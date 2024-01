Tu peux regarder cette série en un week-end, mais son souvenir est à jamais : c’est absolument incontournable.

Il s’agit d’un pari très intéressant pour la qualité et des performances exceptionnelles

Cette série est l’une des meilleures que vous pourrez voir chez vous

Il y a des séries d’amour qui fuient le cliché typique des comédies romantiques. Celles-ci, bien qu’inscrites dans le genre de la romance, cherchent à transcender de manière beaucoup plus originale, montrant les nœuds complexes qui se forment autour des liens personnels et à quel point il peut être difficile pour deux personnes qui s’aiment de finir par être ensemble. Dans la série que nous abordons aujourd’hui, nous trouvons tout cela, car elle est basée sur un roman de la prestigieuse Sally Rooney.

Une série profonde et belle

Marianne et Connell sont deux jeunes qui n’ont pas eu la vie facile. La crise financière de 2008 a brisé leurs vies et celles de nombreuses personnes en Irlande. Cependant, ils essaient tous les deux de se frayer un chemin dans un monde où les choses ne sont pas faciles et l’avenir est assez lointain et flou. La relation entre les deux est tumultueuse à certains égards, heureuse à d’autres, mais en fin de compte, la série cherche à retracer de manière très originale la vie des deux protagonistes.

Il s’agit de Normal People, une série dont le titre est une véritable déclaration d’intention et qui cherche à représenter une relation humaine de manière proche et simple, dans laquelle les parties émotionnelles cherchent à nous attendrir, mais qui cherche également à décrire de manière réaliste à quel point les relations sociales peuvent être dures, surtout avec les personnes que l’on aime le plus.

Les points forts de la série sont nombreux et variés :

La série bénéficie d’interprétations impressionnantes de la part de Daisy Edgar-Jones dans le rôle de Marianne et de Paul Mescal dans le rôle de Connell. La chimie démontrée entre eux est très remarquable et nous permet de profiter de l’une des meilleures performances à la télévision.

De plus, les personnages ont une évolution très notable et positive.

La scénariste est l’auteure du roman, et cela se remarque dans la fidélité de la série par rapport au matériau original.

par rapport au matériau original. Normal People nous montre sans fard à quel point les relations humaines sont difficiles .

. Elle est réaliste, nous montre des personnages imparfaits, vulnérables et blessés par le passage des années.

La série est très bien réalisée et cela se voit dans la direction, qui contribue à créer un « tout » où chaque aspect cinématographique compte.

Elle est émotionnelle, mais dans le bon sens, elle ne cherche pas à être lacrymale, mais à se sentir réaliste.

Sur ces points, la série devient un véritable élément à prendre en compte car c’est une œuvre qui parvient à toucher tous ceux qui osent la regarder. En général, tout fonctionne parfaitement dans la série et on ne souhaite qu’une chose, que les choses se déroulent comme nous le souhaitons pour les personnages. Cependant, la série est réaliste et, comme dans la vie, les choses ne se passent pas toujours comme prévu.

La regarder en France se limite à une seule option : Movistar+. Les abonnés à son catalogue pourront profiter de cette série, ainsi que de l’ensemble de son catalogue et d’une multitude de chaînes de télévision et de services tant pour Internet à domicile que pour le téléphone portable.

Voir sur Movistar+