Comment empêcher WhatsApp de sauvegarder les photos

Marre de voir constamment des photos inutiles provenant de WhatsApp encombrer la galerie de votre téléphone ? Supprimer ces photos sans cesse peut être très pénible. Cependant, il existe une solution rapide pour résoudre ce problème sur votre appareil. Dans le guide d’aujourd’hui, je vais vous montrer comment restreindre WhatsApp pour qu’il n’enregistre pas les photos dans le pellicule de l’appareil.

Il existe trois façons différentes d’arrêter d’enregistrer les photos de WhatsApp sur votre iPhone ou votre smartphone Android. Si vous souhaitez simplement empêcher les images d’apparaître dans le pellicule de l’appareil photo, vous pouvez désactiver l’option « Enregistrer les photos dans le pellicule de l’appareil photo » dans les paramètres.

Avec la deuxième solution, vous pouvez arrêter d’enregistrer les médias d’une personne ou d’un groupe spécifique. La troisième solution vous permet d’arrêter complètement le téléchargement de photos inutiles, puis vous pouvez modifier les paramètres de téléchargement automatique des médias dans les paramètres de stockage et de données.

Explorons chaque solution en détail.

Remarque de l’éditeur : Pour ce tutoriel, nous avons utilisé Google Pixel 7a fonctionnant sous Android 14 et l’iPhone 12 fonctionnant sous iOS 17.2.1. Les étapes peuvent varier en fonction de l’appareil que vous utilisez et de la version du logiciel. De plus, si vous utilisez une ancienne version de WhatsApp, veuillez la mettre à jour vers une nouvelle version depuis l’App Store ou le Google Play Store.