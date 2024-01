Œuf géant pondu par une poule dans le Salento : comment l’expliquer et quel est le record

L’œuf, pesant 193 grammes, plus de trois fois la taille d’un œuf normal, a été montré sur les réseaux sociaux par l’éleveur : « Je n’ai jamais rien vu de tel. » Cependant, ce n’est pas l’œuf de poule le plus grand jamais pondu : le record mondial date de 1956.

L’œuf géant pondu par une poule dans le Salento : il pèse 193 grammes. Cependant, ce n’est pas l’œuf le plus grand jamais pondu par une poule. Le record revient à un œuf pondu en 1956 dans le New Jersey (États-Unis) : il pesait 454 grammes. Crédit : Facebook/Fattoria La Vegliese

Une poule a pondu un œuf comme « jamais vu en tant d’années de production ». Un éleveur avicole du Salento l’a montré sur les réseaux sociaux, le jour de l’Épiphanie, il s’est retrouvé devant un œuf géant, pesant 193 grammes, plus de trois fois la taille d’un œuf moyen normal (60 grammes).

La sorcière, selon l’éleveur, aurait donc décidé d’apporter un cadeau spécial à sa ferme. « À ceux qui ont reçu de luxueuses chaussettes colorées remplies de bonbons et à ceux-ci cet œuf majestueux, immense, qui défie toutes les lois de la physique. Jamais vu, en tant d’années de production, un œuf de poule aussi grand« . Cependant, en dehors des cadeaux de la sorcière, comment expliquer un œuf si gros ? Selon le responsable de l’élevage, un site de production biologique de la Fattoria La Vegliese, dans la province de Lecce, l’œuf géant pourrait être le résultat des bonnes pratiques d’élevage utilisées depuis plus de vingt ans pour les poules.

Cependant, il est également vrai qu’occasionnellement, une poule peut pondre des œufs plus gros que la normale, souvent avec deux jaunes à l’intérieur ou avec un autre œuf à l’intérieur. Comme l’ont souligné certains utilisateurs sur les réseaux sociaux, ils ont demandé à voir l’œuf ouvert.

Pour l’instant, cependant, le mystère du contenu de l’œuf n’a pas encore été révélé. Ce qui est certain, c’est que l’œuf géant n’est pas le plus grand jamais pondu par une poule. Le record mondial de l’œuf le plus grand résiste depuis 1956. Une poule du New Jersey, aux États-Unis, l’a pondu : une fois pesé, l’œuf pesait 454 grammes. Un record difficile à battre pour la poule salentine qui, peut-être pour Pâques, pourrait décider d’étonner à nouveau tout le monde et, qui sait, de gagner une place dans le livre des records.