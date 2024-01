Comment réparer le fait que la télévision TCL s’éteint constamment

Est-ce que votre téléviseur TCL s’éteint tout le temps ou ne s’allume pas ? Si c’est le cas, cela peut être ennuyeux, surtout lorsque vous regardez quelque chose d’important. Ne vous inquiétez pas ; notre lecture d’aujourd’hui vous aidera à résoudre les problèmes de panne fréquente du téléviseur TCL ou des problèmes similaires.

De nombreux utilisateurs sur Reddit et d’autres sites de réseaux sociaux ont signalé que leur téléviseur TCL Roku reste bloqué sur l’écran du logo rouge de TCL Roku, puis s’éteint tout seul. Et ça ne s’arrête pas là ; la télévision continue de redémarrer tout en restant bloquée dans la même boucle de démarrage.

Nous avons effectué des recherches et discuté avec certains utilisateurs qui ont déjà rencontré le même problème, puis nous avons proposé quelques solutions pour résoudre le problème. Peu importe la série de votre téléviseur TCL, l’une des solutions vous aidera sûrement à résoudre le problème.

Lisez la suite pour découvrir les solutions une par une, et faites-nous savoir celle qui fonctionne pour vous dans la section des commentaires.

Raisons pour lesquelles le téléviseur TCL s’éteint tout le temps

Alors qu’il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles votre téléviseur TCL s’éteint tout le temps, voici quelques-unes des raisons les plus courantes pour ce problème :

Bugs ou problèmes dans le logiciel du téléviseur.

Vous avez peut-être accidentellement activé la minuterie de mise en veille.

Les piles de la télécommande sont déchargées.

Le téléviseur peut surchauffer.

Problème avec la fonctionnalité HDMI CEC.

Entre autres.

Quelle que soit la raison, vous pouvez facilement identifier pourquoi votre téléviseur TCL s’éteint tout le temps et appliquer une solution pour le remettre dans des conditions normales et profiter de vos émissions préférées sans aucun problème. Lisez la suite pour voir comment vous pouvez résoudre le problème.

Vérifier la prise électrique/le cordon d’alimentation

S’il y a une prise murale défectueuse, un cordon d’alimentation défectueux, une connexion lâche ou autres, cela pourrait être la raison du problème. Vérifiez les problèmes de connexion électrique en connectant un autre appareil à la prise électrique. Si cela fonctionne, vous devez vérifier le cordon d’alimentation du téléviseur. D’un autre côté, si l’autre appareil ne fonctionne pas, il y a un problème avec la prise électrique ou la multiprise.

Vérifier la télécommande du téléviseur

Une autre chose que vous devez vérifier est si la télécommande du téléviseur fonctionne parfaitement ou non. Si la télécommande ne fonctionne pas correctement ou pas du tout, vérifiez d’abord les piles, puis vérifiez si un bouton est coincé.

Si vous ne pouvez pas éteindre votre téléviseur TCL, il y a de fortes chances que la télécommande soit suspecte. Après avoir retiré les piles, appuyez et maintenez enfoncé le bouton d’alimentation, puis appuyez sur toutes les touches une par une pour réinitialiser la télécommande. Une fois terminé, insérez les piles pour voir si cela fonctionne correctement ou non.

Désactiver le HDMI CEC

Les téléviseurs TCL disposent d’une fonctionnalité HDMI CEC qui permet aux utilisateurs d’utiliser une seule télécommande pour tous leurs appareils connectés. De nombreux utilisateurs ont signalé que lorsque la fonctionnalité est activée, elle éteint le téléviseur sans leur intervention. Vous pouvez résoudre le problème en désactivant le HDMI CEC en suivant ces étapes simples :

Étape 1 : Appuyez sur le bouton Accueil de la télécommande.

Étape 2 : Accédez à Paramètres > Système.

Étape 3 : Choisissez Contrôler les autres appareils (CEC).

Étape 4 : Décochez toutes les cases et redémarrez votre téléviseur.

Garder le téléviseur TCL au frais

Il se peut également que le téléviseur s’éteigne tout seul en raison de mesures de sécurité contre la surchauffe. Pour vérifier s’il surchauffe ou non, il suffit de toucher l’arrière du téléviseur, et s’il surchauffe, éteignez le téléviseur jusqu’à ce qu’il refroidisse. Une fois refroidi, allumez votre téléviseur et le problème devrait être résolu.

Désactiver le minuteur de mise en veille

Les téléviseurs TCL disposent d’une fonction de minuteur de mise en veille qui, une fois activée, éteint le téléviseur après un laps de temps prédéfini ou une période d’inactivité. Cette fonction est disponible sur les téléviseurs TCL alimentés par Roku et Google TV. Pour vérifier si le minuteur de mise en veille est la raison du problème, suivez les étapes ci-dessous :

Étape 1 : Appuyez sur le bouton Accueil de votre télécommande.

Étape 2 : Accédez à Paramètres > Système. Sur certains modèles, allez à Paramètres supplémentaires > Préférences de l’appareil.

Étape 3 : Choisissez Alimentation et énergie, puis sélectionnez Minuterie de mise en veille.

Étape 4 : Si la fonction est activée, désactivez-la.

Enfin, redémarrez votre téléviseur et vous ne devriez plus rencontrer le problème.

Les mises à jour logicielles comprennent des corrections de bugs et des améliorations par rapport à la version précédente. De plus, elles améliorent la sécurité de l’appareil. Vous pouvez essayer de mettre à jour le micrologiciel de votre téléviseur, car le problème pourrait avoir été résolu par la marque dans la dernière mise à jour. Voici comment vous pouvez mettre à jour votre téléviseur TCL.

Étape 1 : Appuyez sur le bouton Accueil de la télécommande.

Étape 2 : Accédez à Paramètres > Système.

Étape 3 : Choisissez À propos, puis sélectionnez Mise à jour du système.

Suivez les instructions à l’écran pour mettre à jour le système. Pour les téléviseurs TCL Android, suivez les étapes ci-dessous :

Étape 1 : Accédez à Paramètres > Paramètres supplémentaires > Préférences de l’appareil.

Étape 2 : Sélectionnez Mise à jour du système, puis Mise à jour du réseau. Sur certains modèles, vous verrez Mise à jour du système sous À propos.

Étape 3 : Désormais, la télévision va vérifier les mises à jour. S’il y a une mise à jour disponible, installez-la en suivant les instructions à l’écran.

Réinitialisation d’usine

Si aucune des solutions répertoriées ne fonctionne pour vous, alors vous n’avez d’autre choix que de réinitialiser votre téléviseur TCL Google aux paramètres d’usine. Avant de le faire, notez que cela supprimera toutes vos préférences, vos paramètres et vos données. Voici comment vous pouvez réinitialiser d’usine.

Étape 1 : Appuyez sur le bouton Accueil de la télécommande et choisissez Paramètres.

Étape 2 : Accédez à Système > À propos > Réinitialiser.

Étape 3 : Cliquez sur Réinitialiser les données d’usine, puis sélectionnez Effacer Tout.

Pour réinitialiser d’usine les téléviseurs TCL Roku, suivez les étapes ci-dessous :

Étape 1 : Accédez à Paramètres > Système > Paramètres avancés du système.

Étape 2 : Cliquez sur Réinitialisation d’usine.

Étape 3 : Choisissez Réinitialiser Tout.

Étape 4 : Suivez les instructions pour réinitialiser.

Questions fréquemment posées

Q. Quelle est la raison pour laquelle le téléviseur TCL s’éteint tout le temps tout seul ?

Des prises de courant défectueuses ou des câbles endommagés sont l’une des raisons possibles derrière ce problème. De plus, la surchauffe, les problèmes avec le HDMI CEC et le micrologiciel obsolète sont d’autres raisons pour lesquelles le téléviseur s’éteint tout seul. Nous avons inclus quelques solutions possibles pour résoudre le problème.

Q. Comment mettre à jour mon téléviseur TCL sous Android ?

Vous pouvez facilement mettre à jour votre téléviseur TCL sous Android. Pour cela, accédez à Paramètres > Paramètres supplémentaires > Préférences de l’appareil > À propos du téléviseur > Mise à jour du système > Rechercher les mises à jour.

C’est tout ce que vous devez savoir sur la façon de résoudre le problème de panne fréquente du téléviseur TCL ou d’autres problèmes connexes. Vous pouvez essayer de contacter le support TCL, car ils ont des experts qui peuvent vous aider à résoudre le problème ou organiser l’intervention d’un technicien.

J’espère que ce guide vous a aidé à remettre votre téléviseur en état de fonctionnement.