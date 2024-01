MSI Claw est la nouvelle console alternative au Steam Deck : spécifications et fonctionnalités

Le monde des consoles de jeu portables est en pleine expansion. En 2023, nous avons vu un bon nombre de consoles de jeu portables des marques telles que Asus, Valve, Aya Neo et Lenovo, pour n’en citer que quelques-unes.

Aujourd’hui, nous avons pu découvrir une toute nouvelle console de jeu portable d’une marque populaire réputée pour produire un bon nombre d’ordinateurs portables de jeu. MSI lors du CES 2024 a dévoilé son tout premier appareil de jeu portable, le MSI Claw.

Le MSI Claw est une console de jeu portable intéressante conçue pour vous permettre de jouer à des jeux haut de gamme avec facilité. Si le MSI Claw est l’appareil qui a attiré votre attention et que vous souhaitez en savoir plus, vous êtes au bon endroit.

MSI Claw – La toute nouvelle console de jeu portable de 2024

Le MSI Claw est là pour concurrencer la célèbre Steam Deck. Avoir un appareil compétitif est un grand avantage pour les joueurs, car ils peuvent choisir ce qui leur convient le mieux.

Plongeons dans les spécifications techniques et les fonctionnalités du MSI Claw A1M.

MSI Claw A1M – Caractéristiques

Une chose à noter à propos du MSI Claw A1M est qu’il s’agit de l’une des rares consoles de jeu portables à venir avec un processeur Intel. Les autres appareils dans l’univers des consoles de jeu portables sont équipés d’un processeur AMD. Voici tous les détails de ce que le MSI Claw embarque.

Nom officiel : Claw A1M

Système d’exploitation : Windows 11 Home

Processeur : Intel Core Ultra 7 155H

RAM : 16 Go DDR5

Stockage : SSD de 512 Go

Taille de l’écran : 7 pouces FHD 1920 x1080

Taux de rafraîchissement de l’écran : 120 Hz

Valeur sRGB : 100 %

Luminosité de l’écran : 500 Nits

WiFi : WiFi 7

Bluetooth : 5.4

GPU : Graphiques Inter Arc

Capacité de la batterie : 55 W (6 cellules)

Ports de connectivité : Thunderbolt 4

Haut-parleurs : 2W x 2 avec prise en charge HiRes

En examinant les spécifications techniques du tout nouveau MSI Claw, on peut voir qu’il s’agit d’un appareil de jeu portable assez performant. MSI s’est assuré que s’il faut se lancer dans l’univers du jeu, il faut proposer un appareil capable de jouer à tous les jeux auxquels vous voulez jouer.

Si vous prévoyez de jouer à des jeux sur Steam, ou sur l’Epic Games Store, ou même d’émuler différents jeux, le MSI Claw peut très bien gérer cela.

MSI Claw – Ports intégrés

En ce qui concerne les consoles de jeu portables, peu importe la marque qui les sort, elles ont toutes besoin d’un nombre raisonnable et d’un certain type de ports afin que l’utilisateur de ces appareils n’ait pas à se promener avec des dongles et des adaptateurs. Voici une liste de tous les ports disponibles sur le MSI Claw A1M.

1x prise jack audio

1x Thunderbolt 4

1x Lecteur de carte Micro SD

MSI Claw – Tous les boutons

Étant donné qu’il s’agit d’un appareil de jeu portable, il doit comporter tous les boutons nécessaires pour rendre le jeu confortable sur le MSI Claw. Voici tous les boutons présents sur le MSI Claw A1M.

Boutons supérieurs du MSI Claw

Détente droite

Bouton droit

Volume +/-

Boutons d’empreinte digitale/Alimentation

Bouton gauche

Détente gauche

Boutons arrière du MSI Claw

L’arrière du MSI Claw comporte deux boutons. Nommés Macro 1 et Macro 2, vous pourrez personnaliser et attribuer ces deux boutons à la fonction de votre choix dans le menu de liaison des touches du jeu. Ces boutons sont parfaits pour les jeux de course, de bataille royale et de tir à la première personne.

Boutons avant du MSI Claw

Désormais, jetons un coup d’œil à la liste de tous les boutons qui se trouvent à l’avant de l’appareil de jeu portable MSI Claw.

Joystick gauche

D-Pad

Bouton « View »

Bouton « MSI Center M »

Bouton « Menu b »

Bouton « Quick Paramètres »

Boutons ABXY

Joystick droit

Présence du RVB sur le MSI Claw

Sachant que la gamme d’ordinateurs portables de jeu de MSI est dotée de nombreuses lumières RVB, on pourrait également s’attendre à ce que le MSI Claw possède certains éléments RVB. Contrairement aux ordinateurs portables de jeu de MSI, le MSI Claw est doté de cercles RVB autour des joysticks gauche et droit de l’appareil. Aucun autre élément RVB n’est présent sur les côtés ou à l’arrière du MSI Claw.

MSI Claw – Prix et disponibilité

Cet appareil de jeu portable nouvellement annoncé sera disponible pendant la première moitié de 2024. Attendez-vous donc à ce que l’appareil soit lancé avant ou pendant la saison estivale de 2024.

Parlons maintenant des prix. Le MSI Claw devrait être commercialisé en trois variantes. Les prix du MSI Claw varieront entre 599 $ et 799 $ (en fonction de la capacité de stockage et de la variante du processeur).

MSI Claw – Logiciel

Le MSI Claw fonctionnera sous la version Windows 11 Home. De plus, vous aurez également l’application MSI Center qui vous permettra de gérer vos jeux ainsi que d’autres paramètres de votre Claw A1M.

Si vous souhaitez faire une pause et profiter d’un bon nombre d’autres jeux, le MSI Player est votre store incontournable. Ce MSI Player Store vous permettra de télécharger plusieurs jeux Android sur votre MSI Claw et de les jouer immédiatement.

Pensées finales

Cela conclut tout ce que vous devez savoir sur le nouvel arrivant dans l’univers des jeux portables. Le MSI Claw semble être un appareil portable prometteur qui peut offrir des performances parfaites lors de la lecture de vos titres préférés en déplacement. Que pensez-vous du MSI Claw ?

S’agit-il d’un appareil qui selon vous dominera le marché ? Partagez vos réflexions sur nos réseaux sociaux.