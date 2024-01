Mickey 17, du créateur de Parasites, et Godzilla et Kong déplacent les dates, mais il y a de bonnes nouvelles

Les monstres frappent en premier

Mickey 17 et Godzilla et Kong

Warner Bros. vient de conclure un accord avec Tom Cruise grâce auquel l’acteur reviendra à faire des films sous l’égide de la maison qui l’a vu grandir, mais pas avant d’avoir terminé les projets qu’il a déjà en cours avec d’autres producteurs tels que Paramount et Universal, mais aujourd’hui, toutes les nouvelles ne pouvaient pas être bonnes pour Warner, qui, selon Variety, a modifié les dates de sortie de deux de ses films les plus attendus, bien qu’il y ait une bonne nouvelle.

Mais commençons par les mauvaises nouvelles. Le réalisateur et scénariste sud-coréen Bong Joon-ho, responsable du génial et primé Parasite, ainsi que d’autres films comme Memories of Murder et Okja, travaille actuellement sur un nouveau film mettant en vedette Robert Pattinson, Steven Yeun, Naomi Ackie, Toni Collette et Mark Ruffalo. Il s’agit de Mickey 17, initialement prévu pour le 29 mars, mais qui a été reporté indéfiniment. La décision a été prise afin de terminer le projet sans se presser et avec le soin nécessaire, selon Warner.

Il s’agit de l’adaptation cinématographique du roman de science-fiction d’Edward Ashton qui raconte l’histoire de Mickey 17, un « jetable », qui est simplement un employé jetable dans une expédition humaine envoyée pour coloniser le monde gelé de Niflheim. Après la mort d’une itération, un nouveau corps se régénère avec la plupart de ses souvenirs intacts, mais notre protagoniste refuse d’être remplacé par son clone.

En revanche, la bonne nouvelle vient du MonsterVerse de Legendary Films, qui a vu son Godzilla vs Kong: Le nouvel empire, qui devait sortir en salles le 17 avril, maintenant prévu pour le 29 mars, occupant ainsi la place laissée par Mickey 17.

Une toute nouvelle aventure qui oppose le tout-puissant Kong et le redoutable Godzilla à une colossale menace encore à découvrir, qui se cache dans notre monde, défiant sa propre existence et la nôtre. Godzilla vs Kong: Le nouvel empire approfondit l’histoire de ces titans et de leurs origines, ainsi que les mystères de l’Île du Crâne et au-delà, tout en révélant la bataille mythique qui a contribué à façonner ces êtres extraordinaires et les a unis à l’humanité pour toujours.