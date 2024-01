L’eau en bouteille contient beaucoup plus de nanoplastiques que nous ne pensons

L’alarme a été lancée par des chercheurs de l’Université de Columbia à New York: « Dans chaque litre, il peut y avoir jusqu’à 370 000 particules microscopiques de plastique, dont 90% sont des nanoplastiques ».

Pour de nombreuses personnes, boire de l’eau en bouteille en plastique est une habitude, en Italie et dans le monde. Ces dernières années, cependant, aux problèmes liés à la quantité énorme de déchets plastiques (près de 70 millions de bouteilles en plastique par jour) à éliminer, se sont ajoutées des préoccupations pour la santé humaine, en raison du risque que les bouteilles puissent libérer de minuscules particules de plastique dans l’eau. En particulier, une nouvelle recherche récemment publiée dans la revue Proceedings of the National Academy of Science (PNAS) a révélé que chaque litre d’eau en bouteille contient de 110 000 à 370 000 minuscules particules de plastique, dont environ 90% sont des nanoplastiques mesurant moins de 1 micromètre (µm).

La nouvelle estimation, obtenue à l’aide d’une technologie récemment perfectionnée, est de 10 à 100 fois supérieure aux précédentes, qui ne prenaient en compte que les particules mesurant entre 1 et 5 µm (microplastiques). Pour avoir une idée de la taille de ces particules, on peut penser que le diamètre d’un globule rouge est de 8 µm: cela indique que les nanoplastiques sont si petits qu’ils peuvent passer plus facilement à travers l’intestin et les poumons directement dans le flux sanguin et de là se propager vers les organes, y compris le cœur et le cerveau, envahir les cellules individuelles ou pénétrer dans le placenta des femmes enceintes et arriver aux organes du fœtus, avec des impacts encore peu compris.

De nouvelles preuves de plus en plus nombreuses montrent que ces minuscules particules de plastique peuvent avoir des conséquences sur les hormones sexuelles, contribuant ainsi à la baisse des taux de fertilité, ou causant le cancer, comme l’a suggéré une étude récente qui a révélé que les microplastiques pouvaient endommager les cellules humaines de manière similaire aux particules de pollution atmosphérique, déjà connues pour être responsables de millions de passage prématurés chaque année.

Eau en bouteille, un litre peut contenir jusqu’à 370 000 particules de plastique

Le problème des microplastiques dans l’eau en bouteille est devenu évident en 2018, après qu’une première étude a révélé une moyenne de 325 particules par litre. Des études ultérieures ont toutefois montré que les particules par litre pouvaient être des milliers, en tenant compte seulement de celles dont la taille est supérieure à 1 micromètre (µm).

Pour aller plus loin, une équipe de recherche de l’Université de Columbia à New York a mis au point une technique basée sur la microscopie de diffusion Raman stimulée, qui consiste à sonder les échantillons avec deux lasers simultanés accordés pour faire résonner des molécules spécifiques. Ainsi, en travaillant sur sept types de plastiques courants, les chercheurs ont créé un algorithme basé sur les données pour interpréter les résultats. « Il est une chose de détecter, mais une autre de savoir ce que vous détectez », a précisé Wei Min, co-auteur de la nouvelle étude et co-développeur de la nouvelle technique analytique.

Lors de l’étude, les chercheurs ont testé trois marques d’eau en bouteille célèbres vendues aux États-Unis, en recherchant des particules de plastique mesurant jusqu’à 100 nanomètres. Ils ont identifié de 110 000 à 370 000 particules de plastique par litre, dont 90% étaient des nanoplastiques. L’équipe a également déterminé à partir de quels sept types de plastique spécifiques elles provenaient : un type commun de nanoplastique était le polyéthylène téréphtalate (PET).

« Cela n’est pas surprenant, car de nombreuses bouteilles d’eau sont faites de ce matériau » ont souligné les chercheurs. « Le PET est également utilisé pour les boissons en bouteille, les boissons énergisantes pour les sportifs et des produits tels que le ketchup et la mayonnaise. Il entre probablement dans l’eau lorsque les particules se détachent lorsque la bouteille est pressée ou exposée à la chaleur« . Une étude récente a également suggéré que de nombreuses particules pénètrent dans l’eau lorsque le bouchon est ouvert ou fermé à plusieurs reprises, libérant de petites particules.

Cependant, le PET n’était pas le plastique le plus abondant : le plus grand nombre de nanoplastiques par litre provenait de polyamide, un type de nylon. « Ironiquement » a déclaré Beizhan Yan, un chimiste environnemental de l’Observatoire de la Terre Lamont-Doherty de la Columbia Climate School et co-auteur de l’étude, « cela provient probablement des filtres en plastique utilisés pour purifier l’eau avant qu’elle ne soit mise en bouteille ». D’autres plastiques trouvés par les chercheurs comprenaient du polystyrène, du chlorure de polyvinyle et du polyméthacrylate de méthyle, tous utilisés dans divers processus industriels.

Ce qui est encore plus inquiétant, c’est que les sept types de plastique examinés par les chercheurs représentaient environ 10% de toutes les nanoparticules trouvées dans l’eau. « S’ils étaient tous des nanoplastiques, cela indiquerait des dizaines de millions par litre. Mais cela pourrait être n’importe quoi », ont souligné les auteurs de l’étude, qui, outre approfondir la question de l’eau en bouteille en plastique, prévoient désormais d’examiner également le monde nano de l’eau du robinet, pour laquelle la contamination par des microplastiques est déjà connue.

« Il y a un monde énorme de nanoplastiques à étudier », a ajouté Wei Min, soulignant que, en termes de masse, les nanoplastiques sont inférieurs aux microplastiques, mais « ce ne sont pas les tailles qui comptent. Ce sont les nombres », car plus les choses sont petites, plus elles peuvent facilement pénétrer en nous.