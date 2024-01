Comment résoudre le problème de drift des manettes Meta Quest 2 et Quest 3

Lorsqu’il s’agit de contrôleurs, qu’ils soient filaires ou sans fil, tous ces contrôleurs sont affectés par un seul problème courant – la dérive du contrôleur. Lorsqu’un problème de dérive du contrôleur se produit, vous remarquerez que votre contrôleur se comporte bizarrement. Vous verrez également que lorsque vous avez un problème de dérive du contrôleur, votre personnage dans le jeu ou la caméra du jeu commence à se déplacer vers un côté particulier, ce qui rend le jeu étrange.

Alors que les fabricants de contrôleurs font de leur mieux pour proposer les meilleurs contrôleurs du marché, les problèmes de dérive du contrôleur persistent. En ce qui concerne le Meta Quest 2 et le Meta Quest 3, les contrôleurs manuels sont affectés par des problèmes de dérive du contrôleur.

Heureusement pour ceux qui possèdent le Meta Quest 2 ou 3, il existe un certain nombre de solutions que vous pouvez suivre pour résoudre le problème de dérive du contrôleur. Donc, continuez à lire pour en savoir plus sur la manière de résoudre le problème de dérive du contrôleur pour le Meta Quest 2 et le Meta Quest 3.

Avant d’approfondir les différentes solutions que vous pouvez suivre pour résoudre le problème de dérive du contrôleur, vous devez comprendre pourquoi et comment ce problème survient en premier lieu.

Jetons un coup d’œil aux différentes causes.

Usure normale du contrôleur

Saleté et poussière coincées dans les joysticks du contrôleur

Certains jeux peuvent causer des problèmes de dérive du contrôleur

Désormais que vous connaissez les différentes raisons du problème de dérive du contrôleur sur les contrôleurs Meta Quest 2 et Meta Quest 3, jetez un coup d’œil aux différentes étapes de dépannage que vous devez suivre pour résoudre le problème de dérive du contrôleur.

Résoudre les problèmes de dérive du contrôleur sur le Meta Quest 2 et le Quest 3

Il existe plusieurs solutions de dépannage que vous pouvez suivre pour essayer de résoudre les problèmes de dérive du contrôleur sur votre Meta Quest 2 et Meta Quest 3. Jetez-y un coup d’œil.

Nettoyez vos contrôleurs

Tout d’abord, il est préférable de nettoyer vos contrôleurs. De petites quantités de saleté et de poussière peuvent bloquer les joysticks du contrôleur dans une direction particulière et finir par rester ainsi pendant longtemps. Utilisez toujours un chiffon doux et sec pour nettoyer la zone entourant les joysticks ou la section des boutons de vos contrôleurs.

Calibrez vos contrôleurs

Un des avantages de ces contrôleurs de nos jours est que vous avez la possibilité de calibrer les contrôleurs à tout moment qui vous convient. Les outils de calibration sont intégrés dans le logiciel Meta Quests. Voici les étapes à suivre pour calibrer vos contrôleurs Meta Quest.

Allumez votre casque Meta Quest. Naviguez et sélectionnez l’option « Motion Paramètres » dans le menu de votre casque. Désormais, sélectionnez l’option « Paramètres du contrôleur ». Vous verrez le menu « Joystick Deadzone and Range ». Choisissez le joystick qui est affecté par le problème de dérive du contrôleur. Réglez et configurez maintenant les zones mortes des contrôleurs que vous pouvez voir à l’écran.

Réinitialisez vos contrôleurs Meta Quest

Si la recalibration de vos contrôleurs Meta Quest n’a pas aidé à résoudre le problème de dérive du contrôleur, vous voudrez peut-être effectuer une réinitialisation du contrôleur. Suivez les étapes et le processus ci-dessous.

Réinitialisez les contrôleurs Meta Quest 2 et 3

Éteignez les contrôleurs de votre Meta Quest 2 et 3. Désormais, retirez les piles des contrôleurs. Laissez-les sans piles pendant environ 30 secondes. Après les 30 secondes, replacez les piles dans le contrôleur et rallumez-le.

Les contrôleurs ont maintenant été réinitialisés. Le processus de réinitialisation des contrôleurs est assez simple et constitue généralement une solution facile pour résoudre de nombreux problèmes, en dehors du problème de dérive du contrôleur.

Démontez et nettoyez le joystick

La dernière et ultime option que vous pouvez suivre pour résoudre le problème de dérive du contrôleur sur vos contrôleurs Meta Quest est de les démonter et de les nettoyer vous-même. Si vous ne savez pas comment faire cela, demandez l’aide de quelqu’un qui sait comment faire ces choses, cela évitera de créer d’autres problèmes avec les contrôleurs.

Éteignez les contrôleurs et retirez-en les piles. Avec l’aide d’un outil d’ouverture, retirez délicatement le cache du contrôleur. Le cache est la partie noire du contrôleur. Avec le cache écarté, retirez le petit capuchon qui recouvre la partie solide du joystick. Désormais, prenez une bombe d’air comprimé. Libérez doucement l’air sur la zone du joystick. Une fois que vous avez enlevé toute la poussière et les particules coincées dans le joystick, prenez un peu d’alcool isopropylique. Appliquez-en un peu autour du joystick. Assurez-vous de bouger manuellement le joystick pour que la solution soit répartie uniformément. Une fois que la solution a séché, remontez le cache, les capuchons du joystick et les piles. Connectez et allumez le contrôleur pour vérifier si le problème a été résolu.

Pensées finales

Cela conclut le guide sur la façon de résoudre la dérive du contrôleur de votre Meta Quest 2 et Meta Quest 3 respectivement. Si vous ne prévoyez pas d’ouvrir les contrôleurs, vous devriez contacter Meta et envoyer l’appareil pour réparation. Dans de nombreux cas, ils peuvent soit remplacer le contrôleur, soit le réparer et vous le renvoyer.

Si les contrôleurs sont toujours sous garantie, vous pouvez vous attendre à ce qu’ils soient réparés ou remplacés gratuitement. Des questions ou des interrogations ? N’hésitez pas à les poser sur nos réseaux sociaux.