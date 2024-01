Marvel Snap équilibre certains de ses personnages avec sa nouvelle mise à jour

Des personnages tels que Loki ou Kingpin ont subi quelques ajustements pour s’adapter à la méta du jeu de cartes à succès de Marvel

Marvel Snap reçoit une nouvelle mise à jour en janvier

À ce stade, très peu d’entre vous ne connaissent pas le phénomène qu’est Marvel Snap, un jeu de cartes à collectionner mettant en vedette les personnages de l’univers de la Maison des Idées. Dans ce jeu, les joueurs doivent affronter d’autres joueurs et construire le meilleur deck possible pour chacun. Quoi qu’il en soit, il est évident que ce jeu mobile et PC est un grand succès, avec des millions de joueurs et de nombreux prix.

Maintenant, comme à chaque fois, on peut dire que Marvel Snap a reçu une nouvelle mise à jour pour ce mois de janvier, afin d’effectuer des ajustements sur plusieurs personnages pour les faire correspondre aux changements de la méta du jeu. Des personnages tels que Loki et Kingpin sont les principaux protagonistes de ces ajustements que nous détaillerons ici.

Marvel Snap ajuste plusieurs de ses personnages avec cette mise à jour de janvier

Comme l’indiquent les notes de mise à jour sur le blog officiel de Marvel Snap, les nouveaux ajustements d’équilibre commencent par Loki, un personnage dont la carte va subir un petit ajustement, qui, bien qu’il ne soit pas censé être un gros handicap, affectera sa synergie avec Le Collectionneur. Il remplira toujours notre main avec des cartes du deck de l’adversaire à un coût de -1, mais il ne remplacera plus notre propre deck (augmentant ainsi le pouvoir du Collectionneur), mais il le transforme maintenant (ce qui n’est pas entièrement le cas non plus). Tous les détails sur ce changement sont dans les notes mentionnées.

Par ailleurs, Loki n’est pas le seul à avoir été légèrement ajusté, car la carte de Ms. Marvel a également été affectée par cette nouvelle mise à jour. Pour être précis, jusqu’à présent, c’était l’une des meilleures cartes que nous pouvions inclure dans nos decks, mais il semble que maintenant Ms. Marvel perde un point de puissance, passant d’un coût de 4 et d’une puissance de 5 à un 4/4 dans les deux aspects. Sa capacité a également été modifiée, car il faut maintenant 2 cartes dans un emplacement sans coûts répétés pour activer l’effet de +5 de puissance. Cela nous obligera probablement à modifier certains de nos decks, mais cela ne devrait pas être trop grave.

Les cartes d’Annihilus et de Dracula ont également subi des ajustements, mais dans des sens opposés. Le premier a perdu un point de puissance, passant d’un coût de 5 et d’une puissance de 7 à un 5/6, ce qui implique un changement très mineur, en réalité. De plus, sa capacité n’affecte maintenant que nos cartes ayant moins de 0 de puissance ou cette valeur exacte. Dans le cas de Dracula, il a vu une amélioration, passant d’un coût de 4 et de 0 de puissance à un 4/1.

D’autre part, la capacité d’Angel lui permet maintenant de s’envoler de notre main lorsque l’une de nos cartes est détruite. De plus, Quake peut échanger les positions des deux autres emplacements indépendamment de l’endroit où elle est jouée. L’autre personnage important dont nous devons parler pour terminer cet article est Kingpin, qui a subi quelques changements, ainsi que son emplacement, la Tour Fisk.

De plus, Kingpin passe d’un coût de 3 et d’une puissance de 4 à un 2/3, tandis que sa capacité affecte désormais n’importe quelle carte se déplaçant vers son emplacement à tout tour avec -2 de puissance. Autrement dit, il ne détruira plus les cartes pour les déplacer vers son emplacement. La Tour Fisk fonctionnera de manière similaire à la capacité du personnage lui-même, de sorte qu’elle affectera maintenant toute carte se déplaçant là-bas avec -4 de puissance.

La nouvelle mise à jour de Marvel Snap apporte d’autres corrections et ajustements que vous pouvez consulter dans les notes de mise à jour que nous avons mentionnées ci-dessus. Ici, nous avons parlé de ce que nous considérons comme les ajustements les plus importants et ceux dont la communauté de joueurs de Nuverse parlera le plus.