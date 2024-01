Enfin, nous connaissons la véritable couleur de Neptune (non, ce n’est pas si bleu)

En croisant les données recueillies par plusieurs télescopes et en utilisant un modèle informatique, les chercheurs ont déterminé la véritable couleur de Neptune. Ce n’est pas du tout le bleu intense que nous avons toujours vu dans les livres d’astronomie.

Crédit : Patrick Irwin/Università di Oxford/NASA

Une nouvelle étude a démontré que Uranus et Neptune ont des couleurs très similaires, pas aussi profondément différentes que nous avons l’habitude de les imaginer et de les voir dans les manuels d’astronomie. En effet, ces deux géants de glace du système solaire sont présentés avec des teintes très différentes : le premier possède une teinte entre le bleu pâle et une fascinante aigue-marine, tandis que le deuxième a une teinte bleue très intense. Nous savons que la couleur d’Uranus est beaucoup plus proche de ce que nous verrions de nos propres yeux lors d’un survol orbital à bord d’une navette spatiale, tandis que celle de Neptune est sensiblement faussée.

Les deux planètes ont été photographiées il y a des décennies par la sonde Voyager 2 de la NASA – la seule à les avoir « saluées » de près – et leurs images, monochromes, ont été retravaillées par les scientifiques en utilisant de fausses couleurs avant d’être rendues publiques. À l’époque, le bleu profond de Neptune avait été choisi en post-production pour accentuer le contraste des nuages et des bandes de la planète, mais il s’agissait clairement d’un photomontage approfondi. Les premières images de Neptune avaient été diffusées par la NASA avec une note indiquant les fausses couleurs (il était évident que ce bleu n’était pas réel), cependant, au fil des décennies, en passant d’un livre à l’autre, cette information s’est perdue, faussant ainsi notre perception de la planète. Actuellement, grâce à une nouvelle étude, nous savons exactement quelles sont les vraies couleurs de ces deux géants de glace et pourquoi il existe encore des différences. Bien qu’il ne soit pas bleu profond, mais plutôt un cyan pâle similaire à celui d’Uranus, Neptune reste un peu plus bleu que son « voisin » de quartier.

La détermination de la véritable couleur de Neptune a été réalisée par une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques britanniques du Département de physique de l’Université d’Oxford, qui ont collaboré étroitement avec des collègues d’autres instituts : l’École des sciences de la Terre de l’Université de Bristol ; la Division d’exploration du système solaire du Goddard Space Flight Center de la NASA ; l’École de physique et d’astronomie de l’Université de Leicester, entre autres. Les chercheurs, coordonnés par le professeur Patrick GJ Irwin, sont parvenus à leurs conclusions en utilisant les données collectées par d’autres instruments pour retravailler les images originales : le Space Telescope Imaging Spectrograph (STIS) ; le Multi Unit Spectroscopic Explorer (MUSE) ; le Very Large Telescope de l’Observatoire européen austral (ESO) et le Télescope spatial Hubble. Les données ont été utilisées pour recalibrer les images brutes capturées à la fois par la caméra de la sonde Voyager 2 – récemment impliquée dans une perte de contact avec le centre de commandement – et par la Wide Field Camera 3 (WFC3) de Hubble.

Crédit : Patrick Irwin/Università di Oxford/NASA

En croisant toutes ces informations avec un modèle informatique, il est apparu qu’Uranus et Neptune ont des couleurs très similaires, toutes deux tendant vers un bleu-vert que nous associons depuis toujours à Uranus. La simulation mathématique suggère que Neptune apparaît légèrement plus bleu en raison de la présence d’un brouillard de particules de glace de méthane plus subtil, ce qui permet à la lumière solaire de pénétrer plus en profondeur. En effet, ce composé absorbe le rouge du rayonnement solaire, faisant ainsi ressortir davantage la bande bleue. Les chercheurs ont également déterminé que la couleur d’Uranus change au fil de ses longues saisons (il met 84 ans pour faire un tour autour du Soleil) en raison de la faible abondance de méthane aux pôles, ainsi que d’une couche plus épaisse de glace de méthane dans l’atmosphère. Rappelons que ce géant glacial est couché sur le côté après une collision avec une planète survenue à une époque lointaine.

« Cette étude est la première à combiner un modèle quantitatif avec des données d’imagerie pour expliquer pourquoi la couleur d’Uranus change au cours de son orbite », a déclaré le professeur Irwin dans un communiqué de presse. « Nous avons ainsi démontré qu’Uranus est plus vert au solstice en raison de l’abondance réduite de méthane dans les régions polaires, mais aussi d’une plus grande épaisseur de particules de glace de méthane qui se dispersent de manière éclatante », a ajouté l’expert. Les détails de l’étude « Modelling the seasonal cycle of Uranus’s colour and magnitude, and comparison with Neptune » ont été publiés dans la revue scientifique Monthly Notice of the Royal Astronomical Society.