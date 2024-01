Nouveau Smartphone robuste OUKITEL WP33 Pro: Haut-parleur de 136dB, 5G et grosse batterie

Depuis près d’une décennie, les fabricants de smartphones robustes se disputent le terrain en proposant des appareils aux performances accrues, qui se distinguent notamment par une qualité sonore irréprochable, une autonomie exceptionnelle et de hautes capacités en termes de performance. Toutefois, aucun modèle n’a encore réussi à fusionner avec brio l’ensemble de ces caractéristiques. OUKITEL, la marque de premier plan dans le domaine des téléphones robustes, s’apprête à bouleverser cette tendance en lançant le WP33 Pro en janvier 2024. Alliant audace et innovation, ce smartphone se distingue par trois grandes caractéristiques : il est doté de haut-parleurs multimédia de 136 dB, d’une batterie gigantesque de 22 000 mAh et du puissant processeur MediaTek Dimensity 6100+ 5G.

Une expérience audio hors du commun

Dans le secteur des smartphones robustes, le WP33 Pro se distingue par une qualité sonore inégalée. Doté d’une puissance de sortie surprenante de 5W, il atteint un volume sonore maximal impressionnant de 136dB, une première pour un téléphone durci. Que vous soyez en train de jouer à des jeux, de regarder des films ou de faire la fête en plein air, ce téléphone robuste garantit une qualité sonore exceptionnelle et cristalline, pour une expérience en son 8D surround inoubliable.

Une batterie gargantuesque pour une autonomie décuplée

Équipé d’une batterie colossale de 22 000 mAh, l’OUKITEL WP33 Pro offre jusqu’à 80 heures d’écoute musicale ininterrompue et permet une utilisation régulière du téléphone pendant 7 jours avec une seule charge. Le rechargement est facilité grâce à sa capacité de charge rapide de 33W. De plus, ce smartphone robuste pousse l’innovation encore plus loin en intégrant une fonction de charge rapide inversée de 18W, qui permet aux utilisateurs de charger leur iPhone 15 jusqu’à neuf fois avec une seule charge du WP33 Pro.

Des performances remarquables grâce à un puissant processeur

Pour compléter ses atouts en termes d’audio et d’autonomie, le WP33 Pro, smartphone robuste FHD+ de 6,6 pouces, est propulsé par le processeur MediaTek 6100+ 5G. Les utilisateurs peuvent ainsi profiter d’une performance 5G fulgurante tout en s’immergeant dans le monde du divertissement.

OUKITEL WP33 Pro, l’excellence en tout point

Déjà un prodige en trois points, le WP33 Pro ne déçoit pas dans les autres aspects. Son système d’imagerie comprend un appareil photo principal de 64MP, une caméra de vision nocturne de 20MP et un appareil photo frontal de 32MP. En termes de stockage, il présente 8GB de RAM de base, extensible à 24GB, et une généreuse capacité de ROM de 256GB. Le téléphone dispose également d’un écran Corning Gorilla Glass et est certifié selon les normes IP68, IP69K, et MIL-STD-810H pour une durabilité exceptionnelle et une résistance à l’eau, à la poussière, et aux chocs.

Disponibilité et tarifs

L’OUKITEL WP33 Pro sera officiellement disponible sur la boutique officielle OUKITEL aux alentours du 13 janvier. Son prix est de $299.99, ce qui représente une réduction de 25% sur ce bijou tout-terrain. Ne manquez pas cette opportunité d’acquérir un exemplaire à un prix avantageux. Vous pouvez vous le procurer via ce lien : OUKITEL WP33 Pro.

À propos d’OUKITEL

OUKITEL est une marque d’entreprise de haute technologie de « Shenzhen Yunji Intelligent Technology Co., LTD » basée à Shenzhen, en Chine. Cette entreprise intègre la recherche et le développement, le design, la production, la vente et le service