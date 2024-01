Comment écrire des listes et des citations directement sur WhatsApp

Sur WhatsApp, vous pouvez créer des listes avec des points, des blocs de code informatique et des citations. Pour créer ces formats, il suffit d’ajouter un symbole avant d’écrire le texte du message.

Actuellement, sur WhatsApp, vous pouvez écrire des messages dans plusieurs formats différents. Il existe des commandes pour écrire en italique, en gras ou avec du texte barré. Vous pouvez créer un avatar et répondre aux messages avec des stickers personnalisés. Vous pouvez envoyer des vidéos et surtout modifier les messages. L’application Meta est constamment mise à jour avec de nouvelles fonctionnalités : plus de deux milliards d’utilisateurs, c’est beaucoup à gérer.

En octobre 2023, une version bêta de WhatsApp a introduit un nouveau système de formatage du texte qui a ensuite été étendu aux versions officielles de l’application. Il s’agit d’une nouvelle série de commandes qui permettent aux utilisateurs de créer trois formats de texte : bloc de code, bloc de citation et listes. Avant d’utiliser ces codes, assurez-vous d’avoir téléchargé la dernière version de l’application. Ils peuvent également être utilisés sur WhatsApp Web.

Comment envoyer des listes sur WhatsApp

La première fonction vous permet de créer des textes organisés avec des points de liste comme s’il s’agissait de listes. Cette option permet de mieux organiser les informations contenues dans un message. Voici comment procéder :

Ouvrez WhatsApp

Sélectionnez une conversation

Accédez au clavier

Tapez » – «

Écrivez le premier élément de la liste

Appuyez sur Entrée

Chaque fois que vous appuyez sur Entrée, le tiret sera remplacé par un point

Comment envoyer des citations sur WhatsApp

La fonction de citation ou de bloc de citation sur WhatsApp peut être utile pour aider un contact à se souvenir de discussions passées qui ne peuvent pas être récupérées dans la conversation. N’en abusez donc pas avec votre partenaire. Il vous suffit d’utiliser un simple symbole :

Ouvrez WhatsApp

Sélectionnez une conversation

Accédez au clavier

Tapez » > «

Laissez un espace

Écrivez la phrase que vous souhaitez mettre en forme de citation

Comment envoyer des blocs de code sur WhatsApp

La dernière option de formatage que nous pouvons voir sert à envoyer du code informatique ou des blocs de code. Cette option n’est pas essentielle mais peut être utile si vous êtes développeur. Pour l’utiliser, suivez ces étapes :

Ouvrez WhatsApp

Sélectionnez une conversation

Accédez au clavier

Appuyez sur » ‘ «

Choisissez le dernier signe qui se trouve à gauche lorsque tous les » ‘ » apparaissent

Insérez le code

Appuyez à nouveau sur » ‘ » lorsque vous avez fini d’insérer le code

Ajoutez » ‘ » à la fin du texte

WABETAINFO | Blocchi codice di WhatsApp