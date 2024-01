Xiaomi met à jour le lanceur POCO vers la version 4.39.14.7576

Xiaomi a déployé une mise à jour pour son application POCO Launcher, spécialement conçue pour les appareils POCO. La dernière version, 4.39.14.7576-12281648, apporte plusieurs améliorations au lanceur, offrant aux utilisateurs une expérience améliorée et fluide. Cet article examine en détail la mise à jour, ainsi que l’option d’installation manuelle via APK pour les utilisateurs d’appareils POCO sous Android 11 et supérieur.

Améliorations des performances

Dans cette version, Xiaomi s’est concentré sur l’amélioration des performances de POCO Launcher. Bien que les détails spécifiques sur les améliorations des performances n’aient pas été explicitement mentionnés, les utilisateurs peuvent s’attendre à une expérience de lanceur plus efficace et réactive. Xiaomi s’engage à améliorer les performances générales de POCO Launcher pour répondre aux exigences élevées des utilisateurs d’appareils POCO.

Comment installer la mise à jour

Pour mettre à jour manuellement POCO Launcher vers la dernière version en utilisant l’APK, les utilisateurs peuvent télécharger le fichier APK de POCO Launcher et l’installer sur leurs appareils POCO. Avant de procéder, les utilisateurs doivent s’assurer que leur appareil autorise les installations à partir de sources inconnues en ajustant les paramètres dans le menu sécurité ou confidentialité.

La mise à jour de Xiaomi vers POCO Launcher version 4.39.14.7576-12281648 pour les appareils POCO témoigne de l’engagement de l’entreprise à offrir une expérience utilisateur raffinée et optimisée. Les utilisateurs d’appareils POCO fonctionnant sous Android 11 et supérieur peuvent profiter des performances améliorées sans avoir besoin de mises à jour majeures. Que ce soit grâce aux mises à jour en ligne ou aux installations manuelles d’APK, rester à jour avec la dernière version de POCO Launcher permet aux utilisateurs de bénéficier des dernières améliorations et optimisations.