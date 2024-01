Gerard Butler reviendrait en tant que Stoïque dans l’action en direct de Comment dresser votre dragon

Déjà donné une voix à Stoïque dans l’animation

Gerard Butler et Stoïque

Les premiers mois de 2023 ont vu Universal Pictures confirmer le retour de sa saga d’animation Dragons, mais dans un format différent de celui auquel nous étions habitués. Cette fois, il s’agirait d’un film en prises de vue réelles, et une date de sortie approximative avait même été fixée : le 14 mars 2025.

Malheureusement, il s’agissait d’une date trop optimiste, surtout après les deux grandes grèves qui ont frappé Hollywood il y a quelques mois, aussi bien celle des scénaristes que celle des acteurs, c’est pourquoi en novembre, elle a été repoussée un peu plus tard, et, si rien ne change d’ici un an et demi, le 13 juin 2025, nous retournerons au cinéma pour revoir ces dragons attachants et leurs cavaliers.

Selon des sources proches de Deadline, cette nouvelle réalisation de la saga fantastique de créatures fantastiques compterait parmi ses personnages principaux Gerard Butler, qui avait déjà prêté sa voix à Stoïque dans les films d’animation. Stoïque est le chef de la tribu, et aussi un père célibataire inquiet qui ne sait souvent pas comment s’occuper correctement de son fils Harold, surtout parce que celui-ci est différent des autres, bien que cela ne soit pas nécessairement une mauvaise chose.

Il se joindrait ainsi à Mason Thames, de Black Phone, et à Nico Parker, de The Last of Us, qui joueraient les rôles des jeunes Harold et Astrid. Dans les films d’animation, il s’agissait de Jay Baruchel et America Ferrara, mais les années ont passé et aucun des deux n’est précisément adolescent.

Dragons

Dans Dragons, un jeune viking nommé Harold rêve de devenir un grand guerrier, mais son monde change lorsqu’il se lie d’une amitié inattendue avec un redoutable dragon nommé Krokmou. Défiant les traditions de son peuple, Harold s’efforce de dresser cette créature tout en découvrant que les dragons ne sont pas des ennemis, mais des êtres incompris. Ensemble, Harold et Krokmou dirigent leur communauté dans une aventure épique, défiant les préjugés et créant un lien unique entre les humains et les dragons qui transforme leur monde pour toujours.