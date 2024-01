Qu’est-ce que le murmure des étourneaux et pourquoi volent-ils en millions, créant des formes incroyables dans le ciel

Les étourneaux sont des oiseaux grégaires qui peuvent former d’immenses essaims de millions d’individus, appelés « murmurations ». Voici de quoi il s’agit et pourquoi ils génèrent des formes spectaculaires dans le ciel, bien connues des habitants de Rome.

Les étourneaux (Sturnus vulgaris) sont des oiseaux si répandus et bien adaptés qu’ils ont été ajoutés à la liste des « 100 pires espèces de mauvaises herbes du monde » par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), le principal organisme mondial chargé de la protection de la biodiversité. Ces oiseaux, en effet, peuvent facilement conquérir de nouveaux territoires et dévaster – littéralement – des récoltes entières et des plantations en formant des essaims composés de millions d’individus. Dans la tradition anglo-saxonne, chaque essaim d’une certaine espèce d’oiseau reçoit un nom ; celui choisi pour les étourneaux est « murmuration », qui indique murmure d’étourneaux en italien, choisi en raison du bruit produit par les appels et les battages d’ailes synchronisés.

Une des caractéristiques les plus spectaculaires des essaims d’étourneaux réside dans leur capacité à créer des formes incroyables dans le ciel, avec des mouvements élégants et synchronisés qui coupent le souffle. Les habitants de Rome les connaissent bien, car chaque année, pendant la migration automnale, ces merveilleux oiseaux se dirigent vers la Capitale pour profiter de la chaleur et de la protection de l’environnement urbain. On estime que jusqu’à 4 millions d’étourneaux visitent la Ville Éternelle, où ils causent quelques désagréments publics en raison de l’immense quantité de fientes qu’ils produisent (ce qui explique pourquoi l’administration municipale est depuis longtemps engagée dans des opérations de dissuasion).

Le magnifique plumage d’un étourneau. Crédit : Andrea Centini

Mais ces merveilleuses danses aériennes ne sont pas encore pleinement comprises ; comme l’explique la professeure Anne Goodenough de l’Université de Gloucestershire à la BBC, les murmurations se produisent souvent avant que les étourneaux n’aille se reposer, il pourrait donc s’agir d’une sorte de signal pour que tout l’essaim se réunisse en vue d’une nuit froide à affronter. « De cette façon, les événements de murmuration pourraient en réalité promouvoir l’endroit où ils se posent : il fait beaucoup plus chaud pour un seul étourneau de se percher en tant que partie d’un grand essaim, plutôt que seul ou en partie d’un petit essaim », souligne l’experte.

Un des endroits les plus incroyables au monde pour observer les murmurations d’étourneaux est dans les immenses zones humides au cœur du parc national de la mer des Wadden, dans le sud-ouest du Danemark, à la frontière de l’Allemagne. Ici, chaque année, entre l’automne et le printemps, des essaims se forment avec jusqu’à 1,5 million d’individus, ce qui fait de la migration des étourneaux l’un des spectacles les plus captivants pour les amateurs d’observation des oiseaux. Le guide touristique Jesper Danneborg Voss, interrogé par la BBC, explique les raisons de ces rassemblements. « Les oiseaux passent l’été en Finlande, en Suède ou en Sibérie, et lorsque là-haut il fait froid et que le sol commence à geler, ils commencent à migrer vers le sud, s’arrêtant ici parce que les conditions sont fantastiques. Ils restent ici un ou deux mois avant de se diriger vers la Belgique et l’Angleterre, puis volent de nouveau vers le nord au printemps, se réunissant à nouveau ici », explique Voss.

Ici, en effet, le sol est extrêmement riche en proies et en fruits tombés, parfaits pour se nourrir dans un environnement moins rigide. « Les oiseaux dorment en position verticale, agrippés aux tiges des roseaux, avec jusqu’à cinq oiseaux par tige. Leur fréquence cardiaque diminue et ils se détendent. Ils se rapprochent, confortablement et au chaud, à 2 mètres au-dessus de l’eau. Les images thermiques ont montré que la température corporelle des étourneaux la nuit est de 31°C, même si la température extérieure est bien inférieure », ajoute l’expert.

Récemment, une murmuration d’étourneaux a créé un peu d’agitation sur le Golfe de Corinthe, devant la ville grecque de Patras. Les oiseaux ont formé un immense nuage noir et compact, qui a intrigué – et aussi inquiété – les habitants, peu habitués à un tel spectacle. En Espagne, des centaines d’étourneaux sont tombés au sol à la suite d’une « manœuvre incorrecte », dans laquelle deux groupes du même essaim se sont heurtés de front, faisant perdre conscience (ou la vie) à de nombreux individus.