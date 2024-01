Risque de tumeurs secondaires avec la thérapie génique anticancéreuse CAR-T : l’EMA lance une révision des données

Le Comité d’évaluation des risques en matière de pharmacovigilance (PRAC) de l’Agence européenne des médicaments (EMA) a entamé une procédure de révision des données sur le CAR-T, une thérapie génique révolutionnaire très efficace contre les cancers du sang. Le traitement est lié à un risque de tumeurs secondaires malignes et il est nécessaire d’analyser toutes les informations recueillies au cours des dernières années de surveillance.

Le Comité d’évaluation des risques pour la pharmacovigilance (PRAC) de l’Agence européenne des médicaments (EMA) a entamé une procédure de révision de sécurité de la CAR-T, l’une des plus récentes et révolutionnaires thérapies géniques anticancéreuses. Selon les experts, il est nécessaire de revoir les données sur le risque de tumeurs secondaires malignes lié à ce traitement important, utilisé dans la lutte contre les néoplasies du sang telles que la leucémie, divers types de lymphomes et le myélome multiple. Ce risque était connu depuis l’approbation de la thérapie, mais maintenant toutes les données de surveillance collectées dans les bases de données après des années de procédures doivent être analysées. L’objectif est d’introduire d’éventuelles actions réglementaires, si nécessaire après la révision des informations.

En 2018, l’EMA avait autorisé l’utilisation du CAR-T pour lutter contre deux néoplasmes du sang – le lymphome diffus à grandes cellules B (DLBCL) et la leucémie lymphoblastique aiguë (LLA) à cellules B réfractaires – puis l’a approuvé pour d’autres formes de cancer. La révision des données portera sur six thérapies distinctes qui aident des milliers de patients à combattre leur maladie oncologique. Le CAR-T, acronyme de cellules T de récepteur d’antigène chimerique, est techniquement une immunothérapie considérée comme particulièrement efficace grâce à son mode d’action. En termes simples, les lymphocytes T (globules blancs qui se développent dans le thymus) sont prélevés sur le patient, « amplifiés » en laboratoire par génie génétique, multipliés et réinfusés après avoir atteint un nombre suffisant. Ces cellules sont transformées en véritables armes contre les tumeurs, car elles obtiennent une protéine spécifique – la CAR – conçue pour cibler et tuer les cellules cancéreuses. En pratique, le système immunitaire du patient est renforcé pour lutter contre les néoplasmes, un processus qui dure toute la vie après la perfusion et non pas seulement sur une période limitée.

Malheureusement, malgré les résultats extrêmement prometteurs des essais cliniques et des traitements jusqu’à présent, le CAR-T n’est pas une thérapie génique sans risques pour la santé. Parmi les réactions indésirables les plus connues, on trouve le syndrome de libération de cytokines – la fameuse « tempête de cytokines » qui a été souvent mentionnée pendant la pandémie de COVID-19 – et la toxicité neurologique, mais il existe également un risque d’oncogénèse, c’est-à-dire la possibilité que la thérapie déclenche des tumeurs secondaires malignes. La raison réside précisément dans l’utilisation du vecteur viral utilisé pour charger le gène CAR dans le génome des cellules T modifiées. Cette procédure d’insertion virale, comme expliqué à Repubblica Salute par le professeur Alessandro Rambaldi, enseignant en hématologie à l’Université de Milan et l’un des principaux experts en CAR-T en Italie, est seulement partiellement contrôlée, et il existe donc un risque « qu’elle puisse endommager des gènes cruciaux pour la prolifération et la différenciation des cellules », ce qui donne ainsi naissance à la possibilité d’apparition de tumeurs secondaires. Le risque que les cellules CAR-T modifiées se transforment également en cellules cancéreuses est lié à la mutagenèse d’insertion, c’est-à-dire la création de mutations dans l’ADN par l’insertion de nouvelles bases.

L’EMA précise que, pour les six thérapies CAR-T approuvées dans l’UE, les tumeurs secondaires étaient considérées comme « un risque potentiel important au moment de leur autorisation et incluses dans les plans de gestion des risques (RMP) ». Par conséquent, une surveillance approfondie est déjà en cours, liée à la présentation régulière des données issues des études (qui continuent à évaluer la sécurité et l’efficacité même après leur mise sur le marché). « Le PRAC examine maintenant toutes les preuves disponibles, y compris les informations sur 23 cas de différents types de lymphomes ou de leucémies à cellules T dans EudraVigilance, la base de données de l’UE sur les réactions indésirables aux médicaments, et décidera de la nécessité d’éventuelles mesures réglementaires », a déclaré l’EMA dans un communiqué de presse. Actuellement, de nombreux espoirs reposent également sur la thérapie CAR-CIK, similaire à la CAR-T, dans laquelle les lymphocytes T proviennent de donneurs sains (et non du patient lui-même) et ne sont pas modifiés par des vecteurs viraux, mais par des séquences d’ADN appelées transposons.