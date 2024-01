L’une des armes les plus controversées de Fortnite revient dans le jeu

L’une des armes qui a suscité le plus de discussions dans Fortnite est le Pistolet de Visée Automatique, apparaissant pour la première fois dans le jeu lors du chapitre 4 de la saison 2, avec la mise à jour 24.20 le 18 avril 2023. Nous parlons d’une arme de poing dont les tirs se dirigent automatiquement vers la cible, et bien que cela puisse sembler complètement déséquilibré et, dans un certain sens, cela l’est, le Pistolet de Visée Automatique ne fonctionne qu’à une distance relativement courte, ce qui crée un certain équilibre dans le jeu. De plus, la visée du pistolet pour tirer sur les adversaires prend quelques instants pour se charger complètement, ce qui peut nous laisser complètement vulnérables si nous ne l’utilisons pas correctement.

Epic Games a ramené dans le jeu le Pistolet de Visée Automatique, l’une des nombreuses armes et objets qui ont fait leur apparition au cours des plus de six années où Fortnite est sur le marché. Tout ne peut pas être utilisé en permanence, mais éventuellement, la société américaine ramène certains objets du passé et les replace dans le jeu actuel. Une caractéristique que beaucoup apprécient, mais selon ce qui revient, d’autres peuvent finir par maudire.

The Lock On Pistol has been unvaulted! 🔫 pic.twitter.com/cpiUEdAvn8 — Fortnite News (@FortniteBR) January 9, 2024

Le retour du Pistolet de Visée Automatique dans Fortnite

Il y a une division quant à l’acceptation de cette arme par la communauté de Fortnite. Son efficacité peut être énorme si l’on utilise correctement son système de visée et si l’on exploite la portée d’action de l’arme, ce qui suscite l’enthousiasme de nombreux joueurs car c’est une arme complètement unique et fonctionnant d’une manière qui n’a pas d’équivalent dans le jeu. Pour les joueurs les plus expérimentés, cela peut ne pas être une option aussi attrayante car ils la rejettent à certaines phases ou moments du jeu. Quoi qu’il en soit, tous ceux qui le souhaitent peuvent à nouveau en profiter jusqu’à ce qu’Epic Games décide de la ranger à nouveau.

