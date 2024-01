La neige disparaît à cause de nous : une nouvelle étude montre où nous en avons perdu le plus.

Les réductions les plus marquées dans l’hémisphère nord sont enregistrées dans le sud-ouest et le nord-est des États-Unis, ainsi que en Europe centrale et occidentale: « Des pertes allant jusqu’à 20% par décennie ».

Comme lors de nombreux hivers récents, après un mois de décembre qui semblait préfigurer l’avenir de la crise climatique, janvier a apporté des intempéries et de la neige, défiant l’idée d’une planète menacée par le réchauffement mondial. Pourtant, quelque chose ne va pas: de nombreuses régions, habituées aux hivers blancs, connaissent maintenant plus de pluie que de neige. Une nouvelle étude, publiée récemment dans la revue Nature, a mis en évidence l’ampleur de cette variation, révélant que la couverture neigeuse dans l’hémisphère nord a subi des pertes importantes au cours des 40 dernières années en raison des changements climatiques causés par l’activité humaine.

La neige, où en avons-nous le plus perdu?

La mesure de la vitesse, de l’ampleur et des causes de la perte de neige est réputée difficile, mais la nouvelle étude publiée par les chercheurs du Dartmouth College de Hanovre, dans le New Hampshire (États-Unis), offre un aperçu considérable de la diminution de la couverture neigeuse dans l’hémisphère nord depuis les années 80. Les réductions les plus marquées sont enregistrées dans le sud-ouest et le nord-est des États-Unis, ainsi que en Europe centrale et orientale, avec des pertes de couverture neigeuse associées au réchauffement global se situant entre 10% et 20% par décennie.

La variazione percentuale del manto nevoso causata dai cambiamenti climatici nei bacini fluviali tra il 1981 e il 2020. Il rosso indica una diminuzione e il blu indica un aumento. Il manto nevoso in alcuni bacini idrografici settentrionali è aumentato poiché il cambiamento climatico ha portato a maggiori precipitazioni / Credit: Gottlieb AR et al., Nature 2024.

La neige, notent les chercheurs Alexander Gottlieb et Justin Mankin, qui ont mené l’étude, est très sensible aux variations de température hivernales et aux précipitations, et « les risques liés à la perte de neige ne sont pas les mêmes en Nouvelle-Angleterre qu’au sud-ouest, ou dans un village des Alpes par communiqué à une région montagneuse d’Asie« .

Les chercheurs ont en effet découvert que 80% des couches neigeuses de l’hémisphère nord, situées dans le nord extrême et les zones de haute altitude, ont subi des pertes minimales ou se sont étendues, comme cela s’est produit dans de vastes régions de l’Alaska, du Canada et de l’Asie centrale « car le changement climatique a augmenté les précipitations qui tombent sous forme de neige dans ces régions froides ». Cependant, les 20% restants des couches neigeuses qui se trouvent autour de nombreux grands centres habités de l’hémisphère nord ont diminué.

Les risques de la perte de neige

L’ampleur et la rapidité de ces pertes menacent l’approvisionnement en eau de centaines de millions de personnes en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, et sans une action concrète sur le climat, le réchauffement mondial continuera d’amplifier le problème. « Nous nous sommes principalement préoccupés de la manière dont le réchauffement affecte la quantité d’eau stockée dans la neige », a déclaré Gottlieb. La perte de ce réservoir est le risque le plus immédiat et puissant que le changement climatique pose à la société en termes de diminution des chutes de neige et d’accumulation de neige.

« Notre travail identifie les bassins hydrographiques qui ont subi des pertes neigeuses historiques et ceux qui seront les plus vulnérables à une baisse rapide des couches neigeuses avec un réchauffement supplémentaire« , a précisé Gottlieb, soulignant qu’à la fin du siècle, des régions comme le sud-ouest et le nord-est des États-Unis pourraient être presque sans neige déjà fin mars.

La sécurité de l’approvisionnement en eau n’est qu’une partie du problème de la perte de neige, qui met également en danger les économies des régions dépendant des activités récréatives hivernales. Même la neige artificielle, explique l’équipe, a une limite de température maximale qui est rapidement atteinte dans de nombreuses régions.

« Les stations de ski situées à des altitudes et latitudes plus basses sont déjà confrontées à la perte de neige année après année. Et cela ne fera qu’accélérer, rendant le modèle économique impraticable », a ajouté Mankin. « Nous verrons probablement une consolidation supplémentaire du ski dans les grandes stations dotées de ressources adéquates, au détriment des petites et moyennes stations de ski qui ont des valeurs économiques et culturelles locales cruciales. Ce sera une perte qui se répercutera sur les communautés ».