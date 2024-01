Le retour de l’homme sur la Lune officiellement reporté par la NASA : les nouvelles dates

La NASA a annoncé que les missions Artemis 2 et Artemis 3 connaîtraient un retard considérable en raison de problèmes techniques rencontrés lors des tests sur la navette Orion. Voici quand nous devrions voir la première femme et la première personne noire sur la Lune.

L’équipage d’Artemis 2. Crédit : NASA

Le retour de l’homme sur la Lune, qui prévoit l’alunissage de la première femme et de la première personne noire sur la régolite du satellite, a été officiellement reporté. Dans un article publié sur son portail, la NASA a déclaré que, pour le moment, les missions Artemis 2 et Artemis 3 sont respectivement prévues pour septembre 2025 et septembre 2026. Cela indique que les deux missions ont été retardées d’un an par communiqué au calendrier prévu. En réalité, cette annonce n’est pas totalement inattendue, mais il y avait encore des espoirs de revoir un alunissage d’ici quelques années. Nous rappelons que le programme Artemis de la NASA, dont Artemis 1 a été un grand succès en 2022, vise à reproduire l’exploit historique d’Apollo, mais avec pour objectif de rester sur la Lune et de se tourner pleinement vers Mars, la cible la plus ambitieuse de la nouvelle course à l’espace. Artemis 2, initialement prévue pour septembre 2024, emmènera un équipage humain en orbite autour du satellite naturel de la Terre ; Artemis 3 sera quant à elle la première mission dédiée à l’alunissage proprement dit, la première au pôle Sud lunaire, où l’on pense qu’il peut y avoir d’abondantes réserves de glace d’eau.

Mais pourquoi la NASA a-t-elle décidé de retarder d’un an des missions si attendues, richement financées et au potentiel de propagande considérable dans le contexte international actuel ? La raison est pratiquement une seule : garantir la sécurité de l’équipage qui sera envoyé vers la Lune à bord de la navette Orion. Si pendant la guerre froide avec l’ex-Union soviétique, les États-Unis ont pris d’importants risques pour envoyer les premiers hommes sur le satellite naturel – sans en perdre un seul dans l’espace -, aujourd’hui la protection de la vie des astronautes est une priorité absolue pour l’agence spatiale et le gouvernement américain. Et étant donné que les principaux concurrents (surtout la Chine) sont loin de faire venir leurs astronautes sur la Lune, la NASA peut prendre tout le temps nécessaire pour s’assurer que les équipages d’Artemis 2 et 3 ne courent pas de trop grands risques (le risque zéro, dans l’exploration spatiale, n’existe pas).

Comme mentionné dans l’article de la NASA, lors des tests de certains systèmes critiques de la navette Orion – tels que le support de vie et le contrôle de l’environnement pour permettre la survie de l’équipage et la réussite de la mission – des problèmes ont été identifiés qui nécessiteront du temps supplémentaire pour être résolus. « Les équipes résolvent un problème lié à la batterie et font face aux défis posés par un composant du circuit responsable de la ventilation de l’air et du contrôle de la température », explique la NASA. Cela nécessitera au moins un an de travail supplémentaire. De plus, les enquêtes sur la dégradation anormale du bouclier thermique observée dans Artemis 1, avec le détachement inattendu de certaines pièces, ne sont pas encore terminées.

Auparavant, la date de 2025 pour l’alunissage était considérée comme irréaliste par certains experts ; après tout, le module d’atterrissage de SpaceX pour faire alunir les astronautes n’est pas encore disponible et certains problèmes techniques n’ont pas encore été résolus, tant au niveau des combinaisons spatiales que des différentes étapes permettant à la navette Orion d’atteindre sa destination (un transfert possible de carburant en orbite via le Starship de SpaceX est prévu). Après l’échec frais de Peregreine en raison d’une fuite de carburant, qui empêchera un atterrissage en douceur sur la Lune du module d’atterrissage d’Astrobotic et de ses nombreux instruments scientifiques, les opérations spatiales américaines subissent un autre revers, également pour Artemis. Tout cela souligne encore aujourd’hui la grande complexité de l’exploration spatiale et pose une question notoire sur la conquête de Mars d’ici le milieu de la prochaine décennie ; atteindre la planète rouge, en effet, pose des défis technologiques bien plus importants que ceux pour atteindre la Lune en toute sécurité.