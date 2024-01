Photo de la première mission privée vers la Lune montre qu’il y a quelque chose de terriblement faux

La Mission Peregrine One, ou Peregrine Lunar Lander vol 01, est un module d’atterrissage lunaire construit par Astrobotic Technology qui veut être la première mission privée sur la Lune depuis les missions Apollo il y a 50 ans. Cependant, après le lancement hier à bord d’un Vulcan Centaur, une image a enregistré quelque chose de très préoccupant. Le module perd du carburant et cela peut mettre en péril toute la mission.

Le voyage vers la Lune semble compromis

Le Peregrine Mission One, un module d’atterrissage lunaire construit par Astrobotic avec la participation de la NASA, a commencé à perdre du carburant quelques heures après son lancement depuis le Cap Canaveral, en Floride, ce lundi.

Malheureusement, il semble que la défaillance du système de propulsion entraîne une perte critique du propulseur.

A déclaré l’entreprise dans une mise à jour lundi après-midi.

Dans une mise à jour ultérieure, Astrobotic a publié la première image de Peregrine dans l’espace. On peut voir l’isolation argentée à plusieurs couches au premier plan. Notons qu’il semble que quelqu’un l’ait frappé avec un marteau.

Selon l’entreprise, la perturbation du MLI est le premier indice visuel qui correspond aux données de télémétrie indiquant une anomalie dans le système de propulsion.

Astrobotic indique que l’équipe utilise la puissance existante de Peregrine pour effectuer autant d’opérations que possible avec la charge utile et le vaisseau spatial. En d’autres termes, l’atterrissage sur la Lune peut être en danger et Astrobotic tente de tirer le meilleur parti possible de cette mission, jusqu’à présent.

Qu’y a-t-il à bord?

La Mission Peregrine One est un module d’atterrissage non habité d’environ 1,32 tonne transportant 20 charges utiles de sept pays et 16 entreprises.

La sonde n’est pas seulement la première sonde construite aux États-Unis depuis que Grumman a construit le module lunaire Apollo, mais aussi la première tentative d’atteindre la Lune pour plusieurs pays.

Le module d’atterrissage transporte les premières charges utiles de surface lunaire pour les agences spatiales allemande et mexicaine et les premières charges utiles lunaires du Royaume-Unis, de la Hongrie et des Seychelles, a déclaré Astrobotic dans un communiqué de presse.

Une charge utile, le DHL MoonBox, contient des souvenirs et des messages de plus de 100 000 personnes du monde entier.

A déclaré l’entreprise.

Le module d’atterrissage a été lancé par une fusée Vulcan de United Launch Alliance lundi et s’est séparé avec succès dans l’espace. Cependant, après la mise en marche, une « anomalie » s’est produite avec le système de propulsion de Peregrine qui l’a empêché de pointer vers le Soleil, a déclaré Astrobotic.

Les batteries du module d’atterrissage ont commencé à se décharger, ce qui a obligé l’équipe à improviser une manœuvre pour faire pointer les panneaux solaires du module d’atterrissage vers le Soleil. Cela a fonctionné, mais la fuite de carburant semble grave.