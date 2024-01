Pourquoi le cancer touche de plus en plus les jeunes

Les données montrent une nette augmentation de l’incidence de certains cancers chez les moins de 50 ans. Selon les experts, les coupables sont à chercher dans une série de facteurs, tels que les changements dans les habitudes alimentaires et l’obésité infantile.

L’augmentation des cas de cancer chez les jeunes n’a pas encore d’explication définitive. Mais certains indices proviennent des types de cancer les plus fréquemment diagnostiqués chez les moins de 50 ans. C’est ce que révèle une nouvelle analyse du Wall Street Journal des données du National Cancer Institute des États-Unis, relayée par Alberto Burioni sur les réseaux sociaux. « Au cours des 20 dernières années – écrit le professeur de microbiologie et de virologie à l’Université Vita-Salute San Raffaele de Milan – une nette augmentation de l’incidence de certains types graves de cancers chez les jeunes a été enregistrée. Et nous ne savons toujours pas pourquoi ».

Cancer en augmentation chez les jeunes

Les données montrent une nette augmentation des cancers touchant le tractus gastro-intestinal, tels que le cancer du côlon rectal, du foie, de l’estomac et du pancréas, mais aussi d’autres types de cancers de plus en plus observés chez les jeunes, comme les cancers de l’utérus chez les femmes. Dans l’ensemble, selon les données américaines, les diagnostics de cancer ont augmenté en 2019 à 107,8 cas pour 100 000 personnes de moins de 50 ans, en hausse de 12,8% par communiqué à 95,6 pour 100 000 en 2000. Une étude récente publiée dans Bmj Oncology a également signalé une forte augmentation mondiale des cancers chez les personnes de moins de 50 ans, avec les taux les plus élevés en Amérique du Nord, en Australie et en Europe occidentale.

Les coupables possibles de l’augmentation

Les chercheurs n’ont pas encore d’explication définitive sur la raison pour laquelle le cancer touche de plus en plus les jeunes, mais certains indices proviennent des types de cancers les plus fréquemment diagnostiqués. Les cas de cancer du côlon-rectum, en particulier, sont ceux pour lesquels on a observé la plus forte augmentation, ce qui amène de nombreux experts à penser que les changements dans l’alimentation et les modes de vie commencés au milieu du siècle dernier pourraient être au moins une partie du problème.

Les chercheurs évaluent également la possibilité que les changements dans le microbiome, qui joue un rôle clé dans la santé générale, y compris la digestion et la régulation du système immunitaire, augmentent la susceptibilité au cancer. Cela pourrait être dû à une consommation accrue d’aliments riches en graisses saturées et en sucres, ce qui augmente le risque d’obésité infantile et altère la composition du microbiome, mais cela pourrait également être associé à une utilisation accrue de certains médicaments, tels que les antibiotiques, qui affaiblissent la flore intestinale et la capacité du microbiome à nous protéger contre les bactéries pathogènes et favoriser la production de vitamines essentielles.

Le lien entre l’augmentation des cas de cancer chez les jeunes, l’obésité infantile et le microbiome reste circonstancié, et des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre pleinement les raisons de l’augmentation des cas de cancer chez les jeunes. Parmi les suspects, il y a aussi l’exposition à des niveaux plus élevés de pollution pendant l’enfance, une activité physique réduite et la consommation d’alcool pendant l’adolescence. « Les patients deviennent de plus en plus jeunes – a déclaré Andrea Cercek, qui co-dirige un programme pour les patients atteints de cancer gastro-intestinal précoce au Memorial Sloan Kettering Cancer Center de New York. Cercek considère probable que la base de l’augmentation des cancers chez les moins de 50 ans soit « quelque chose qui concerne l’environnement, quelque chose dans notre alimentation, dans nos médicaments ou quelque chose que nous n’avons pas encore identifié ».