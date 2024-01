Découverte d’une association entre les microbiotes et les rides sur la peau du visage : possibles crèmes anti-âge innovantes

Une équipe de recherche internationale a découvert une association positive entre les microbiotes présents sur la peau et les fameuses rides autour des yeux. Il serait possible de développer des crèmes et des traitements révolutionnaires capables de prévenir et d’atténuer les signes de vieillissement sur le visage.

Les chercheurs ont découvert que certains micro-organismes vivant sur notre peau sont associés aux signes de vieillissement, tels que les rides périoculaires, plus communément connues sous le nom de « rides autour des yeux » ou « rides en pattes d’oie ». En d’autres termes, ces microbiotes pourraient être responsables d’une partie des rides. Cela expliquerait pourquoi des personnes du même âge peuvent avoir un visage plus ou moins marqué, en excluant d’autres facteurs déclenchants – tels que l’exposition aux rayons ultraviolets – qui sont largement reconnus pour rendre la peau plus sèche et rugueuse. Cette découverte pourrait conduire à des traitements innovants et des crèmes potentiellement révolutionnaires capables de prévenir ou d’atténuer l’apparition des rides.

Une équipe de recherche internationale, dirigée par des scientifiques américains de l’École d’ingénierie Jacobs de l’Université de Californie à San Diego, en étroite collaboration avec des collègues du L’Oréal Research and Innovation, a déterminé que le microbiome présent sur la peau pourrait influencer l’apparition des rides sur le visage. Les chercheurs, coordonnés par la professeure Se Jin Song, enseignante au Center for Microbiome Innovation (CMI) de l’université californienne, sont parvenus à cette conclusion après avoir analysé statistiquement les résultats de treize études antérieures menées par des scientifiques de L’Oréal.

Plus précisément, une analyse approfondie du microbiote a été réalisée en comparant les données de séquence d’ARN ribosomal 16S (pour mettre en évidence les taxons de micro-organismes impliqués) et les données cliniques liées à la peau du visage des participants. Au total, plus de 650 femmes âgées de 18 à 70 ans ont participé à l’étude. Comme l’ont souligné les chercheurs dans le résumé de l’étude, chez les adultes, le microbiome cutané « peut être relativement stable si les conditions environnementales sont stables », cependant le vieillissement de la peau et les changements physiologiques qui en découlent peuvent également influencer le microbiome. La professeure Jin Song et ses collègues soulignent que les signes de vieillissement de la peau – tels que les rides – et les paramètres indiquant la qualité de sa surface (tels que le sébum, le pH, l’hydratation, la structure, etc.) « peuvent ne pas être indicatifs de l’âge chronologique ». Cela explique pourquoi il y a des jeunes avec une peau « âgée » et des personnes âgées avec une peau « apparemment jeune ».

En analysant statistiquement les données génétiques du microbiome et les données cliniques de la peau du visage des participants, les chercheurs ont déterminé qu’il existe une association positive entre la diversité du microbiome sur la peau et les rides autour des yeux (mais pas entre la diversité du microbiome et la perte d’eau transépidermique, c’est-à-dire la sécheresse de la peau). En termes simples, les microbiotes présents sur la peau pourraient influencer les chances de développer plus ou moins intensément ces rides. « Des études antérieures ont montré que les types de microbiotes sur notre peau changent de manière assez prévisible avec l’âge », a déclaré le professeur Jin Song dans un communiqué de presse. « Notre peau change également physiologiquement avec l’âge ; par exemple, des rides se forment et la peau devient plus sèche. Mais il y a une variation dans la manière dont cela se manifeste chez les personnes : vous avez probablement remarqué qu’il y a des personnes qui ont la peau plus jeune ou plus âgée que beaucoup d’autres de leur âge. En utilisant des méthodes statistiques avancées, nous avons pu distinguer les microbiotes associés à ces types de signes de vieillissement de la peau, tels que les rides autour des yeux, de ceux simplement associés à l’âge en tant que chiffre chronologique », a ajouté la scientifique.

Grâce à ces données et à celles qui seront collectées lors de futures enquêtes, qui se concentreront sur l’identification de biomarqueurs chimiques et de cibles potentielles pour l’ingénierie génétique, les scientifiques visent à développer de nouveaux produits/traitements qui peuvent freiner les signes de vieillissement et maintenir notre peau plus saine, belle et jeune même à un âge avancé. Les détails de l’étude « A multi-study analysis enables identification of potential microbial features associated with skin aging signs » ont été publiés dans la revue scientifique spécialisée Frontiers in Aging.