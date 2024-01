Grippe porcine ou grippe saisonnière, comment reconnaître les infections par le H1N1 et pourquoi sont-elles différentes

Deux passage en Vénétie et des retombées médiatiques reprises par certains journaux amènent certaines personnes à croire que les passage sont liés à la maladie causée par le virus H1N1 de la grippe porcine. Les deux cas sont en réalité liés à des infections par le H1N1 pdm09, la souche de la grippe humaine qui circule largement chaque saison grippale depuis 2009 et qui cette année a déjà cloué environ 7 millions d’Italiens au lit.

Particules du virus de la grippe H1N1, un sous-type de virus de grippe de type A comprenant une grande variété de souches, qui causent différentes maladies chez une ou plusieurs espèces.

Grippe porcine ou grippe saisonnière ? Les nouvelles en provenance de Vénétie, où, ces derniers jours, deux passage ont été enregistrés à l’hôpital San Bortolo de Vicenza suite à une infection par des virus grippaux, ont poussé certains journaux à qualifier à tort la maladie de « grippe porcine », conduisant certaines personnes à croire que la cause des passage était liée à une maladie provoquée par un virus différent de celui de la grippe saisonnière.

« Appeler cela un virus de « grippe porcine » est un héritage médiatique qui laisse penser à un virus non saisonnier », a immédiatement fait savoir la région de Vénétie, précisant qu’en Italie, « il n’y a actuellement aucun nouveau cas de « grippe porcine », mais qu’il s’agit de « contagions par des virus de la grippe saisonnière », cette année caractérisées principalement par la circulation du virus H1N1 pdm09 (Pandemic disease Mexico 2009), la souche de la grippe humaine qui circule largement chaque saison grippale depuis 2009 et qui cette année a déjà cloué au lit près de 7 millions d’Italiens.

Qu’est-ce que le virus de la grippe H1N1

La grippe est la maladie respiratoire causée par des virus grippaux qui provoquent des infections chez les oiseaux et certains mammifères, y compris les porcs et les humains. Ce sont tous des virus à ARN de la famille des Orthomyxoviridae et ils sont classés par type (A, B, C et D, récemment découvert) en fonction des nucléoprotéines et des protéines de la matrice, et par sous-types (H1N1, H1N2, H3N2…), en fonction de deux protéines à la surface de l’enveloppe virale (H = hémagglutinine; N = neuraminidase). Chaque sous-type comprend une grande variété de souches qui causent des maladies différentes chez une ou plusieurs espèces.

Par H1N1, on entend un sous-type de virus de la grippe de type A qui a une hémagglutinine de type 1 et une neuraminidase de type 1. Le sous-type H1N1, à son tour, comprend plusieurs souches, dont pdm09 (Pandemic disease Mexico 2009), le virus de la grippe saisonnière dominant cette saison, ainsi nommé en fonction de l’année et de l’endroit où il a été initialement détecté. Dans d’autres cas, la dénomination des souches virales est basée sur le type d’hôte typique (par exemple grippe humaine, grippe porcine, grippe aviaire, grippe canine…), ou même en fonction de leur pathogénicité (par exemple, le sigle LP indique une faible pathogénicité).

Quelle est la différence entre le virus de la grippe porcine et le virus de la grippe humaine

Les virus de la grippe porcine et les virus de la grippe humaine sont différents agents pathogènes. Les virus de la grippe qui circulent normalement chez les porcs n’infectent généralement pas les humains (la transmission intraspécifique est considérée comme rare), bien qu’il puisse y avoir des infections sporadiques chez les personnes exposées directement aux porcs. Dans ce cas, les virus sont appelés « variantes » et peuvent être désignés en ajoutant la lettre « v » à la fin de la désignation du sous-type de virus (virus H1N1v, où « v » indique variante qui cause des infections humaines). Les virus de la grippe humaine, et en particulier le virus de la grippe de type A/(H1N1) pdm09, est quant à lui une souche de la grippe saisonnière qui, depuis sa première apparition au Mexique (États-Unis) en avril 2009, est responsables des épidémies de grippe répandues de notre siècle. Il s’agit spécifiquement d’un virus réassortant quadruple, composé de deux virus d’origine porcine, un virus d’origine aviaire et un virus d’origine humaine qui, depuis son émergence, s’est rapidement propagé dans le monde entier, infectant principalement des enfants, des jeunes adultes et des personnes atteintes de maladies pulmonaires et cardiaques, bien que la plupart des cas soient bénins. Cependant, comme les autres virus de la grippe humaine, la circulation du virus de la grippe H1N1 pdm09 entraîne une augmentation des hospitalisations et de la mortalité pendant la période de circulation, bien que le communiqué récent de l’Organisation mondiale de la santé confirme que « la mortalité liée à la grippe est similaire à celle qui précède la période de la pandémie Covid ».

Quels sont les symptômes de l’infection par le virus de la grippe de type A/(H1N1) pdm09

Les symptômes de la grippe due au virus A/(H1N1) pdm09 sont très similaires à ceux de la grippe saisonnière classique, car il s’agit d’infections causées par des virus qui affectent principalement les voies respiratoires et qui, surtout au stade précoce de la maladie, provoquent les signes cliniques typiques tels que la fièvre, la toux et le nez qui coule. Les symptômes les plus courants de l’infection par le virus de la grippe de type A/(H1N1) pdm09 :

Fièvre

Symptômes respiratoires tels que la toux ou le nez qui coule

Maux de gorge

Douleurs corporelles (en particulier douleurs musculaires)

Maux de tête

Frissons

Fatigue

Dans certains cas, des complications graves peuvent cependant survenir, telles que des pneumonies, même chez des sujets jeunes et en bonne santé, qui peuvent nécessiter une hospitalisation et parfois des soins intensifs.

Transmission, incubation et vaccin contre la grippe saisonnière

La grippe saisonnière se transmet d’une personne à l’autre par voie respiratoire, par le biais des gouttelettes que les sujets infectés émettent en parlant, en toussant ou en éternuant. Indirectement, elle peut être transmise lorsque les gouttelettes ou d’autres sécrétions nasales ou de la gorge se déposent sur les mains ou d’autres surfaces qui entrent en contact avec la bouche ou le nez d’autres personnes. La période d’incubation varie de 1 à 7 jours et le virus peut être transmis pendant environ 5 à 7 jours après l’apparition des symptômes.

Pour le virus de la grippe de type A/(H1N1) pdm09, le vaccin est disponible (la souche fait partie de la composition recommandée par l’OMS pour les vaccins contre le virus de la grippe à utiliser lors de la saison grippale de l’hémisphère nord 2023-2024). La vaccination antigrippale est recommandée comme rappel annuel pour les personnes de 60 ans et plus, les résidents de longue durée, les femmes enceintes et allaitantes, ainsi que le personnel de santé, et elle est également recommandée pour toute personne ne faisant pas partie des catégories mentionnées par le ministère. « Il est important d’utiliser des masques et des outils de protection individuelle en cas d’infection, et dans les cas les plus graves, un éventuel traitement rapide par des antiviraux, en particulier chez les sujets présentant des facteurs de risque, mais seulement après une évaluation médicale attentive », soulignent les spécialistes.