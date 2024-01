Vaut-il la peine d’avoir des machines à laver à vapeur ?

Sauber n’est pas le problème – la machine à laver s’en occupe déjà. Par contre, il est ennuyeux de devoir encore sécher et repasser votre linge. Non seulement c’est fastidieux, mais ça prend aussi du temps. Ce serait bien de pouvoir porter directement la belle blouse qui sort de la machine à laver.

Les machines à laver avec fonction vapeur rendent cela possible. Cependant, ce n’est pas le cas dans tous les cas. Beaucoup des plis froissés disparaissent après avoir porté une chemise une seule fois. Au moins. Cela ne suffit pas pour un entretien d’embauche, mais généralement pour la vie quotidienne. Le programme dure même moins d’une demi-heure.

Décision avant l’achat

Une machine à laver avec fonction vapeur contient une technologie qui n’est pas présente dans une machine à laver normale. Elle doit générer de la vapeur. Il ne s’agit pas simplement d’un programme qui varie la température, la durée de lavage et la vitesse de rotation du tambour.

Vous pouvez simuler des programmes inexistants. La veste fonctionnelle avec membrane sera également propre s’il n’y a pas de programme portant ce nom. Vous choisissez les réglages appropriés et utilisez un détergent spécial. Ainsi, la veste sera propre.

Les chemises doivent sortir différentes de la machine à laver : à gauche sans, à droite avec AEG ProSteam (Image : AEG)

Cependant, vous devez prendre une décision avant l’achat de la fonction vapeur. Le programme de lavage court ne peut pas la remplacer, tout comme le programme de lavage délicat. Je parie que si vous achetez maintenant une nouvelle machine à laver et renoncez à la fonction vapeur, vous le regretterez dans quelques années.

Car le nettoyage et le rafraîchissement du linge à la vapeur deviendront de plus en plus une alternative au lavage en machine à laver. Cela peut être des défroisseurs portatifs ou des armoires entières pour le rafraîchissement, mais aussi des machines à laver à vapeur.

Comment fonctionne une machine à laver avec fonction vapeur

Vous mettez le linge dans le tambour comme d’habitude, mais pas plus de 1,5 kg, car il doit rester suffisamment d’air pour que le linge puisse se déplacer librement. C’est d’ailleurs moins de linge que pour le lavage délicat ou le programme de lavage court.

La machine à laver a besoin d’eau pour générer de la vapeur. Vous devez donc ouvrir le robinet si vous le fermez après chaque lavage. Certains appareils fonctionnent également avec leur propre réservoir d’eau que vous devez remplir au préalable.

La consommation d’eau est d’environ 2 litres. Pour les cycles de lavage conventionnels, une machine à laver a besoin de 35 à 85 litres. Selon AEG, 96 % d’eau en moins sont nécessaires. Vous pouvez également ajouter un parfum pour que le linge sente bon à nouveau.

La machine à laver chauffe l’eau pour produire de la vapeur. Elle la dirige ensuite dans le tambour en rotation, de sorte que la vapeur puisse pénétrer uniformément dans les vêtements de tous les côtés.

Avec de l’eau ou sans – du moment que c’est de la vapeur

Si une machine à laver dispose d’une fonction vapeur, c’est souvent sous deux variantes :

Vapeur en combinaison avec de l’eau

Uniquement de la vapeur, sans eau

La fonction vapeur est un bon complément aux programmes de lavage à basse température. Les tissus délicats tolèrent généralement mieux la vapeur chaude que l’eau chaude. En combinant les deux, vous protégez les tissus délicats, tout en éliminant les bactéries et les germes. La fonction vapeur est ensuite une étape du cycle de lavage complet.

La vapeur d’eau remplit le tambour de la machine à laver (Image : AEG)

Lors d’un simple rafraîchissement, seul de la vapeur entre en contact avec le linge, sans eau. Ces programmes durent généralement moins de 30 minutes. Vous pouvez ensuite remettre le vêtement.

Avantages d’une machine à laver avec fonction vapeur

Il y a de nombreuses raisons d’opter pour une machine à laver avec fonction vapeur. Elle peut :

Éliminer les taches

Éliminer les odeurs

Désinfecter les vêtements

Repasser les vêtements

Préserver le linge

Économiser de l’eau

Avec l’élimination des taches et des odeurs et l’élimination des bactéries, vous économisez plusieurs cycles de lavage et donc beaucoup d’eau.

Le linge sort également plus lisse après un bain de vapeur. Lors d’un rafraîchissement, les fibres absorbent l’humidité de la vapeur et se détendent. Les plis présents dans le tissu disparaissent, bien que pas totalement. AEG parle d’une réduction allant jusqu’à 30 % des plis.

Rafraîchissez rapidement votre chemise légèrement parfumée avec de la vapeur (Image : )

Un rafraîchissement à la vapeur n’endommage pas autant les vêtements qu’un cycle de lavage dans une eau savonneuse chaude avec essorage et repassage ultérieur. Les fibres ne se détériorent pas autant. Les vêtements durent plus longtemps. Même les couleurs restent plus longtemps.

Ce qui peut être nettoyé efficacement avec de la vapeur

Nous avons déjà mentionné dans cet article plusieurs exemples de ce qui peut être efficacement nettoyé à la vapeur :

Tissus délicats : Ils ne peuvent être lavés qu’à basse température, la vapeur désinfecte et élimine les bactéries

Vêtements portés une seule fois : Ils ne doivent pas être lavés, mais seulement rafraîchis

Chemises, blouses et nappes : Tout ce qui a tendance à se froisser, même pendant le lavage, ressort plus lisse de la vapeur et est donc plus facile à repasser

Serviettes et gants de toilette : Tout ce qui est rendu doux par un adoucissant peut s’en passer grâce au bain de vapeur

Machines à laver avec fonction vapeur

De nombreux fabricants proposent également des machines à laver avec fonction vapeur. AEG appelle cette technologie ProSteam, Gorenje SteamTech, Beko SteamCure, Sharp Steam-Option, Hoover ActiveSteam. Samsung appelle cela le programme Hygienisches Dämpfen, LG Allergy Care, Zanussi CleanBoost et Haier simplement Refresh.

Cette machine à laver fonctionne également avec de la vapeur. On ne peut pas le voir de l’extérieur (Image : Bosch)

Regardez attentivement. Parfois, le nom fait référence à la technologie de la vapeur, parfois à un programme spécifique. En règle générale, les fabricants utilisent leurs propres noms, dans lesquels apparaissent les termes Steam ou Dampf. Miele, Bosch et Hisense proposent également cette technologie.

Vous pouvez trouver des machines à laver avec fonction vapeur dans la boutique en ligne Netcost-security.fr grâce à la fonction de recherche ou à ce lien.

Au final : Simplement plus de possibilités

Une machine à laver avec fonction vapeur n’est à la base qu’une machine à laver. Elle lave votre linge. Mais elle peut aussi faire plus.

De temps en temps, elle peut simplement rafraîchir votre linge avec de la vapeur, le débarrasser des odeurs, des bactéries et des plis de portage. En combinaison avec un programme de lavage délicat, elle peut également mieux nettoyer les tissus délicats avec de la vapeur.

Consultez l’étiquette d’entretien dans les vêtements pour savoir s’ils conviennent au nettoyage à la vapeur. La plupart du temps, aucune mention ne sera faite. Vous pouvez alors vous référer à l’indication pour le sèche-linge. Les vêtements qui ne doivent pas aller au sèche-linge ne doivent pas non plus être nettoyés à la vapeur.