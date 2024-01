Comment résoudre le problème de non fonctionnement du microphone sur Meta Quest 3

Avoir une excellente expérience de réalité virtuelle nécessite d’obtenir le meilleur en termes d’audio et de vidéo. Alors que l’élément vidéo du casque VR Meta Quest 3 est exceptionnel, le département audio semble être affecté par des problèmes. De nombreux utilisateurs signalent que le microphone du Meta Quest 3 semble défectueux ou refuse simplement de fonctionner.

Dans une expérience de réalité virtuelle, il est important d’avoir un microphone fonctionnel, notamment lorsqu’on parle à d’autres personnes dans différentes applications, jeux ou expériences de réalité virtuelle. Donc, si vous avez des problèmes avec le microphone de votre Meta Quest 3, vous pouvez essayer quelques solutions répertoriées ci-dessous.

Comment résoudre les problèmes de microphone sur votre Meta Quest 3

Avant de parler des différentes solutions que vous pouvez suivre pour résoudre les problèmes de microphone sur votre Meta Quest, il est préférable de s’assurer que les emplacements des microphones sur le Meta Quest 3 sont propres et exempts de saleté, de poussière et de toute autre particule. Ces éléments peuvent empêcher les microphones de fonctionner sur votre Meta Quest 3. Une fois que vous avez nettoyé cela, examinons les différentes solutions pour résoudre ce problème.

Redémarrez votre Meta Quest 3

Un petit bug peut parfois causer un dysfonctionnement anormal de votre casque de réalité virtuelle Meta Quest 3. Dans ce cas, si votre microphone ne fonctionne plus, la première solution de dépannage consiste simplement à redémarrer votre casque de réalité virtuelle Meta Quest 3.

Le redémarrage du casque permettra de nettoyer tout ce qui se trouve dans la RAM du casque, et le redémarrage réinitialisera également le système d’exploitation ainsi que les composants matériels de votre Meta Quest 3. Voici donc les étapes à suivre pour redémarrer votre casque de réalité virtuelle Meta Quest 3.

Assurez-vous que votre casque Meta Quest 3 est allumé. Désormais, appuyez et maintenez enfoncé le bouton d’alimentation sur le côté droit de votre contrôleur. Maintenez le bouton enfoncé jusqu’à ce que vous voyiez l’écran d’extinction. Sélectionnez simplement l’option Redémarrer sur votre écran. Le casque de réalité virtuelle Meta Quest 3 va maintenant redémarrer.

Une fois que le casque de réalité virtuelle Meta Quest 3 a redémarré, lancez simplement l’un de vos jeux ou applications qui utilise le microphone et testez-le. Si le microphone fonctionne, alors vous êtes prêt à continuer. Sinon, vous pouvez suivre la solution suivante.

Mutez et démutez le microphone sur Meta Quest 3

Une autre solution idéale pour résoudre les problèmes de microphones qui ne fonctionnent pas sur votre Meta Quest 3 est de mettre le microphone en sourdine, puis de le rallumer. Voici comment procéder :

Ouvrez le menu Paramètres sur votre Meta Quest 3. Naviguez jusqu’à Système, puis sélectionnez Son. Dans le menu Son, vous devriez voir l’option Mute (Sourdine), basculez le bouton marche/arrêt. Redémarrez simplement votre casque Meta Quest pour voir si le problème du microphone a été résolu.

Le problème se produit-il avec un jeu particulier ?

Le problème du microphone qui ne fonctionne pas peut parfois être attribué à un jeu ou une application spécifique qui pourrait avoir un bug. Dans ce cas, il est recommandé de tester le microphone dans d’autres applications ou jeux que vous pouvez installer gratuitement sur le casque Meta Quest.

Si le problème ne se produit pas avec d’autres applications et jeux, vous devriez réinstaller l’application ou le jeu en question ou vérifier si des mises à jour sont en attente.

Installer les mises à jour en attente, le cas échéant

Comme c’est le cas avec de nombreux logiciels, il est possible qu’une certaine mise à jour ait pu provoquer le dysfonctionnement des microphones du Meta Quest. Dans ce cas, vous pouvez toujours vérifier si des mises à jour doivent être installées. Voici les étapes à suivre :

Prenez le contrôleur de votre Meta Quest. Désormais, appuyez sur le bouton Oculus sur le contrôleur droit de votre Meta Quest. Avec le menu universel à l’écran, naviguez du côté droit du menu. Le menu des paramètres rapides s’ouvrira maintenant. Choisissez Paramètres, puis sélectionnez Système. Enfin, choisissez l’option Mise à jour du logiciel. Le Meta Quest recherchera maintenant les mises à jour et les téléchargera si elles sont disponibles.

Ajuster les pilotes audio virtuels – (Lors de l’utilisation de Link ou Airlink sur votre Meta Quest)

Si vous utilisez le Meta Quest 3 avec votre PC Windows et rencontrez des problèmes avec les microphones, vous pouvez suivre ces étapes pour résoudre ce problème lorsque vous utilisez le casque Meta Quest via Airlink ou Link.

Sur votre PC Windows, vous devrez télécharger VB Cable. VB Cable est un codec audio virtuel et un pilote qui peut être utilisé pour votre PC Windows. Vous pouvez le télécharger sur votre PC en utilisant ce lien. Une fois le fichier téléchargé, installez-le sur votre PC, mais veillez à ne pas interférer ou à ne pas modifier les paramètres. Ouvrez l’application Paramètres sur votre PC et sélectionnez l’option Système. Choisissez maintenant Son, puis Avancé. Cliquez sur Tous les périphériques audio et choisissez l’option Microphone headset. (Vous verrez cela lorsque votre Quest est connecté à votre PC via Link ou Airlink). Cliquez deux fois sur Oculus Virtual Audio Device et sélectionnez l’onglet Son ou Audio. Assurez-vous de cliquer sur le bouton Autoriser pour laisser passer le son à travers le pilote des périphériques audio Oculus. Assurez-vous que l’option Cable Input VB a été sélectionnée et vérifiez qu’elle est l’option par défaut dans la section des dispositifs d’enregistrement ou d’entrée. Assurez-vous de cocher la case indiquant Écouter cet appareil. Lancez ensuite l’application Oculus sur votre PC Windows et cliquez sur l’icône ou le bouton Paramètres. Sélectionnez l’onglet bêta, puis cliquez enfin sur le bouton Redémarrer. Une fois que l’application Oculus et le Meta Quest ont redémarré, le problème sera résolu.

Effectuer une réinitialisation d’usine

Si aucune des solutions ci-dessus n’a fonctionné pour vous, le mieux est d’effectuer une réinitialisation d’usine. Notez que lors d’une réinitialisation d’usine, toutes les données stockées sur l’appareil seront effacées, tout comme pour tout autre appareil réinitialisé. Assurez-vous donc de vous souvenir des identifiants de compte de votre Meta Quest ainsi que des autres applications que vous avez installées. De plus, si vous avez apporté des paramètres personnalisés, n’oubliez pas de les noter également.

Suivez ces étapes pour effectuer une réinitialisation d’usine de votre casque Meta Quest. Il existe deux façons de réinitialiser d’usine votre casque Meta Quest.

Une fois la réinitialisation terminée, continuez avec la configuration initiale et testez le microphone pour voir s’il fonctionne ou non. Si le microphone ne fonctionne pas, vous devrez simplement contacter le service client de Meta et leur parler de la résolution du problème du microphone ou de son remplacement. Le problème du microphone sur ces casques de réalité virtuelle semble être très courant et de nombreux propriétaires signalent que le microphone ne fonctionne pas.

Pensées finales

Ceci conclut le guide sur la façon de suivre les différentes solutions de dépannage pour résoudre le problème de microphone sur le Meta Quest 3. Si vous êtes quelqu’un qui a récemment eu ce problème et a pu le résoudre, partagez votre expérience et la solution utilisée pour résoudre ce problème.

Cela aidera les autres utilisateurs de Meta Quest à avoir plus d’options de dépannage pour résoudre le problème de microphone qui ne fonctionne pas.

