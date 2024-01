Ton réfrigérateur fait du bruit – voici les raisons

Chaque réfrigérateur fait du bruit parfois. La nuit, je l’entends parfois quand toutes les portes sont ouvertes. Il gargouille. Il ronronne. Sinon, c’est silencieux dans l’appartement.

Certains de ces bruits sont normaux et inévitables. Après tout, un compresseur fonctionne dans le réfrigérateur – et cela vaut également pour chaque combinaison réfrigérateur-congélateur – et un réfrigérant circule.

Seulement quand c’est trop fort, quelque chose ne va pas. Vous pouvez résoudre certains problèmes vous-même, tandis que d’autres doivent être traités par un professionnel.

Quand le liquide de refroidissement gargouille

Le type de bruit est le premier signe de ce qui ne va pas avec l’appareil : est-ce que le réfrigérateur gargouille ou ronronne-t-il ?

Si cela gargouille ou bulle, le liquide de refroidissement ne circule pas correctement. Un léger bouillonnement est normal. Après tout, le réfrigérant change d’état deux fois dans le cycle.

Dans l’évaporateur, il se dilate soudainement, ce qui peut faire bouillonner un peu. Un bruit similaire peut se produire lorsque le compresseur comprime le gaz et le pousse dans les tubes du condenseur.

Lorsque le réfrigérateur gargouille ou bulle, cela se produit généralement derrière le compresseur ou au niveau de la soupape de restriction (Image : Wikipedia/Jahobr> sous licence CC0)

Il existe un effet qui intensifie le bouillonnement : si vous allumez votre réfrigérateur trop tôt après un déménagement ou un transport, de l’huile de lubrification du compresseur peut s’être infiltrée dans le réfrigérant.

L’huile revient d’elle-même lorsque l’appareil reste éteint plus longtemps. Plus il a été penché avant, plus cela prendra de temps. Pour être sûr : vous ne devriez pas allumer un réfrigérateur pendant 24 heures après un transport.

Cela fonctionne aussi plus tard. Si vous entendez constamment un bouillonnement très fort dans le circuit de refroidissement, éteignez l’appareil pendant une journée complète. Ensuite, le bouillonnement devrait disparaître ou du moins être nettement plus silencieux.

Quand le compresseur ronronne

Un compresseur ou un compresseur à courant alternatif fonctionne dans le réfrigérateur, et ses pièces peuvent s’user. Lorsque cela se produit, le bruit de ronronnement normal et silencieux peut devenir plus fort.

Vous pouvez entendre lorsque le compresseur alternatif s’allume ou s’éteint. Vous pouvez même entendre qu’il s’annonce – par un clic. Ce n’est pas le cas avec un compresseur à onduleur.

Nous avons expliqué dans cet article comment un réfrigérateur est construit, c’est-à-dire comment le compresseur et le réfrigérant interagissent : Pourquoi il fait plus chaud dans la pièce lorsque la porte du réfrigérateur est ouverte.

Vibrations à toutes les fréquences

Le moteur peut également faire vibrer certaines parties du réfrigérateur. Vous pouvez alors l’entendre – à toutes sortes de fréquences, car chaque pièce vibre différemment.

Cela se produit notamment lorsque le réfrigérateur n’est pas droit, c’est-à-dire qu’il n’a pas été correctement aligné. Cela peut provoquer le contact de pièces individuelles qui ne devraient pas se toucher. Les vibrations se transmettent d’une partie à l’autre. Cela ne sonne pas bien non plus.

Le niveau à bulle le montre : Ce réfrigérateur doit encore être aligné (Image : Peter Giesecke)

Vérifiez avec un niveau à bulle si votre réfrigérateur est droit. Une fois à l’avant, une fois sur un côté. Vous pouvez réaligner un réfrigérateur en tournant légèrement ses pieds vers l’extérieur ou l’intérieur. Vous pouvez également ajouter quelque chose pour compenser les irrégularités du sol.

Il est également possible que le bruit du compresseur soit plus fort lorsque le réfrigérateur est trop près du mur. S’il touche le mur, les vibrations peuvent à nouveau être transmises. Si l’espace entre eux est faible (moins de 10 cm), l’espace intermédiaire peut agir comme une caisse de résonance et amplifier un léger bruit de ronronnement.

Si tout le réfrigérateur vibre, les verres à l’intérieur s’entrechoquent également (Image : Peter Giesecke)

Cela s’applique non seulement à l’arrière, mais aussi aux parois latérales – si le réfrigérateur est dans un coin ou intégré dans une cuisine.

Les bruits peuvent également provenir de l’intérieur du réfrigérateur – par exemple, si deux verres sont très proches les uns des autres et qu’ils s’entrechoquent brièvement en raison des vibrations de l’appareil.

Quand le ventilateur ne tourne pas rond

Il y a une autre source de bruit, que tous les réfrigérateurs n’ont pas.

Pour répartir uniformément le froid dans le réfrigérateur, certains appareils ont un ventilateur à l’arrière de l’intérieur. Sans cela, il y aurait des zones de température différentes, vous devez donc savoir où stocker quels aliments dans le réfrigérateur.

Vous connaissez également les bruits d’autres ventilateurs. Ils peuvent ronronner, claquer, cliqueter ou grincer. Cela peut être dû au blocage temporaire répété du ventilateur en raison d’une résistance. Il ne fonctionne plus correctement.

Refroidissement dynamique par air : Ce réfrigérateur Siemens comporte un ventilateur à l’arrière de la boîte iSensoric (Image : Peter Giesecke)

Vous pouvez le vérifier facilement : lorsque le réfrigérateur est éteint, vous devriez pouvoir faire tourner légèrement le ventilateur. S’il ne tourne pas rond ou reste complètement bloqué, nettoyez-le.

Parfois, la glace bloque également le ventilateur, qui s’est accumulée à l’intérieur et qui a poussé dans l’espace de mouvement du ventilateur. La roue du rotor frotte alors constamment contre la glace.

Cependant, cela ne s’applique qu’aux anciens appareils avec ventilateur. Les réfrigérateurs modernes avec refroidissement dynamique par air ne font souvent fonctionner le ventilateur que brièvement après l’ouverture de la porte. De plus, ils sont combinés à un dégivrage automatique qui empêche la formation de glace. Au premier coup d’œil, vous ne voyez même pas le ventilateur. Sur l’image ci-dessus, il est à l’arrière de la boîte iSensoric.

Quand il y a trop de glace dans le réfrigérateur

La glace peut donc provoquer des bruits dans votre réfrigérateur. Non seulement le ventilateur frotte contre la glace. Dans la plupart des cas, le compresseur se déclenchera plus souvent que d’habitude et fonctionnera également à pleine charge, donc aussi fort qu’il le peut.

Avec un réfrigérateur avec congélateur, la glace se déplace souvent dans l’espace de réfrigération (Image : )

Une accumulation excessive de glace peut avoir différentes causes : vous ne dégivrez pas régulièrement votre réfrigérateur et ignorez la formation de glace. Ou : des défauts au niveau des sondes de température, du contrôle de dégivrage ou de la résistance de dégivrage. Ces éléments font partie d’un système de dégivrage tel que No-Frost ou Low-Frost, que les réfrigérateurs modernes possèdent.

Vérifiez si votre système de dégivrage fonctionne. Y a-t-il des réglages que vous pouvez modifier ? Consultez le manuel d’utilisation à cet effet. Si ce n’est pas le cas, vous devez dégivrer régulièrement votre réfrigérateur. Ou faites-le réparer.

Résoudre le problème soi-même ou faire réparer

Si un réfrigérateur émet des sons, cela peut avoir de nombreuses causes. Vous pouvez résoudre certains problèmes vous-même. D’autres doivent être résolus par un professionnel. Netcost-security.fr propose également un service de réparation pour les réfrigérateurs.

Cependant, un réfrigérateur ne fonctionnera jamais complètement en silence.