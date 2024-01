Comment désactiver ou supprimer le mode Invité de Google Chrome

Google Chrome est l’un des navigateurs Web les plus populaires. Avec ce navigateur installé sur plus de 90% des appareils, Google Chrome permet de naviguer sur Internet en utilisant différents profils. Ces profils vous permettent de configurer différents paramètres pour le travail, la maison, etc. Une fonctionnalité intéressante de ce navigateur est le mode Invité. Le mode Invité permet à d’autres personnes qui peuvent utiliser votre ordinateur d’accéder à Internet via Google Chrome.

Pour de bonnes raisons, il s’agit d’une fonctionnalité très intéressante. Cependant, tout le monde n’utilise pas les mêmes choses, surtout Internet, pour de bonnes raisons. Ainsi, afin d’éviter les problèmes, il est préférable de désactiver la fonctionnalité du mode Invité sur Google Chrome. Vous recherchez des moyens de le faire? Découvrez les étapes de dépannage mentionnées ci-dessous.

Comment supprimer le mode Invité de Google Chrome

Il existe différentes solutions que vous pouvez suivre pour désactiver le mode Invité dans Google Chrome sur votre système. Selon le système d’exploitation que vous utilisez, suivez les étapes qui fonctionnent pour vous. Pour que cela fonctionne, vous devez avoir Google Chrome installé sur votre ordinateur, sinon suivre ces étapes serait inutile.

Désactiver le mode Invité dans Google Chrome via l’invite de commande

L’invite de commande intégrée à Windows est un outil très utile. Avec cet outil, vous pouvez exécuter des commandes pour différentes fonctions et les exécuter avec peu ou pas de clics. Suivez donc ces étapes pour désactiver le mode Invité dans Google Chrome.

Ouvrez le menu Démarrer de votre PC Windows et tapez « Invite de commandes ». Assurez-vous de choisir l’option Exécuter en tant qu’administrateur avant d’exécuter l’invite de commandes. Copiez et collez simplement cette commande dans l’invite de commandes. REG ADD HKLM\SOFTWARE\Policies\Google\Chrome /v BrowserGuestModeEnabled /t REG_DWORD /d 0 Une fois que la commande a été exécutée, appuyez sur la touche Entrée de votre clavier. La commande sera maintenant exécutée. Redémarrez votre PC Windows et ouvrez Google Chrome. Cliquez sur l’icône de profil en haut à droite de l’écran. L’option du mode Invité ne sera plus visible. Si vous souhaitez réactiver la fonctionnalité du mode Invité, copiez cette commande. REG DELETE HKLM\SOFTWARE\Policies\Google\Chrome /v BrowserGuestModeEnabled /f

Désactiver le mode Invité dans Google Chrome via l’éditeur du Registre

L’éditeur du Registre dans le système d’exploitation Windows est l’endroit où vous pouvez activer ou désactiver plusieurs fonctionnalités en apportant des modifications à l’éditeur du Registre. Vous pouvez suivre ces étapes pour désactiver le mode Invité dans Google Chrome.

Appuyez sur les touches Windows et R de votre clavier. Tapez « Éditeur du Registre » et cliquez sur le bouton OK. En haut de l’éditeur du Registre, vous verrez le chemin d’accès du fichier. Copiez et collez le chemin d’accès du fichier suivant dans la barre d’adresse. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Google\Chrome Sur la partie gauche de la fenêtre, vous verrez le dossier Google Chrome. Sur la partie droite, vous verrez le nom du fichier indiquant BrowserGuestModeEnabled. Double-cliquez sur ce fichier et changez la valeur des données de 1 à 0. Cliquez sur le bouton OK. Redémarrez maintenant votre PC Windows. Lorsque vous redémarrez l’ordinateur, ouvrez Google Chrome et vérifiez dans le menu si le mode Invité est visible ou non.

Désactiver le mode Invité dans Google Chrome sur macOS

Si, pour une raison quelconque, vous préférez Google Chrome sur macOS plutôt que le navigateur web Safari, vous pouvez suivre ces étapes pour désactiver le mode Invité dans Google Chrome.

Appuyez sur les touches Maj, Cmd et 0 sur le clavier. Désormais, ouvrez la fenêtre du Terminal en double-cliquant dessus. Tapez la commande suivante defaults write com.Google.Chrome BrowserGuestModeEnabled -bool false Appuyez sur la touche Entrée pour exécuter la commande. Redémarrez votre appareil macOS. Le mode Invité dans Google Chrome ne sera pas visible dans le menu. Cependant, si vous souhaitez ramener cette fonctionnalité, collez la commande dans le Terminal defaults write com.Google.Chrome BrowserGuestModeEnabled -bool true

Notre avis

Cela conclut le guide sur la manière de désactiver facilement la fonctionnalité du mode Invité dans le navigateur Web Google Chrome sur votre PC Windows et macOS. Les étapes sont simples et cela ne devrait prendre moins d’une minute, donc si vous avez des questions ou des requêtes, n’hésitez pas à les laisser sur nos réseaux sociaux.

