé le terme « Blue Janvier » (janvier triste en anglais) dans une campagne publicitaire.

En plus du jour le plus triste de l’année, le psychologue a également calculé le jour le plus heureux: le troisième vendredi de juin. Selon lui, le calcul est basé sur les variables suivantes: interaction sociale, souvenirs de vacances d’enfance, possibilité de sortir de chez soi, beau temps et excitation pour les vacances.