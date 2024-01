Voici les emplois qui peuvent disparaître avec l’intelligence artificielle, selon le FMI

Selon l’analyse, la technologie aura un impact sur 40% des emplois et augmentera les inégalités. Des filets de sécurité et une stratégie politique sont nécessaires pour protéger les rôles les plus vulnérables.

Il n’est qu’une question de temps avant que l’Intelligence Artificielle (IA) révolutionne le monde du travail. Cela a déjà commencé. Bluefocus Intelligent Communications Group Co., l’un des plus importants groupes de médias et de relations publiques en Chine, a annoncé qu’il remplacera une partie de sa main-d’œuvre par des chatbots, et lors d’une interview avec le journal Bloomberg, Arvind Krishna, le PDG d’IBM, a déclaré que son entreprise est en train de repenser son plan d’embauche pour l’avenir: environ 30% des rôles de back-office pourraient être remplacés par l’intelligence artificielle au cours des cinq prochaines années. Plusieurs études essaient de prédire quels rôles seront le plus à risque et l’impact que l’IA aura sur le monde du travail. Selon une nouvelle analyse du Fonds Monétaire International (FMI), l’intelligence artificielle affectera près de 40% de tous les emplois. Mais ce n’est pas tout. Kristalina Georgieva, la Directrice Générale du FMI, a déclaré: « Dans la plupart des scénarios, l’intelligence artificielle aggravera les inégalités globales ». Georgieva a ensuite ajouté que les politiciens devraient aborder cette « tendance préoccupante » afin d' »empêcher la technologie de nourrir davantage les tensions sociales ».

D’après le Fonds Monétaire International, l’intelligence artificielle aura un impact sur 60% des emplois dans les pays économiquement avancés, seulement sur 26% des emplois dans les pays à faible revenu, ainsi que sur 40% des professions dans les marchés émergents tels que la Chine, le Brésil et l’Inde. L’IA pourrait être un avantage, améliorant la productivité des employés en les libérant des tâches les plus répétitives et mécaniques, mais elle risque également de remplacer des rôles, de réduire la demande de main-d’œuvre et d’avoir un impact sur les salaires. Cela dépend du travail en question.

Quels emplois sont les plus à risque

L’analyse du FMI a montré que les emplois « les plus sécurisés » sont ceux qui ont une « forte complémentarité avec l’intelligence artificielle ». La technologie ne viendra pas les remplacer, mais aidera ceux qui occupent des postes à responsabilité élevée, notamment les chirurgiens, les avocats et les juges. Parmi les emplois les plus exposés, ceux avec une « faible complémentarité », on trouve les télévendeurs, les vendeurs, les plongeurs et les artistes.

« Environ la moitié des emplois exposés pourraient bénéficier de l’intégration de l’intelligence artificielle en améliorant la productivité », écrit Georgieva dans un article de blog. « Pour l’autre moitié, l’intelligence artificielle pourrait exécuter des tâches clés actuellement effectuées par des humains, ce qui pourrait réduire la demande de main-d’œuvre, entraînant des salaires plus bas et une réduction des embauches. Dans les cas les plus extrêmes, certains de ces emplois pourraient disparaître »

L’IA augmentera les inégalités

L’IA récompense donc les travailleurs à revenu élevé, ce qui élargit l’écart des inégalités. « Il est essentiel que les pays établissent des filets de sécurité sociale offrant des programmes de reconversion pour les travailleurs vulnérables », explique Georgieva. « De cette façon, nous pouvons rendre la transition vers l’IA plus inclusive, protéger les moyens de subsistance et atténuer les inégalités ».

Dans le communiqué du Fonds Monétaire International, il est également souligné que « les choix des pays pour définir les droits de propriété de l’IA, ainsi que les politiques de redistribution et autres politiques fiscales, détermineront en fin de compte son impact sur la distribution du revenu et de la richesse ».

Il y a des opinions divergentes

Il ne s’agit pas de la première étude à aborder le sujet. En mars 2023, Goldman Sachs a publié un communiqué montrant comment l’intelligence artificielle pourrait remplacer 300 millions d’emplois à temps plein. L’Université de Pennsylvanie a également analysé l’impact des technologies GPT (Generative Pre-trained Transformer) sur le marché du travail. Le document révèle que l’intelligence artificielle générative affectera 80% des personnes, tandis que 20% pourraient subir un changement radical en ce qui concerne les horaires, les modes, les salaires et l’offre d’emploi.

Cependant, contrairement à l’analyse du FMI, l’étude montre que l’IA aura un impact plus important sur les professions à revenu élevé, que les professions créatives sont plus sûres, et que les emplois manuels résisteront bien à la révolution de l’IA. Parmi ces emplois, on trouve les maçons, les plombiers, les cuisiniers et les baristas. Il est clair que la technologie ne remplacera pas complètement les humains, mais le phénomène pourrait entraîner des dérives dangereuses et il n’est pas encore clair comment cela impactera les professions. C’est pourquoi un plan politique pour protéger les travailleurs est encore plus urgent.